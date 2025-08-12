РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина
4 452 54

Вопрос "обмена территориями" невозможно решить на референдуме, - Стефанчук

Спикер парламента Руслан Стефанчук

Вопрос "обмена территориями" для завершения войны в Украине, о котором говорил президент США Дональд Трамп невозможно решить на референдуме.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина не может осуществлять каких-либо передач или обмена собственных территорий. Это запрещено как на конституционном уровне, так и на законодательном. Это нельзя решить даже через референдум. Потому что, хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть никем разрушена.

И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики. И поэтому мы очень хотим, чтобы кто бы ни говорил, о чем бы ни говорили, они имели в виду, что именно Конституция Украины, законодательство Украины запрещает любые действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях", - сказал Стефанчук.

Читайте: Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

Спикер парламента отметил, что эту позицию Украина объясняет партнерам. Соответствующие коммуникации председателя ВР состоялись с парламентариями ряда стран, в частности Германии, Дании, также ожидается разговор с представителями парламента Канады.

"Для нас очень важно, чтобы, парламентские объединения демонстрировали всему миру, что парламентарии, которые являются представителями своих народов, объединены вокруг вопросов Украины. И объяснить позицию Украины - чего Украина не может допустить при любых переговорах. И самое главное - что ничего об Украине без Украины, и те красные линии, которые Украина никогда не примет ни при каких переговорах", - сказал Стефанчук.

Читайте: Зеленский в разговоре с Фредериксен: Россияне навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию

Автор: 

референдум (1505) Стефанчук Руслан (675) переговоры с Россией (1264)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
https://t.me/BerezaJuice/57527 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ, крлишній нардеп, запитує:
"1. Що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гаратіями від США?
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?

Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає? А от якщо б він не займався різною хернею, не робив би порожних гучних заяв та не обіцяв би того, що не може і не планує робити, не ліз би в керування армією, не зривів би мобілізацію та не знімав би головкома, то ми мали б геть інший результат сьогодні. Але шоумен може лише це. Маєте сумнів? Тоді дайте відповіді на ці запитання."
показать весь комментарий
12.08.2025 18:05 Ответить
+9
На референдумі не можна. Законодавчо не можна. Конституційно не можна........
Вся надія лише на Андрія Борисовича. От як він вирішить, так і буде.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:56 Ответить
+9
Хто повинен був боротися - керівники спецслужб та Мінстр Оборони були росіянами ... Кусочки військ УКраїни складалися з місцевих служак...
Здали не Крим а здали ЗЕЄРМАКОублюдки сухопутні шляхи до нього саме для неможливості повернення
показать весь комментарий
12.08.2025 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Питання з Кримом вже вирішили. І здали без жодного пострілу тэі не боролися за цю територію.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:54 Ответить
Хто повинен був боротися - керівники спецслужб та Мінстр Оборони були росіянами ... Кусочки військ УКраїни складалися з місцевих служак...
Здали не Крим а здали ЗЕЄРМАКОублюдки сухопутні шляхи до нього саме для неможливості повернення
показать весь комментарий
12.08.2025 17:57 Ответить
Доречі РИГИ з Єрмаком й навколо нього з ТАТРОВИМ у т ч питань сьогодні не викликають?
показать весь комментарий
12.08.2025 17:59 Ответить
🤦‍♂️
показать весь комментарий
12.08.2025 18:00 Ответить
доречі медалька за 20 лютого ЗА АСВАБАЖДЕНІЄ КРИМА - шльопали її з датою ще ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА ЯНИКА ( а після двох днів він сквиздив з України й відсторонений ВР від своїх повноважень )
показать весь комментарий
12.08.2025 18:53 Ответить
До речі, коли був референдум у Криму і що зробила тодішня влада, щоби якось цьому протистояти, коли вже не було Яника і ті, хто хотів бути при владі після Яника?
показать весь комментарий
12.08.2025 19:03 Ответить
ВРУ, як верховний орган влади, має оголосити тотальну мобілізацію. Бездіяльність Президента має отримати політичну та правову оцінку ВРУ! Якщо Президент неспроможний приймати життєво важливі рішення, це має зробити парламент і парламент має на це всі підстави та повноваження!
показать весь комментарий
12.08.2025 19:27 Ответить
у цього зільоного питань до вовки немає
показать весь комментарий
12.08.2025 19:34 Ответить
реєстрація сьогодні
показать весь комментарий
12.08.2025 19:35 Ответить
ще раз- ВІЙСЬКА ЗАХОПИЛИ ПАРЛАМЕНТ, ЯК ПИШЕТЬСЯ НА МЕДАЛЬЦІ за два дні до кінця правління Яника, захопили парламент Криму6 увійшовши в Сімферополь , де за договором з рашистами взагалі не мали прав бути. Яка влада мала зірвати спектакль з референдумом вже опісля коли парламент був під дулами агресора ?
розберіться з Чонгаром та Ванькою завербованим Масляковим у Кремлівському КВН
показать весь комментарий
12.08.2025 19:32 Ответить
Пане "сомравші", а ти хоч знаєш, взагалі, що таке референдум?
Пояснюю, референдум це процедура, котора проводиться згідно Закону.
В московитському законодавстві нічогісінько немає про референдум, а в українському законодавстві референдум по зміні кордонів мав би проводотись всіма громадянами України.
В кримській конституції немає положень про референдум, которий мав би повноваження вирішувати територіальну цілісність держави.
А те дійство, зігране окупантами, де в Севастополі проголосувало аж 146% за "воссоєдінєніє с радной говєнью" не вартує нічого, тобто "0" - дешева реприза, на котору даже лукашенко не повівся.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:53 Ответить
Пунське недолуге створіння, на читай!

