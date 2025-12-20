Португалія може розмістити свої сили в Україні після війни в контексті гарантій безпеки НАТО, - прем’єр Монтенегру

Португалія у складі миротворчої місії НАТО після завершення війни Росії проти України може взяти участь в операціях із гарантування миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

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"Ми не хочемо бути тут (в Україні) під час війни, але Португалія бере участь у "Коаліції охочих" і братиме участь в операціях із забезпечення миру і в контексті гарантій безпеки НАТО може розмістити свої сили на території України, наприклад, разом з Латвією, Литвою та забезпечувати безпеку", - зазанчив Монтенегру.

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Допомога Україні

За його словами, сьогодні це питання ще не розглядається, тож нині Португалія надає свою допомогу Україні у сфері розробки підводних дронів.

"А в майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь в операціях на землі для забезпечення безпеки України", - додав прем’єр Португалії.

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