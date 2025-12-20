Швейцарія готова надіслати військових до України за мандатом ООН або ОБСЄ, - посол Бауманн

Швейцарія може взяти участь у миротворчій місії в Україні після отримання відповідного мандату Ради безпеки ООН або ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

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"Правова ситуація цілком зрозуміла: Швейцарія може направити військовослужбовців для миротворчої операції, якщо є мандат від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію", - пояснив він.

Бауманн зазначив, що Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ. Він підкреслив, що саме уряд і парламент Швейцарії ухвалюватимуть рішення про направлення військового контингенту для миротворчої місії.

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Швейцарія готова стати платформою для переговорів

Бауманн поділився, що Швейцарія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ. За його словами, Швейцарія хоче допомогти Україні домогтися справедливого і стабільного миру.

Також Бауманн висловився про гарантії безпеки для України. Він поділився, що Швейцарія має намір брати участь у реконструкції країни.

"Я думаю, що за допомогою національної програми Швейцарії з відновлення та реконструкції України ми фактично підтримуємо відновлення та реконструкцію України, а також її економічну стійкість", - розповів він.

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