Міноборони Туреччини про розгортання військ в Україні: Лише після припинення вогню

У Туреччині вважають, що обговорення розгортання військ в Україні є можливим лише після досягнення припинення вогню між РФ та Україною.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили у Міноборони країни під час брифінгу.

25 листопада президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено режим припинення вогню. Після цього має бути розроблена структура місії з чітким мандатом, а також визначено обсяг внеску кожної країни", - сказали у Міноборони Туреччини.

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Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

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