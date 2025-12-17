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Новини Іноземні військові в Україні
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Пєсков про іноземний контингент в Україні: Позиція РФ добре відома, але це - предмет для обговорення

пєсков про іноземні війська в Україні

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція РФ щодо іноземного військового контингенту на території України добре відома, водночас він назвав це питання "предметом обговорення".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це Пєсков сказав під час спілкування із журналістами.

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Він наголосив, що позиція Росії щодо будь-яких іноземних контингентів на території Україні формулювалася і диктатором Володимиром Путіним, і на інших робочих рівнях.

"Вона добре відома, абсолютно послідовна, зрозуміла. Але знову ж таки, це предмет для обговорення", – зазначив Пєсков.

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Розгортання сил підтримки в Україні

Автор: 

миротворці (937) Пєсков Дмитро (1877) росія (70635)
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