Вопрос границ Украины не может быть предметом переговоров, - Будрис

По словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, вопрос границ Украины не подлежит обсуждению, а мир возможен только благодаря силе и единству.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Будриса в Х.

"Границы, суверенитет и независимость Украины не подлежат обсуждению. От Луганска до Крыма каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу", - подчеркнул Будрис.

Он отметил, что Литва поддерживает искренние усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, основанного на международном праве, которое является основой европейской безопасности и глобальной стабильности.

"Мир возможен только через силу и единство", - добавил Будрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не должна быть вознаграждена за начало войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, - Сибига

Напомним, российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Однако впоследствии издание Bild сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, но дарить свою землю захватчикам украинцы не будут.