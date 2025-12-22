Зеленський перелічив гарантії безпеки для України: серед них членство в ЄС та 800-тисячна армія

Президент Володимир Зеленський озвучив гарантії безпеки для України, над якими зараз триває робота.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії, інформує Цензор.НЕТ.

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Збройні сили України

"Перше – Збройні Сили України: 800 тисяч армія, на фінансування якої нам потрібні гроші. Щоб були контракти, про які ми вже говорили, обговорювали з військовими на Ставці. На це фінансування потрібна додаткова підтримка партнерів. Ми будемо забезпечувати нашу армію однією сумою, і потрібні додаткові гроші", - розповів глава держави.

Членство в ЄС

Другий пункт гарантій безпеки - це членство у Європейському Союзі.

"І тут багато характеристик цьому. Всі розуміють: тут передусім економічні гарантії безпеки, ринки. І військова складова, SAFE, інші програми, які відкриває членство у Європейському Союзі", - сказав президент.

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Підтримка з боку Коаліції охочих

"Третя гарантія безпеки – Коаліція охочих. Ми проговоримо, що таке backstop, ми проговоримо, які деталі можуть бути. Це ППО, авіація, розвідка тощо. Це сили, які повинні забезпечити Україні безпеку в небі, на землі, на морі. У коаліцію будуть входити 30 країн. Ключові країни, які будуть давати присутність у тих напрямках. А є які будуть давати безпеку щодо енергетики, фінансів, допомоги, укриттів – країни, які є нейтральні згідно з їхніми внутрішніми суверенними конституціями", - розповів Зеленський.

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Гарантій безпеки від США

"Головні гарантії безпеки, які будуть юридично зобов’язувальними, проголосовані, підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це те, в чому була велика різниця Будапештського меморандуму, Мінських угод або тих чи інших ще положень", - заявив український лідер.

За словами президента, наразі обговорюється, на скільки років вони можуть бути, з можливістю пролонгації цих гарантій безпеки в такому ж форматі, як вони приймаються.

"Окрім цього, ще пакет стримування, тобто що буде мати велика армія – 800 тисяч – на озброєнні, армія України що буде мати", - додав президент.

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