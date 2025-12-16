Польські солдати не братимуть участі в миротворчій місії в Україні, ми допоможемо логістикою, - Туск
Польські військовослужбовці не братимуть участі в миротворчій місії в Україні в межах гарантій безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Миротворча місія
"Одним із гарантів безпеки будуть міжнародні сили, які підтримують Україну. Однак партнери розуміють роль Польщі як лідера безпеки в регіоні, і польські солдати не братимуть участі в цій місії", - сказав Туск.
Він зауважив, що Польща має "інші завдання".
"Ми маємо гарантувати безпеку східного флангу. Польща буде ключовим вузлом - не лише Ясьонка. Наші порти також, і вся логістика для відновлення України буде вирішальною. Якщо гарантії для України мають сенс, Польща неминуче буде залучена логістично", - розповів прем'єр.
Гарантії безпеки
Туск зазначив, що "американці переконані, що за їхньої участі ми здатні побудувати серйозні гарантії безпеки для України", і наголосив, що без участі Сполучених Штатів немає реального шансу на ефективні мирні переговори.
"Уперше я почув від американських переговірників, що Америка зобов'язується надати гарантії безпеки Україні в такий спосіб, щоб у росіян не було жодних сумнівів у тому, що американська відповідь буде військовою, якщо вони знову нападуть на Україну", - додав він.
Що передувало?
- Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що гарантії безпеки для України передбачають військову відповідь США у разі повторної агресії Росії.
- Також повідомлялося, що США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до ст. 5 НАТО, проте ця пропозиція має часові рамки.
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