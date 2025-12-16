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Новини Іноземні миротворці в Україні Гарантії безпеки для України
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Польські солдати не братимуть участі в миротворчій місії в Україні, ми допоможемо логістикою, - Туск

Туск про миротворців

Польські військовослужбовці не братимуть участі в миротворчій місії в Україні в межах гарантій безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Миротворча місія

"Одним із гарантів безпеки будуть міжнародні сили, які підтримують Україну. Однак партнери розуміють роль Польщі як лідера безпеки в регіоні, і польські солдати не братимуть участі в цій місії", - сказав Туск.

Він зауважив, що Польща має "інші завдання".

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"Ми маємо гарантувати безпеку східного флангу. Польща буде ключовим вузлом - не лише Ясьонка. Наші порти також, і вся логістика для відновлення України буде вирішальною. Якщо гарантії для України мають сенс, Польща неминуче буде залучена логістично", - розповів прем'єр.

Гарантії безпеки

Туск зазначив, що "американці переконані, що за їхньої участі ми здатні побудувати серйозні гарантії безпеки для України", і наголосив, що без участі Сполучених Штатів немає реального шансу на ефективні мирні переговори.

"Уперше я почув від американських переговірників, що Америка зобов'язується надати гарантії безпеки Україні в такий спосіб, щоб у росіян не було жодних сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну", - додав він.

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Що передувало?

Автор: 

миротворці (937) Польща (9490) Туск Дональд (703)
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Топ коментарі
+6
на цьому і завершується всей піздьож і вся підтримка європи. "ми вам щось дамо", може хліба, який ми заборонимо через нас відправляти на експорт, назад, а ви нам безпеку зробіть, щоб каццапи не гвалтували полянок під "польку бабочку".
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16.12.2025 12:51 Відповісти
+2
Ось вам і гарантії безпеки. Всі будуть підтримувати Україну тільки добрим словом і стурбованістю.
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16.12.2025 13:02 Відповісти
+2
Та не сміши ти людей цією хернею
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16.12.2025 13:03 Відповісти

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