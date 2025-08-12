Питання "обміну територіями" неможливо вирішити на референдумі, - Стефанчук

Питання "обміну територіями" для завершення війни в Україні, про яке казав президент США Дональд Трамп неможливо вирішити на референдумі.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не може здійснювати будь-яких передач чи обміну власних територій. Це заборонено як на конституційному рівні, так і на законодавчому. Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що, хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована.

І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки. І тому ми дуже хочемо, щоб хто б не говорив, про що б не говорили, вони мали на увазі, що саме Конституція України, законодавство України забороняє будь-які дії, пов'язані з так званими якимись обмінами українських територій на українських територіях", - сказав Стефанчук.

Спікер парламенту зазначив, що цю позицію Україна пояснює партнерам. Відповідні комунікації голови ВР відбулися з парламентарями низки країн, зокрема Німеччини, Данії, також очікується розмова з представниками парламенту Канади.

"Для нас дуже важливо, щоб, парламентські об'єднання демонстрували усьому світу, що парламентарії, які є представниками своїх народів, об'єднані навколо питань України. І пояснити позицію України - чого Україна не може допустити при будь-яких перемовинах. І найголовніше - що нічого про Україну без України, і ті червоні лінії, які Україна ніколи не прийме ні за яких перемовин", - сказав Стефанчук.

