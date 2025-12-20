Португалія може розмістити свої сили в Україні після війни в контексті гарантій безпеки НАТО, - прем’єр Монтенегру
Португалія у складі миротворчої місії НАТО після завершення війни Росії проти України може взяти участь в операціях із гарантування миру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.
"Ми не хочемо бути тут (в Україні) під час війни, але Португалія бере участь у "Коаліції охочих" і братиме участь в операціях із забезпечення миру і в контексті гарантій безпеки НАТО може розмістити свої сили на території України, наприклад, разом з Латвією, Литвою та забезпечувати безпеку", - зазанчив Монтенегру.
Допомога Україні
За його словами, сьогодні це питання ще не розглядається, тож нині Португалія надає свою допомогу Україні у сфері розробки підводних дронів.
"А в майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь в операціях на землі для забезпечення безпеки України", - додав прем’єр Португалії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що зранку 20 грудня до Києва прибув прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру.
- Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали заяву про партнерство для виробництва морських дронів.
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