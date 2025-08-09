Зеленський у розмові з Фредеріксен: Росіяни нав’язують ідею "обміну" української території на українську територію

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами – нашу і Метте. Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім, не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.



"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом. Дякую!" - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Проте згодом видання Bild повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.