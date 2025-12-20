УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14396 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні військові в Україні
961 21

Португалія може розмістити свої сили в Україні після війни в контексті гарантій безпеки НАТО, - прем’єр Монтенегру

Монтенегру про розміщення військ в Україні

Португалія у складі миротворчої місії НАТО після завершення війни Росії проти України може взяти участь в операціях із гарантування миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми не хочемо бути тут (в Україні) під час війни, але Португалія бере участь у "Коаліції охочих" і братиме участь в операціях із забезпечення миру і в контексті гарантій безпеки НАТО може розмістити свої сили на території України, наприклад, разом з Латвією, Литвою та забезпечувати безпеку", - зазанчив Монтенегру.

Читайте також: Швейцарія готова надіслати військових до України за мандатом ООН або ОБСЄ, - посол Бауманн

Допомога Україні

За його словами, сьогодні це питання ще не розглядається, тож нині Португалія надає свою допомогу Україні у сфері розробки підводних дронів.

"А в майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь в операціях на землі для забезпечення безпеки України", - додав прем’єр Португалії.

Також читайте: У питанні гарантій безпеки для України є прогрес, - Зеленський

Що передувало?

Автор: 

миротворці (937) Португалія (223) гарантії безпеки (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Оце потужно. Португальський спецназ-це ховайся в жито.😱 ...*****...припиняйте це знущання над здоровим глуздом.
показати весь коментар
20.12.2025 17:52 Відповісти
+3
Як припиниться, ви тут даром не треба
показати весь коментар
20.12.2025 18:02 Відповісти
+2
Як ви виживете то ми вам викличемо швидку та знайдемо лікарів, щоб ви можливо ще раз не захворіли.
показати весь коментар
20.12.2025 17:42 Відповісти

Завантаження...

 
 