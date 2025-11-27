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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Міноборони Туреччини про розгортання військ в Україні: Лише після припинення вогню

Позиція Туреччини щодо розміщення військ в Україні

У Туреччині вважають, що обговорення розгортання військ в Україні є можливим лише після досягнення припинення вогню між РФ та Україною.

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Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили у Міноборони країни під час брифінгу.

25 листопада президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у складі сил можуть бути французькі, британські та турецькі солдати.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено режим припинення вогню. Після цього має бути розроблена структура місії з чітким мандатом, а також визначено обсяг внеску кожної країни", - сказали у Міноборони Туреччини.

Читайте: Велика Британія готова розмістити війська в Україні після припинення бойових дій

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте: Макрон: Контингент партнерів в Україні можливий після миру

Автор: 

миротворці (936) Туреччина (3722)
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Кацапи ніколи не заходять припинити вогонь, коли знають що після цього буде розгортання в Україні чужих миротворчих військ і місій... Мовчали б про це.
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27.11.2025 13:40 Відповісти
 
 