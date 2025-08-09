Зеленский в разговоре с Фредериксен: Россияне навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен за поддержку. Обсудили дипломатическую ситуацию и коммуникацию с партнерами - нашу и Метте. В эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.
"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе. Спасибо!" - добавил он.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение по прекращению огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Однако впоследствии издание Bild сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку. Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, но дарить свою землю захватчикам украинцы не будут.
Ой, а їх нема! Бо ЗЕсрань їх ще в 19-му похерила...
Якщо Зеленському вже відома ця інформація, чому він її не оголосить народу?
як результат перемоги/поразки - переможець отримує землі, але іноді віддає інші;
як дипломатичний компроміс - обмін рівноцінними або стратегічно важливими територіями, щоб уникнути війни;
як спосіб врегулювання кордонів після збройного конфлікту.
Ось кілька відомих прикладів з різних епох:
РікВійна / конфліктДержавиСуть обміну територій1679Сконська війна (Данія-Швеція)Данія та ШвеціяЗа Фонтенбльоським та Лундським мирними договорами Данія повернула Сконе Швеції, але отримала Борнхольм і частину Тронделагу.1756-1763Семирічна війнаВелика Британія, Франція, Іспанія, Португалія та ін.За Паризьким миром (1763) Франція віддала Канаду Британії, але отримала назад Гваделупу та Мартиніку; Іспанія передала Флориду Британії, але отримала від Франції Луїзіану.1803Обмін територіями в Німеччині (після Наполеонівських війн)Пруссія, Баварія, Вюртемберг, АвстріяДрібні князівства та єпископства ліквідували, великі держави отримали нові землі в обмін на втрати на Рейні.1815Наполеонівські війни (Віденський конгрес)Велика Британія, Франція, Австрія, Пруссія, РосіяВеликі обміни: Нідерланди отримали Бельгію, Пруссія - Рейнську область, Австрія - Ломбардію та Венецію, але віддала Бельгію та Тіроль.1864Друга Шлезвігська війнаДанія - Пруссія та АвстріяДанія втратила Шлезвіг і Гольштейн, але кордон згодом коригували за домовленостями.1918-1921Після Першої світової та польсько-радянської війниПольща, Литва, Радянська Росія, НімеччинаРизький мир (1921) закріпив обміни: Польща отримала Східну Галичину і Західну Волинь, але віддала інші прикордонні райони.1945-1951Після Другої світової війниСРСР, Польща, Німеччина, ЧехословаччинаПольща отримала західні землі від Німеччини, але віддала СРСР частину Східної Галичини та Волині; відбулися корекції кордону з Чехословаччиною (1951 р. обмін територіями).