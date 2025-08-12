Питання "обміну територіями" неможливо вирішити на референдумі, - Стефанчук
Питання "обміну територіями" для завершення війни в Україні, про яке казав президент США Дональд Трамп неможливо вирішити на референдумі.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна не може здійснювати будь-яких передач чи обміну власних територій. Це заборонено як на конституційному рівні, так і на законодавчому. Це не можна вирішити навіть через референдум. Тому що, хочу нагадати, коли ми прописали закон про референдум, то основне положення, яке ми закладали, що навіть на референдумі не можна порушувати територіальну цілісність України. Це річ, яка не може бути ніким зруйнована.
І це чітка позиція українського законодавства, чітка позиція Української республіки. І тому ми дуже хочемо, щоб хто б не говорив, про що б не говорили, вони мали на увазі, що саме Конституція України, законодавство України забороняє будь-які дії, пов'язані з так званими якимись обмінами українських територій на українських територіях", - сказав Стефанчук.
Спікер парламенту зазначив, що цю позицію Україна пояснює партнерам. Відповідні комунікації голови ВР відбулися з парламентарями низки країн, зокрема Німеччини, Данії, також очікується розмова з представниками парламенту Канади.
"Для нас дуже важливо, щоб, парламентські об'єднання демонстрували усьому світу, що парламентарії, які є представниками своїх народів, об'єднані навколо питань України. І пояснити позицію України - чого Україна не може допустити при будь-яких перемовинах. І найголовніше - що нічого про Україну без України, і ті червоні лінії, які Україна ніколи не прийме ні за яких перемовин", - сказав Стефанчук.
Здали не Крим а здали ЗЕЄРМАКОублюдки сухопутні шляхи до нього саме для неможливості повернення
розберіться з Чонгаром та Ванькою завербованим Масляковим у Кремлівському КВН
ну? як Вам рівень учасників зустрічі у Лондоні ?А тема- майбутні перемовини ХЙЛА трампом
зелені чоловічки - були без знаків
тобто путя ссяв та розраховував дати задню!!!
треба було вбивати згідно уставу а не сраку чесати
Вся надія лише на Андрія Борисовича. От як він вирішить, так і буде.
до речі, правник за освітою.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
"1. Що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гаратіями від США?
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?
Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає? А от якщо б він не займався різною хернею, не робив би порожних гучних заяв та не обіцяв би того, що не може і не планує робити, не ліз би в керування армією, не зривів би мобілізацію та не знімав би головкома, то ми мали б геть інший результат сьогодні. Але шоумен може лише це. Маєте сумнів? Тоді дайте відповіді на ці запитання."
А як так сталося, що Верховна Рада всупереч Конституції приймає закон про "множинне громадянство"? Я вже заплутався, то Конституція основний закон, чи для "зелених" дишло? В Україні офіційно дозволено множинне громадянство, тобто можливість мати громадянство кількох держав одночасно, з певними обмеженнями. Закон, який це врегульовує, був ухвалений Верховною Радою 18 червня 2025 року і набрав чинності після підписання президентом.
але!
єрмачина, тут взагалі ні до чого. він в туалеті був.