Українська влада рішуче відкинула так званий референдум у Криму та його результати, назвавши його незаконним і неконституційним. Влада заявила, що Крим є територією України, і Україна ніколи не змириться з його анексією Росією.

Ось детальніше про реакцію української влади:

Невизнання результатів:

Українська влада на чолі з виконувачем обов'язків Президента Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком заявила про невизнання результатів референдуму та підкреслила, що Крим є українською територією.

Протест та дипломатичні заходи:

До МЗС України було викликано тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, якому вручили ноту протесту проти визнання Росією республіки Крим та підписання договору про анексію.

Міжнародна підтримка:

Україна отримала підтримку з боку міжнародної спільноти, зокрема, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка підкреслила нелегітимність референдуму і підтримала територіальну цілісність України.

Декларація про боротьбу за звільнення:

Верховна Рада України ухвалила Декларацію про боротьбу за звільнення України, в якій заявила про порушення Росією міжнародного права.

Заходи щодо захисту:

Україна вжила заходів для посилення контролю на кордоні з Кримом та вжила інших заходів для захисту своїх інтересів.

Визнання кримськотатарського народу:

Верховна Рада визнала кримськотатарський народ корінним та його органи Меджліс і Курултай повноважними.

Заява про можливий візовий режим з Росією:

Україна заявила про можливість введення візового режиму з Росією.

Українська влада послідовно відстоювала свою позицію щодо Криму, наголошуючи на його незаконній анексії та прагнучи до його повернення під контроль України.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:02 Ответить
Пані Наталія, цей інок, сьогодні зареєстоване московитське ніщо, залізло на цей форум накидувати лайно на вентилятор. Не ведіться.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:56 Ответить
В хто зараз з них не росіянин ?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:28 Ответить

