Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция РФ по поводу иностранного военного контингента на территории Украины хорошо известна, в то же время он назвал этот вопрос "предметом обсуждения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Песков сказал во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что позиция России по поводу любых иностранных контингентов на территории Украины формулировалась и диктатором Владимиром Путиным, и на других рабочих уровнях.

"Она хорошо известна, абсолютно последовательна, понятна. Но опять же, это предмет для обсуждения", – отметил Песков.

Развертывание сил поддержки в Украине