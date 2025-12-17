Пєсков про іноземний контингент в Україні: Позиція РФ добре відома, але це - предмет для обговорення
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція РФ щодо іноземного військового контингенту на території України добре відома, водночас він назвав це питання "предметом обговорення".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Пєсков сказав під час спілкування із журналістами.
Він наголосив, що позиція Росії щодо будь-яких іноземних контингентів на території Україні формулювалася і диктатором Володимиром Путіним, і на інших робочих рівнях.
"Вона добре відома, абсолютно послідовна, зрозуміла. Але знову ж таки, це предмет для обговорення", – зазначив Пєсков.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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