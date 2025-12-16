Велика Британія готується розгорнути війська в Україні після завершення війни, - Гілі
Велика Британія готується до майбутнього розгортання військ в Україні після встановлення миру.
Про це заявив міністр оборони Джон Гілі перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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"Я продовжую спрямовувати фінансування на підготовку наших британських військ та збройних сил, щоб ми були готові до розгортання - коли настане мир - з військами на землі та літаками в повітрі", - сказав міністр.
За словами Гілі, через формат Коаліції охочих партнери України підвищують свій рівень готовності.
"Наближаючись до кінця 2025 року, ми переживаємо важливий момент у цій війні. Коаліція за мир на чолі зі США просувається вперед. І вчора в Берліні це були сигнали про прогрес у мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли під час цієї війни", - додав очільник Міноборони.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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