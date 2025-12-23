Атака РФ на Житомирщину: погиб ребенок 2021 года рождения
В результате вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, она была госпитализирована, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти ее не смогли.
"Еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах.
Всего на данный момент известно о 5 пострадавших и одном погибшем в результате российских обстрелов Житомирщины этой ночью", - уточнил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
