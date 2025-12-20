Швейцарія готова надіслати військових до України за мандатом ООН або ОБСЄ, - посол Бауманн
Швейцарія може взяти участь у миротворчій місії в Україні після отримання відповідного мандату Ради безпеки ООН або ОБСЄ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.
"Правова ситуація цілком зрозуміла: Швейцарія може направити військовослужбовців для миротворчої операції, якщо є мандат від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію", - пояснив він.
Бауманн зазначив, що Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. Він підкреслив, що саме уряд і парламент Швейцарії ухвалюватимуть рішення про направлення військового контингенту для миротворчої місії.
Швейцарія готова стати платформою для переговорів
Бауманн поділився, що Швейцарія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ. За його словами, Швейцарія хоче допомогти Україні домогтися справедливого і стабільного миру.
Також Бауманн висловився про гарантії безпеки для України. Він поділився, що Швейцарія має намір брати участь у реконструкції країни.
"Я думаю, що за допомогою національної програми Швейцарії з відновлення та реконструкції України ми фактично підтримуємо відновлення та реконструкцію України, а також її економічну стійкість", - розповів він.
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