Атака РФ на Житомирщину: погиб ребенок 2021 года рождения

В Житомирской области погиб ребенок.

В результате вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, она была госпитализирована, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не смогли.

"Еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах.

Всего на данный момент известно о 5 пострадавших и одном погибшем в результате российских обстрелов Житомирщины этой ночью", - уточнил глава области.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

дети (6859) жертва (335) Житомирская область (1463)
😿😿😿 царство небесне
23.12.2025 09:41 Ответить
Ось варвари ,щоб ви виздихали кацапські чорти , смерть терористу путіну.
23.12.2025 09:44 Ответить
 
 