Атака РФ на Житомирщину: погиб ребенок 2021 года рождения

В результате вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Как отмечается, она была госпитализирована, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не смогли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди гражданских, которых россияне вывезли из Грабовского, были дети. Также РФ взяла в плен 13 украинских военных, - Зеленский

"Еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах.

Всего на данный момент известно о 5 пострадавших и одном погибшем в результате российских обстрелов Житомирщины этой ночью", - уточнил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "УЗ" об аварии на железной дороге под Коростенем: предварительная причина - детонация "шахида" (обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?