Зеленский в разговоре с Фредериксен: Россияне навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами - нашу и Метте. В эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.



"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе. Спасибо!" - добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Однако впоследствии издание Bild сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, но дарить свою землю захватчикам украинцы не будут.