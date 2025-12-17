РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Иностранные военные в Украине
760 7

Песков об иностранном контингенте в Украине: Позиция РФ хорошо известна, но это - предмет для обсуждения

Песков об иностранных войсках в Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция РФ по поводу иностранного военного контингента на территории Украины хорошо известна, в то же время он назвал этот вопрос "предметом обсуждения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом Песков сказал во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что позиция России по поводу любых иностранных контингентов на территории Украины формулировалась и диктатором Владимиром Путиным, и на других рабочих уровнях.

"Она хорошо известна, абсолютно последовательна, понятна. Но опять же, это предмет для обсуждения", – отметил Песков.

Читайте также: Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли

Развертывание сил поддержки в Украине

Автор: 

миротворцы (1244) Песков Дмитрий (2060) россия (98406)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто кацапи можуть "обговорювати" будь що роками, поки тампон вірить що ху*ло хоче миру
показать весь комментарий
17.12.2025 13:20 Ответить
Це не так що у трампанутого у голові не знає даже він, та його лікар
показать весь комментарий
17.12.2025 13:24 Ответить
Ну так з валізою ху... ла і поговори
показать весь комментарий
17.12.2025 13:22 Ответить
Які нах обговорення - твій шеф сказав шо буде "визволяти" Україну
показать весь комментарий
17.12.2025 13:23 Ответить
ЩО, ВЖЕ ПіСЬКА ЗДУЛАСЬ???
показать весь комментарий
17.12.2025 13:28 Ответить
Хто вас козломордих ублюдків буде питати що Україні робити. Це Сосію потрібно роззброювати а не Україну
показать весь комментарий
17.12.2025 13:30 Ответить
ви своїх а ми китаяків чи корейків з лукашистами
показать весь комментарий
17.12.2025 13:56 Ответить
 
 