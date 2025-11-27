Минобороны Турции о развертывании войск в Украине: Только после прекращения огня

В Турции считают, что обсуждение развертывания войск в Украине возможно только после достижения прекращения огня между РФ и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Минобороны страны во время брифинга.

25 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в составе сил могут быть французские, британские и турецкие солдаты.

"Сначала между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня. После этого должна быть разработана структура миссии с четким мандатом, а также определен объем вклада каждой страны", - сказали в Минобороны Турции.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

