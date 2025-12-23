Путін б’є перед Різдвом та у розпал перемовин, світ недостатньо тисне на РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час масованої атаки РФ під ударом окупантів перебували щонайменше 13 областей України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Заява президента

"Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина – це "шахеди". Понад три десятки ракет.



Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог. Але все ж залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків удару. На жаль, є втрати.

На Київщині від удару російського дрона загинула жінка. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина – російський дрон влучив у житловий будинок. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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Під ударом перебували щонайменше 13 областей країни. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Проте відомо й про влучання.

"Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", - зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що цей удар надзвичайно ясно сигналізує про російські пріоритети.

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"Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо.

Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні.

Треба бути відданими захисту життя, щоб нарешті досягти миру. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному лідеру, кожному політику, хто сьогодні не мовчатиме й засуджуватиме Росію за скоєне", - підсумував він.

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Що відомо про обстріл 23 грудня?

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