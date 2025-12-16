Польські солдати не братимуть участі в миротворчій місії в Україні, ми допоможемо логістикою, - Туск

Польські військовослужбовці не братимуть участі в миротворчій місії в Україні в межах гарантій безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Миротворча місія

"Одним із гарантів безпеки будуть міжнародні сили, які підтримують Україну. Однак партнери розуміють роль Польщі як лідера безпеки в регіоні, і польські солдати не братимуть участі в цій місії", - сказав Туск.

Він зауважив, що Польща має "інші завдання".

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"Ми маємо гарантувати безпеку східного флангу. Польща буде ключовим вузлом - не лише Ясьонка. Наші порти також, і вся логістика для відновлення України буде вирішальною. Якщо гарантії для України мають сенс, Польща неминуче буде залучена логістично", - розповів прем'єр.

Гарантії безпеки

Туск зазначив, що "американці переконані, що за їхньої участі ми здатні побудувати серйозні гарантії безпеки для України", і наголосив, що без участі Сполучених Штатів немає реального шансу на ефективні мирні переговори.

"Уперше я почув від американських переговірників, що Америка зобов'язується надати гарантії безпеки Україні в такий спосіб, щоб у росіян не було жодних сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну", - додав він.

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