1 368 23

Путин бьет перед Рождеством и в разгар переговоров, мир недостаточно давит на РФ, - Зеленский

Под ударом 13 областей: Зеленский прокомментировал обстрел 23 декабря

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время массированной атаки РФ под ударом оккупантов находились как минимум 13 областей Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Заявление президента

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть – это "шахеды". Более трех десятков ракет.

На данный момент на большей части территории Украины сохраняется режим воздушной тревоги. Но все же задействованы все необходимые службы для ликвидации последствий удара. К сожалению, есть потери.

В Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. В Житомирской области погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Под ударом находились по меньшей мере 13 областей страны. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Однако известно и о попаданиях.

"Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и громад", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что этот удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах.

"Удар перед Рождеством, когда люди хотят просто побыть со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. И это означает, что мир давит на Россию недостаточно.

Сейчас нужно реагировать. Нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности. Не нужно забывать, что каждый день – и в будни, и в праздники – Украина защищает жизни людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не уходят на выходные.

Нужно быть преданными защите жизни, чтобы наконец достичь мира. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому лидеру, каждому политику, кто сегодня не будет молчать и будет осуждать Россию за содеянное", - подытожил он.

Что известно об обстреле 23 декабря?

Топ комментарии
+11
ЯКИХ ПЕРЕМОВИН ПРИДУРОК??? Це Трамп і Віткоф втирають тупим про перемовини - нам лити цю херню в вуха не треба
показать весь комментарий
23.12.2025 10:35 Ответить
+9
Винні всі крім всратого зегундоса. А він-то що? Тільки дозволяє своїм друзякам мільярдами красти і має з цього відсоток, тільки й всього. Побачити б, як його на каштані вітер гойдає.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:41 Ответить
+7
не ***** , а тисни на кнопку запуску Фламінго .
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
Немає ніяких перемовин, Україна також повинна бити і знищувати кацапстанців!
показать весь комментарий
23.12.2025 10:30 Ответить
Чем бить? Если Украину этой ночью атаковало 700 воздушных целей, то рашистское ППО отчиталось о сбитии 29 БПЛА за эту ночь. При влади нынешних крадиив и пиарщиков перемоги не будет
показать весь комментарий
23.12.2025 11:11 Ответить
В України набагато більші можливості бити по території кацапстану ніж у самого кацапстану, і я б не цитував би кацапські змі скільки вони там збили чого.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:24 Ответить
ЯКИХ ПЕРЕМОВИН ПРИДУРОК??? Це Трамп і Віткоф втирають тупим про перемовини - нам лити цю херню в вуха не треба
показать весь комментарий
23.12.2025 10:35 Ответить
не ***** , а тисни на кнопку запуску Фламінго .
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
то, може кнопка і є, але муляж.
от, фламінгів немає....
показать весь комментарий
23.12.2025 10:39 Ответить
та я хвилююсь, що найближчий часом просто не з'являться . ось в чому біда
показать весь комментарий
23.12.2025 10:48 Ответить
гірка правда!
показать весь комментарий
23.12.2025 10:50 Ответить
zEпОЦ СКАЗАВ , ЩО МІНДІЧ СДЄЛАЄ 3000 ХЛАММІНГДІЙ РОЗОВИХ, чи збрехав... Та ну нє , ЧУЧЕЛКО брехать не може !!!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 10:54 Ответить
то може вже час журналістам ловити брехуна за язик ?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:02 Ответить
А що там Грінпоц? мацква вже в блекауті?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:40 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2025 10:48 Ответить
Винні всі крім всратого зегундоса. А він-то що? Тільки дозволяє своїм друзякам мільярдами красти і має з цього відсоток, тільки й всього. Побачити б, як його на каштані вітер гойдає.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:41 Ответить
Догори ногами бажано
показать весь комментарий
23.12.2025 10:45 Ответить
"путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати"
А ти йому в очі подивився? Ні? То ти і винен, чамора...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:44 Ответить
Та на нього взагалі вже ніхто не тисне, крім української армії.
Хто на нього тисне? Трамп, який так і думає, як виконати забаганки ху"ла та тільки Україну ********** до територіальних поступок та до виборів під час війни, результати яких потім можна визнати нікчемними, і до побачення державність? Чи Європа тисне на ху"ла, яка пересварилася через використання заморожених російських коштів
показать весь комментарий
23.12.2025 10:44 Ответить
у трампа починаються великі проблеми на рідній американщині.
трампа починають ******* ногами!
при чому, свої ж мага.
трампу не до україни.

так що, шоу голобородька, сцяти у вуха посполитим, продовжується!
всі ж бачать?
чавуннояєлий боневтік працює!
показать весь комментарий
23.12.2025 10:48 Ответить
Так і запишемо-в усьому винен "світ".Зе нєвінавий
показать весь комментарий
23.12.2025 11:00 Ответить
Результат "мирних" премовин патужного з кремлівським терористом!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:12 Ответить
двушечку на мацкву не забудь заслати потворо...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
Пішов ти на х..не бритий виродок де твої фламінго на москву? Кінчений дегенерат.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:18 Ответить
Запропонуй світу будувати асфальтні дороги, вони мабуть всіх захистять від російських ракет. Чи не так?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:30 Ответить
Работа президента организовать этот тыск,не можешь,другие смогут,езжай к миндичу и не надо ныть.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:30 Ответить
 
 