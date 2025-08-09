Вопрос границ Украины не может быть предметом переговоров, - Будрис
По словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, вопрос границ Украины не подлежит обсуждению, а мир возможен только благодаря силе и единству.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Будриса в Х.
"Границы, суверенитет и независимость Украины не подлежат обсуждению. От Луганска до Крыма каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу", - подчеркнул Будрис.
Он отметил, что Литва поддерживает искренние усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, основанного на международном праве, которое является основой европейской безопасности и глобальной стабильности.
"Мир возможен только через силу и единство", - добавил Будрис.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Однако впоследствии издание Bild сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, но дарить свою землю захватчикам украинцы не будут.
Просто це ж як вони любл*ть - "тренування".
Погранци це під командою - КОГО саме? ну от.
Перед всім світом обпі..раситись, то буде добре і щей як - тренуватись на ухилянтах. Все як "вони" люблть бл.
у, пардон опечатка - "чуму", бо "влада" так і відноситься як до чуми, так і вона сама є "чумою".
ясно що здадуть 5 областей - бо це тупо якби ... ну, "жертвоприношення" - я то якраз і знав. а потім "Сірія", москва ж ніколи НІКОЛИ не змінюється. нагаласували уроди, їж.ТЕ, але вони то нагаласували, а самі то .....
Дякую литвинам.
Задовбався читати пости що "всепропало".
Все пропало для рашки.
Вони знову переглянули свій бюджет на 2025 рік.
срубль тютю навіть до зими.
Можливо щє є шанс на порятунок, якось придумати як прибрати міндіча і завхоза ..
Ну як це вже зробили жителі лднр. А перед ними в 1914 році і 1939 році.
А що? лише профіти як при батию. Історія ще та ******-повторюється.
Світ не змінится доки усі не зрозуміють що вина за Першу Велику Війну належить кацапам.
Той хто вбив Фердінанда і його вагітну дружину був агентом царської охранки.
Кацапи завжди всикаються та хочуть одне-вихід з Чорного Моря.
Царьград їх ціль вже 300 років.
Глянте війни за той період.
Україна це проміжна ціль.
(напишіть що я шизік)
Незадолго до смерти, в 1796 г., Екатерина начала Персидский поход: планировалось, что главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валериан Зубов (выдвинувшийся в полководцы благодаря протекции своего брата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Платона Зубова - фаворита императрицы) с 20 тыс. солдат захватит всю или значительную часть территории Персии. Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), - для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку»
ІЗ ВІКІ І навіть не соромляться про це писати - зовсім знахабніли