Новости Иностранные миротворцы в Украине
Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ

Великобритания активизирует подготовку к возможному направлению миротворческих сил в Украину, включая закупку снаряжения и доработку планов развертывания.

Об этом сообщило местное издание The I Paper.

Планы Великобритании

Накануне министр обороны Джон Гилли заявил, что страна "повышает уровень готовности" к развертыванию британских войск в случае заключения мирного соглашения в Украине, присутствие которых будет направлено на сдерживание дальнейших российских атак.

"Я продолжаю выделять средства на подготовку наших британских войск и Вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир, с войсками на земле и самолетами в воздухе", - заявил он на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Как стало известно изданию, Министерство обороны Великобритании прорабатывает период времени, за который подразделение должно быть готово к развертыванию, а также планы по локациям, а именно откуда и куда именно могут быть развернуты войска.

The I Paper добавляет, что необходимое оснащение будет зависеть от роли сил, определенной любым мирным соглашением, однако оно может варьироваться от дронных технологий и средств радиоэлектронной борьбы до техники и бронезащиты.

Другой источник издания отметил, что пока существует "шум" вокруг планирования развертывания войск в случае заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.

Развертывание сил поддержки в Украине

Великобритания (5236) миротворцы (1244) Гилли Джон (81)
виділять максимум кілька тисяч солдатів, які будуть стояти десь далеко від фронту, щоб за потреби швидко звалити
17.12.2025 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MkzqoTkO2PA

Швець - завтра вирішується доля репараційного кредиту від ЄС
17.12.2025 23:40 Ответить
Інше джерело видання зазначило, що поки що існує "галас" навколо планування розгортання військ у разі укладення мирної угоди між РФ та Україною.

Ось це більше схоже на правду... Що все же більше "інформаційний галас", ніж якісь реальні дії.
17.12.2025 23:41 Ответить
Посилює підготовку до можливого розгортання:

17.12.2025 23:43 Ответить
Посилює розгортання кілька сотень британських воїнів які будуть героїчно боронити на Закарпатті..
17.12.2025 23:50 Ответить
Нам би штурмових, а не миротворчих...
17.12.2025 23:51 Ответить
 
 