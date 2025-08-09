УКР
Зеленський у розмові з Фредеріксен: Росіяни нав’язують ідею "обміну" української території на українську територію

Зеленський поговорив із Фредеріксен

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами – нашу і Метте. Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім, не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.

"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом. Дякую!" - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Проте згодом видання Bild повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.

Автор: 

+10
⚡️Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський
09.08.2025 15:46 Відповісти
+6
Значить Україні треба вимагати обміну Курщини на всю європейську частину росіі. Для початку...
09.08.2025 15:46 Відповісти
+4
Біль того - росіяни хочуть обміняти тут територію України, яку вони не захопили на ту, яку вони...не захопили...з подібним підходом, я вважаю, ми можемо запропонувати ***** повернути нам захоплену їм територію України в обмін, скажено, на Москву і Рязань...так, ми їх не контролюємо, але ж і ***** Запоріжжя та Херсон так само не контролює.
09.08.2025 15:47 Відповісти
Вже й Зеля в"їхав
09.08.2025 15:44 Відповісти
15 серпня Трамп буде виглядати приблизно так
09.08.2025 15:44 Відповісти
та він після 8 серпня вже так виглядає ))
09.08.2025 16:09 Відповісти
"дабілбубль трамп" )
09.08.2025 16:18 Відповісти
Навіяло:
https://www.youtube.com/watch?v=F7pBS6jUir8
09.08.2025 15:46 Відповісти
09.08.2025 15:46 Відповісти
❤️❤️❤️
09.08.2025 15:48 Відповісти
То не відповідь кацапам. І не відповідь фанерні літачки, з яких один з сотні до якоїсь цілі долітає і максимум шибки вилітають. Відповідь то, хіба, Нептун, Грім, Вільха...
Ой, а їх нема! Бо ЗЕсрань їх ще в 19-му похерила...
09.08.2025 15:54 Відповісти
зеленський пояснює Бійцю ЗСУ що дарувати свою землю окупанту українці не будуть, та наказує йому не відступати, підійняти зброю та боронити свою землю згідно Конституції України:
09.08.2025 16:03 Відповісти
А очиці які! Мало, що вони типові для обрізного, та ще й від веселящих препаратів майже випадають.
09.08.2025 17:03 Відповісти
В хто такий Зеленський ? Зрадник! Сьогодні він каже одне завтра друге. Як захисників Маріуполя 'евакуювали", такісенько території "обміняємо".
09.08.2025 16:24 Відповісти
09.08.2025 15:46 Відповісти
Логічно.
09.08.2025 15:47 Відповісти
09.08.2025 15:47 Відповісти
Так. А іначе сразу Майдан та "Зелю - на нари". Ну ти в курсі. Будем бити тебе *********** палками та виробляти єлектрічество, щоб Рінат усрався зі своїм ДТЕКом.
09.08.2025 15:47 Відповісти
Кацапи роблять через свої помийки тупі вкиди, а розумово відсталі со всього світу, їх обговорюють, журбааа...
09.08.2025 15:48 Відповісти
⚡️Не бачимо зрушень у російській позиції, - Зеленський
09.08.2025 15:50 Відповісти
Не буде ніяких зрушень, кацапи будуть тягнути час.
09.08.2025 15:54 Відповісти
Саме головне, що нам не розказують, які саме території вони пропонують обмінювати.

Якщо Зеленському вже відома ця інформація, чому він її не оголосить народу?
09.08.2025 15:54 Відповісти
Тобі знайомий якийсь метод обміну територіями, чи твій рівень, це картоплю на сало міняти? Може приклад якийсь приведеш, де, хто і коли, мінявся землями?
09.08.2025 15:57 Відповісти
Історія знає багато війн, після яких відбувалися обміни територій - коли держави передавали одна одній певні землі, іноді за мирним договором, іноді як частину компенсації чи політичної угоди. Це могло бути:
як результат перемоги/поразки - переможець отримує землі, але іноді віддає інші;
як дипломатичний компроміс - обмін рівноцінними або стратегічно важливими територіями, щоб уникнути війни;
як спосіб врегулювання кордонів після збройного конфлікту.
Ось кілька відомих прикладів з різних епох:

РікВійна / конфліктДержавиСуть обміну територій1679Сконська війна (Данія-Швеція)Данія та ШвеціяЗа Фонтенбльоським та Лундським мирними договорами Данія повернула Сконе Швеції, але отримала Борнхольм і частину Тронделагу.1756-1763Семирічна війнаВелика Британія, Франція, Іспанія, Португалія та ін.За Паризьким миром (1763) Франція віддала Канаду Британії, але отримала назад Гваделупу та Мартиніку; Іспанія передала Флориду Британії, але отримала від Франції Луїзіану.1803Обмін територіями в Німеччині (після Наполеонівських війн)Пруссія, Баварія, Вюртемберг, АвстріяДрібні князівства та єпископства ліквідували, великі держави отримали нові землі в обмін на втрати на Рейні.1815Наполеонівські війни (Віденський конгрес)Велика Британія, Франція, Австрія, Пруссія, РосіяВеликі обміни: Нідерланди отримали Бельгію, Пруссія - Рейнську область, Австрія - Ломбардію та Венецію, але віддала Бельгію та Тіроль.1864Друга Шлезвігська війнаДанія - Пруссія та АвстріяДанія втратила Шлезвіг і Гольштейн, але кордон згодом коригували за домовленостями.1918-1921Після Першої світової та польсько-радянської війниПольща, Литва, Радянська Росія, НімеччинаРизький мир (1921) закріпив обміни: Польща отримала Східну Галичину і Західну Волинь, але віддала інші прикордонні райони.1945-1951Після Другої світової війниСРСР, Польща, Німеччина, ЧехословаччинаПольща отримала західні землі від Німеччини, але віддала СРСР частину Східної Галичини та Волині; відбулися корекції кордону з Чехословаччиною (1951 р. обмін територіями).
09.08.2025 16:18 Відповісти
отже це твій рівень тільки картоплю на сало міняти. якщо ти нічого не знаєш.
09.08.2025 16:19 Відповісти
Ну Дойчланд був агресором такшо такшо - поляки загарбали Волинь і Галичину у нас ( УНР і ЗУНР ). Крім того угода в Гельсінкі про кордони в Європі . Крім того угоди які були раніше 20 століття не канають - бо тоді тре повіертати і закони тих століть як то, як то колесування і четвертування з патранням за поганні слова в сторони так званих коронованих осіб . Можливо ви моторист і добре розбираєтесь в моторах з ціліндрами але - але вам на ремонт привезли Теслу і ваші знання не доречні і шкідливі ( надіюсь ви знаєте шо в електромоторах ніту циліндрів ?).
09.08.2025 16:59 Відповісти
Нехай повернуть усі українські землі
09.08.2025 15:59 Відповісти
Пані Марино не використовуйте цю мапу більше - бо ця мапа це творіння неука і все ( крім того якшо робити подібний треш то тре ше Манітобу додати якшо вже на Кавказі на цій мапі є українські етнічні території).
09.08.2025 17:03 Відповісти
Найбільш укріплені райони який русня не може захопити вже три з половиною роки не кажучи вже за 14-й рік...
09.08.2025 16:05 Відповісти
Пом'ятаєте як Зеленський " евакуював" захисників Маріуполя ? Він так зараз українські територіі обміняє на російські.
09.08.2025 16:16 Відповісти
 
 