ну? як Вам рівень учасників зустрічі у Лондоні ?А тема- майбутні перемовини ХЙЛА трампом
показать весь комментарий
12.08.2025 18:50 Ответить
... пермовин Хйлом по трампу
показать весь комментарий
12.08.2025 18:54 Ответить
вони тупі усі там
зелені чоловічки - були без знаків
тобто путя ссяв та розраховував дати задню!!!
треба було вбивати згідно уставу а не сраку чесати
показать весь комментарий
12.08.2025 18:48 Ответить
На референдумі не можна. Законодавчо не можна. Конституційно не можна........
Вся надія лише на Андрія Борисовича. От як він вирішить, так і буде.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:56 Ответить
*************
показать весь комментарий
12.08.2025 17:58 Ответить
коливан розумний, що піздець!
до речі, правник за освітою.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:57 Ответить
Ага, вчився мабуть як правильно обходити закони. Що не засідання, то суцільні порушення.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:20 Ответить
На сьогодні наявність диплому не означає , що людина отримала знання .
показать весь комментарий
12.08.2025 18:50 Ответить
ПРООФЕСОР КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА - наголоВСУВАВ пункти типу підзаконні про НАБУ та САП на у закон про зниклих безвісти у війні...
показать весь комментарий
12.08.2025 19:40 Ответить
Стидно, що влада обговорює здачу наших територій. Повні дебіли. Ви ж знищите всю країну. Тут навіть не Конституція. Тут здравий смисл. За словами влади- ми й не проти здати, але Конституція не дозволяє. Тобто - вони навіть не проти. Не заслуговуємо ми на країну. Срані рагулі, які перестали розуміти основне. Як казав маск:» отак виглядає професіоналізм»(((
показать весь комментарий
12.08.2025 17:59 Ответить
Статтю читали?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:16 Ответить
ЦЮ СТАТТЮ???
THE TELEGRAPH:11 August 2025 9:52pm
УКРАЇНА ГОТОВА ПОСТУПИТИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ УТРИМУЄ Пом'якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп-Путін на Алясці у п'ятницю.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:49 Ответить
Весельчак У благородный пират, разбирается в вопросе.
показать весь комментарий
12.08.2025 17:59 Ответить
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:00 Ответить
Всеукраїнського референдуму про зміну території України не може бути, коли 20% території України знаходиться в окупації. Як на окупованих територіях люди будуть голосувати? Це нереально. Тому під час війни Конституція забороняє обміну чи передач територій України. Стаття 73 Конституції України працює тільки у мирний час, а не під час війни.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:33 Ответить
THE TELEGRAPH:11 August 2025 9:52pm
УКРАЇНА ГОТОВА ПОСТУПИТИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ УТРИМУЄ Пом'якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп-Путін на Алясці у п'ятницю.

Україна може погодитися припинити бойові дії та https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передати Росії території, які та вже утримує, у рамках підтриманого Європою мирного плану, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/11/ukraine-prepared-freeze-war-current-frontline-summit/ пише The Telegraph.

Володимир Зеленський закликав європейських лідерів відхилити будь-яке врегулювання, яке запропонує Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій. Водночас, за його словами, Росія могла б зберегти частину земель, які вже захопила.

Це означало б «заморожування» лінії фронту в її поточному вигляді та фактичну передачу Росії контролю над територіями, які вона займає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці у п'ятницю.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:03 Ответить
тепер на тлі випуску цього старезного репутаційно поважного Британії ми чуємо застереження- заперечення- попередеження усіх лідерів нетерористичноо світу про небезпеку від домовлялок США з хйлотерористом , й чомусь ні слова про факти у цій статті - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ ЗГОДУ ЗА ПОРАДАМИ ПАРТНЕРІВ...де заперечення партнерів?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:08 Ответить
Деякі абзаци зі статі

Україна готова поступитися територією, що утримується РосієюПом'якшена позиція Зеленського відбувається напередодні п'ятничного мирного саміту Трампа-Путіна на

Україна може погодитися припинити бойові дії та поступитися територією, яку вже утримувала Росія, в рамках підтримуваного Європою https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/08/10/neither-russia-nor-ukraine-will-be-happy-with-peace-plan-us/ плану миру.

Володимир Зеленський сказав європейським лідерам, що вони повинні відхилити будь-яке врегулювання, запропоноване Дональдом Трампомhttps://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/08/orban-could-host-trump-putin-summit/ , в якому Україна відмовляється від подальшої території, але Росії можна дозволити зберегти частину землі, яку вона захопила.

Це означало б заморожування лінії фронту, де вона знаходиться, і передати Росії де-факто контроль над територією, яку вона окупує в Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та Криму.

Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/09/why-alaska-is-a-winner-as-trump-putin-summit-venue/ переговорів між паном Трампом та Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю.

