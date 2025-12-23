Путин бьет перед Рождеством и в разгар переговоров, мир недостаточно давит на РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время массированной атаки РФ под ударом оккупантов находились как минимум 13 областей Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Заявление президента

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть – это "шахеды". Более трех десятков ракет.



На данный момент на большей части территории Украины сохраняется режим воздушной тревоги. Но все же задействованы все необходимые службы для ликвидации последствий удара. К сожалению, есть потери.

В Киевской области от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. В Житомирской области погиб четырехлетний ребенок – российский дрон попал в жилой дом. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Под ударом находились по меньшей мере 13 областей страны. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Однако известно и о попаданиях.

"Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и громад", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что этот удар чрезвычайно ясно сигнализирует о российских приоритетах.

"Удар перед Рождеством, когда люди хотят просто побыть со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. И это означает, что мир давит на Россию недостаточно.

Сейчас нужно реагировать. Нужно дожимать Россию до мира и гарантированной безопасности. Не нужно забывать, что каждый день – и в будни, и в праздники – Украина защищает жизни людей. ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не уходят на выходные.

Нужно быть преданными защите жизни, чтобы наконец достичь мира. Спасибо всем, кто помогает Украине! Спасибо каждому лидеру, каждому политику, кто сегодня не будет молчать и будет осуждать Россию за содеянное", - подытожил он.

Что известно об обстреле 23 декабря?

