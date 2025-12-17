Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ
Великобритания активизирует подготовку к возможному направлению миротворческих сил в Украину, включая закупку снаряжения и доработку планов развертывания.
Об этом сообщило местное издание The I Paper, информирует Цензор.НЕТ.
Планы Великобритании
Накануне министр обороны Джон Гилли заявил, что страна "повышает уровень готовности" к развертыванию британских войск в случае заключения мирного соглашения в Украине, присутствие которых будет направлено на сдерживание дальнейших российских атак.
"Я продолжаю выделять средства на подготовку наших британских войск и Вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе", - заявил он на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Как стало известно изданию, Министерство обороны Великобритании прорабатывает период времени, за который подразделение должно быть готово к развертыванию, а также планы по локациям, а именно откуда и куда именно могут быть развернуты войска.
The I Paper добавляет, что необходимое оснащение будет зависеть от роли сил, определенной любым мирным соглашением, однако оно может варьироваться от дронных технологий и средств радиоэлектронной борьбы до техники и бронезащиты.
Другой источник издания отметил, что пока существует "шум" вокруг планирования развертывания войск в случае заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
