Песков об иностранном контингенте в Украине: Позиция РФ хорошо известна, но это - предмет для обсуждения
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция РФ по поводу иностранного военного контингента на территории Украины хорошо известна, в то же время он назвал этот вопрос "предметом обсуждения".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Песков сказал во время общения с журналистами.
Он подчеркнул, что позиция России по поводу любых иностранных контингентов на территории Украины формулировалась и диктатором Владимиром Путиным, и на других рабочих уровнях.
"Она хорошо известна, абсолютно последовательна, понятна. Но опять же, это предмет для обсуждения", – отметил Песков.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
