Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ

Великобритания активизирует подготовку к возможному направлению миротворческих сил в Украину, включая закупку снаряжения и доработку планов развертывания.

Об этом сообщило местное издание The I Paper, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы Великобритании

Накануне министр обороны Джон Гилли заявил, что страна "повышает уровень готовности" к развертыванию британских войск в случае заключения мирного соглашения в Украине, присутствие которых будет направлено на сдерживание дальнейших российских атак.

"Я продолжаю выделять средства на подготовку наших британских войск и Вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе", - заявил он на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о возможности отправки военных ФРГ в Украину: Есть вопросы, на которые не так легко ответить

Как стало известно изданию, Министерство обороны Великобритании прорабатывает период времени, за который подразделение должно быть готово к развертыванию, а также планы по локациям, а именно откуда и куда именно могут быть развернуты войска.

The I Paper добавляет, что необходимое оснащение будет зависеть от роли сил, определенной любым мирным соглашением, однако оно может варьироваться от дронных технологий и средств радиоэлектронной борьбы до техники и бронезащиты.

Другой источник издания отметил, что пока существует "шум" вокруг планирования развертывания войск в случае заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

Читайте также: Минобороны Турции о развертывании войск в Украине: Только после прекращения огня

Развертывание сил поддержки в Украине