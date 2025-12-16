Велика Британія готується розгорнути війська в Україні після завершення війни, - Гілі

Велика Британія готується до майбутнього розгортання військ в Україні після встановлення миру.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я продовжую спрямовувати фінансування на підготовку наших британських військ та збройних сил, щоб ми були готові до розгортання - коли настане мир - з військами на землі та літаками в повітрі", - сказав міністр.

За словами Гілі, через формат Коаліції охочих партнери України підвищують свій рівень готовності.

"Наближаючись до кінця 2025 року, ми переживаємо важливий момент у цій війні. Коаліція за мир на чолі зі США просувається вперед. І вчора в Берліні це були сигнали про прогрес у мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли під час цієї війни", - додав очільник Міноборони.

Читайте: Велика Бритнія виділить 600 млн фунтів на ППО України, - Гілі

Розгортання сил підтримки в Україні

Також читайте: Польські солдати не братимуть участі в миротворчій місії в Україні, ми допоможемо логістикою, - Туск