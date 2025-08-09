Зеленський у розмові з Фредеріксен: Росіяни нав’язують ідею "обміну" української території на українську територію
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Вдячний за підтримку. Обговорили дипломатичну ситуацію та комунікацію з партнерами – нашу і Метте. Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім, не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку.
"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом. Дякую!" - додав він.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Проте згодом видання Bild повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=F7pBS6jUir8
Ой, а їх нема! Бо ЗЕсрань їх ще в 19-му похерила...
Якщо Зеленському вже відома ця інформація, чому він її не оголосить народу?
як результат перемоги/поразки - переможець отримує землі, але іноді віддає інші;
як дипломатичний компроміс - обмін рівноцінними або стратегічно важливими територіями, щоб уникнути війни;
як спосіб врегулювання кордонів після збройного конфлікту.
Ось кілька відомих прикладів з різних епох:
РікВійна / конфліктДержавиСуть обміну територій1679Сконська війна (Данія-Швеція)Данія та ШвеціяЗа Фонтенбльоським та Лундським мирними договорами Данія повернула Сконе Швеції, але отримала Борнхольм і частину Тронделагу.1756-1763Семирічна війнаВелика Британія, Франція, Іспанія, Португалія та ін.За Паризьким миром (1763) Франція віддала Канаду Британії, але отримала назад Гваделупу та Мартиніку; Іспанія передала Флориду Британії, але отримала від Франції Луїзіану.1803Обмін територіями в Німеччині (після Наполеонівських війн)Пруссія, Баварія, Вюртемберг, АвстріяДрібні князівства та єпископства ліквідували, великі держави отримали нові землі в обмін на втрати на Рейні.1815Наполеонівські війни (Віденський конгрес)Велика Британія, Франція, Австрія, Пруссія, РосіяВеликі обміни: Нідерланди отримали Бельгію, Пруссія - Рейнську область, Австрія - Ломбардію та Венецію, але віддала Бельгію та Тіроль.1864Друга Шлезвігська війнаДанія - Пруссія та АвстріяДанія втратила Шлезвіг і Гольштейн, але кордон згодом коригували за домовленостями.1918-1921Після Першої світової та польсько-радянської війниПольща, Литва, Радянська Росія, НімеччинаРизький мир (1921) закріпив обміни: Польща отримала Східну Галичину і Західну Волинь, але віддала інші прикордонні райони.1945-1951Після Другої світової війниСРСР, Польща, Німеччина, ЧехословаччинаПольща отримала західні землі від Німеччини, але віддала СРСР частину Східної Галичини та Волині; відбулися корекції кордону з Чехословаччиною (1951 р. обмін територіями).