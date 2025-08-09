РУС
переговоры с РФ
2 220 26

Зеленский в разговоре с Фредериксен: Россияне навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию

Зеленский поговорил с Фредериксен

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами - нашу и Метте. В эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос границ Украины не может быть предметом переговоров, - Будрис

Зеленский отметил, что совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе. Спасибо!" - добавил он.

Также читайте: Зеленский в разговоре со Стармером: Видим опасность плана РФ свести все к обсуждению невозможного

Напомним, российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Однако впоследствии издание Bild сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, но дарить свою землю захватчикам украинцы не будут.

Автор: 

Зеленский Владимир (21501) Фредериксен Метте (96) переговоры с Россией (1247)


+10
⚡️Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський
показать весь комментарий
09.08.2025 15:46 Ответить
+6
Значить Україні треба вимагати обміну Курщини на всю європейську частину росіі. Для початку...
показать весь комментарий
09.08.2025 15:46 Ответить
+4
Біль того - росіяни хочуть обміняти тут територію України, яку вони не захопили на ту, яку вони...не захопили...з подібним підходом, я вважаю, ми можемо запропонувати ***** повернути нам захоплену їм територію України в обмін, скажено, на Москву і Рязань...так, ми їх не контролюємо, але ж і ***** Запоріжжя та Херсон так само не контролює.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:47 Ответить
Вже й Зеля в"їхав
показать весь комментарий
09.08.2025 15:44 Ответить
15 серпня Трамп буде виглядати приблизно так
показать весь комментарий
09.08.2025 15:44 Ответить
та він після 8 серпня вже так виглядає ))
показать весь комментарий
09.08.2025 16:09 Ответить
"дабілбубль трамп" )
показать весь комментарий
09.08.2025 16:18 Ответить
Навіяло:
https://www.youtube.com/watch?v=F7pBS6jUir8
показать весь комментарий
09.08.2025 15:46 Ответить
⚡️Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть, - Зеленський
показать весь комментарий
09.08.2025 15:46 Ответить
❤️❤️❤️
показать весь комментарий
09.08.2025 15:48 Ответить
То не відповідь кацапам. І не відповідь фанерні літачки, з яких один з сотні до якоїсь цілі долітає і максимум шибки вилітають. Відповідь то, хіба, Нептун, Грім, Вільха...
Ой, а їх нема! Бо ЗЕсрань їх ще в 19-му похерила...
показать весь комментарий
09.08.2025 15:54 Ответить
зеленський пояснює Бійцю ЗСУ що дарувати свою землю окупанту українці не будуть, та наказує йому не відступати, підійняти зброю та боронити свою землю згідно Конституції України:
показать весь комментарий
09.08.2025 16:03 Ответить
В хто такий Зеленський ? Зрадник! Сьогодні він каже одне завтра друге. Як захисників Маріуполя 'евакуювали", такісенько території "обміняємо".
показать весь комментарий
09.08.2025 16:24 Ответить
Значить Україні треба вимагати обміну Курщини на всю європейську частину росіі. Для початку...
показать весь комментарий
09.08.2025 15:46 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:47 Ответить
Біль того - росіяни хочуть обміняти тут територію України, яку вони не захопили на ту, яку вони...не захопили...з подібним підходом, я вважаю, ми можемо запропонувати ***** повернути нам захоплену їм територію України в обмін, скажено, на Москву і Рязань...так, ми їх не контролюємо, але ж і ***** Запоріжжя та Херсон так само не контролює.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:47 Ответить
Так. А іначе сразу Майдан та "Зелю - на нари". Ну ти в курсі. Будем бити тебе *********** палками та виробляти єлектрічество, щоб Рінат усрався зі своїм ДТЕКом.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:47 Ответить
Кацапи роблять через свої помийки тупі вкиди, а розумово відсталі со всього світу, їх обговорюють, журбааа...
показать весь комментарий
09.08.2025 15:48 Ответить
⚡️Не бачимо зрушень у російській позиції, - Зеленський
показать весь комментарий
09.08.2025 15:50 Ответить
Не буде ніяких зрушень, кацапи будуть тягнути час.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:54 Ответить
Саме головне, що нам не розказують, які саме території вони пропонують обмінювати.

Якщо Зеленському вже відома ця інформація, чому він її не оголосить народу?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:54 Ответить
Тобі знайомий якийсь метод обміну територіями, чи твій рівень, це картоплю на сало міняти? Може приклад якийсь приведеш, де, хто і коли, мінявся землями?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:57 Ответить
Історія знає багато війн, після яких відбувалися обміни територій - коли держави передавали одна одній певні землі, іноді за мирним договором, іноді як частину компенсації чи політичної угоди. Це могло бути:
як результат перемоги/поразки - переможець отримує землі, але іноді віддає інші;
як дипломатичний компроміс - обмін рівноцінними або стратегічно важливими територіями, щоб уникнути війни;
як спосіб врегулювання кордонів після збройного конфлікту.
Ось кілька відомих прикладів з різних епох:

РікВійна / конфліктДержавиСуть обміну територій1679Сконська війна (Данія-Швеція)Данія та ШвеціяЗа Фонтенбльоським та Лундським мирними договорами Данія повернула Сконе Швеції, але отримала Борнхольм і частину Тронделагу.1756-1763Семирічна війнаВелика Британія, Франція, Іспанія, Португалія та ін.За Паризьким миром (1763) Франція віддала Канаду Британії, але отримала назад Гваделупу та Мартиніку; Іспанія передала Флориду Британії, але отримала від Франції Луїзіану.1803Обмін територіями в Німеччині (після Наполеонівських війн)Пруссія, Баварія, Вюртемберг, АвстріяДрібні князівства та єпископства ліквідували, великі держави отримали нові землі в обмін на втрати на Рейні.1815Наполеонівські війни (Віденський конгрес)Велика Британія, Франція, Австрія, Пруссія, РосіяВеликі обміни: Нідерланди отримали Бельгію, Пруссія - Рейнську область, Австрія - Ломбардію та Венецію, але віддала Бельгію та Тіроль.1864Друга Шлезвігська війнаДанія - Пруссія та АвстріяДанія втратила Шлезвіг і Гольштейн, але кордон згодом коригували за домовленостями.1918-1921Після Першої світової та польсько-радянської війниПольща, Литва, Радянська Росія, НімеччинаРизький мир (1921) закріпив обміни: Польща отримала Східну Галичину і Західну Волинь, але віддала інші прикордонні райони.1945-1951Після Другої світової війниСРСР, Польща, Німеччина, ЧехословаччинаПольща отримала західні землі від Німеччини, але віддала СРСР частину Східної Галичини та Волині; відбулися корекції кордону з Чехословаччиною (1951 р. обмін територіями).
показать весь комментарий
09.08.2025 16:18 Ответить
отже це твій рівень тільки картоплю на сало міняти. якщо ти нічого не знаєш.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:19 Ответить
Нехай повернуть усі українські землі
показать весь комментарий
09.08.2025 15:59 Ответить
Найбільш укріплені райони який русня не може захопити вже три з половиною роки не кажучи вже за 14-й рік...
показать весь комментарий
09.08.2025 16:05 Ответить
Пом'ятаєте як Зеленський " евакуював" захисників Маріуполя ? Він так зараз українські територіі обміняє на російські.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:16 Ответить
 
 