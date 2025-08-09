УКР
Питання кордонів України не може бути предметом переговорів, - Будріс

Кястутіс Будріс про сувернитет України

За словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, питання кордонів України не підлягає обговоренню, а мир можливий лише завдяки силі та єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Будріса у Х.

"Кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню. Від Луганська до Криму кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу", – наголосив Будріс.

Він зазначив, що Литва підтримує щирі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві, яке є основою європейської безпеки та глобальної стабільності.

"Мир можливий лише через силу та єдність", – додав Будріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Проте згодом видання Bild повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.

тампону пофиг на Украину, ему нравится ***** и хочется быть голубем мира
09.08.2025 14:36 Відповісти
Чуму не знищують ухилянтів дронами?
Просто це ж як вони любл*ть - "тренування".
Погранци це під командою - КОГО саме? ну от.
Перед всім світом обпі..раситись, то буде добре і щей як - тренуватись на ухилянтах. Все як "вони" люблть бл.
у, пардон опечатка - "чуму", бо "влада" так і відноситься як до чуми, так і вона сама є "чумою".
ясно що здадуть 5 областей - бо це тупо якби ... ну, "жертвоприношення" - я то якраз і знав. а потім "Сірія", москва ж ніколи НІКОЛИ не змінюється. нагаласували уроди, їж.ТЕ, але вони то нагаласували, а самі то .....
09.08.2025 14:40 Відповісти
Ну..., хоч Литва ,,отелилася"! Дякуємо. Всі інші ,,партнери" мовчать як задушені!!!
09.08.2025 14:41 Відповісти
Країни балтії якнайбільше притомні з пострадянських країн та є щирими друзями України.
09.08.2025 14:46 Відповісти
А о тут , нарешті, єдина твереза думка і слова.
Дякую литвинам.
Задовбався читати пости що "всепропало".
Все пропало для рашки.
Вони знову переглянули свій бюджет на 2025 рік.
срубль тютю навіть до зими.
09.08.2025 14:48 Відповісти
Херсону теж...
Можливо щє є шанс на порятунок, якось придумати як прибрати міндіча і завхоза ..
09.08.2025 15:00 Відповісти
Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, Галичина, чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
09.08.2025 14:59 Відповісти
 
 