"План може бути пов'язаний лише з поточними позиціями, які займають військові", - сказав західний чиновник, характеризуючи шалені вихідні дипломатії між Києвом та його союзниками

Україна та Європа все більше стурбовані тим, що пан Трамп і Путін можуть домовитися про припинення тривалої війни через голову пана Зеленського.

"У мене багато страхів і багато надій", - сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, у понеділок. Він додав, що американські чиновники пообіцяли проконсультуватися з європейськими лідерами перед віч-на-вічними розмовами між https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/09/why-trump-is-walking-into-trap-meeting-putin-alaska/ паном Трампом та Путіним.

..............................

Ніщо з цього не виключає https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/10/trump-putin-zelensky-meeting-alaska-ukraine-war/ президента України від прийняття жорсткого рішення про те, щоб поступитися територією, яка вже є в руках російських сил вторгнення.

Європейські чиновники вважають, що пан Зеленський має свободу дії зі зростаючою кількістю виборців, які змирилися б з передачею землі Москві як ціною за закінчення війни.

Київ мало може дозволити собі поступитися далі територією, особливо в східному районі Донецька, тому що це дозволило б московським військам вільно обійти укріплення, побудовані з часів первісної війни на Донбасі 2014 року.

Президенту України також доведеться виконати акт жонглювання, оскільки конституція його країни не поступиться територією без загальнонаціонального референдуму.

Пан Трамп розкритикував свого українського колегу за відмову від поступок, заявивши в понеділок: "Мене трохи турбував той факт, що Зеленський сказав: "Ну, я повинен отримати конституційне схвалення". Я маю на увазі, що у нього є дозвіл вступити на війну і вбити всіх, але йому потрібно дозвіл на обмін землею?"

В даний час Росія займає близько 20 відсотків території України, як це погоджено в рамках міжнародно визнаних кордонів Києва 1991 року.

У телефонній розмові в понеділок сер Кейр Стармер і Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, привітали мирні зусилля, але застерігали від "нав'язу" угоди на Україну.

Представник Даунінг-стріт сказав: "Вони обговорили свою непохитну підтримку України та триваючу роботу, щоб зупинити вбивства та припинити агресивну війну Росії. Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має бути вільним, суверенітетом та самовизначенням.

"Вони вітали постійні міжнародні зусилля, очолювані президентом Трампом, щоб принести мир, і погодилися, що це має бути побудовано з Україною, а не нав'язано їй. Обидва лідери погодилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом найближчих днів. Вони погодилися залишатися на зв'язку".
показать весь комментарий
12.08.2025 18:20 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57527 Борислав Береза, комісований боєць ЗСУ, крлишній нардеп, запитує:
"1. Що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гаратіями від США?
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?

Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає? А от якщо б він не займався різною хернею, не робив би порожних гучних заяв та не обіцяв би того, що не може і не планує робити, не ліз би в керування армією, не зривів би мобілізацію та не знімав би головкома, то ми мали б геть інший результат сьогодні. Але шоумен може лише це. Маєте сумнів? Тоді дайте відповіді на ці запитання."
показать весь комментарий
12.08.2025 18:05 Ответить
Заміни слово шоумен на зрадник і все стане на свої місця і стануть зрозумілими його дії
показать весь комментарий
12.08.2025 18:09 Ответить
Ой-ой, легісти-брехуни обісрані. Обміняєте значить програвши їх остаточно і начого натомість не отримаєте.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:08 Ответить
ну а пока никто не спрашивает, убивают украинцев и забирают территории
показать весь комментарий
12.08.2025 18:19 Ответить
Зрадникам народ не потрібний щоб вирішити це питання..
показать весь комментарий
12.08.2025 18:22 Ответить
а в цей час -

Причини введення Національної гвардії та контроль над поліцією у Вашингтоні

Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні, пояснюючи це «спалахом злочинності, безладу, бруду і безгосподарності» в столиці. Він заявив, що «цього більше не буде» і назвав день дій Liberation Day - «день визволення Вашингтона

Він застосував 48-годинні повноваження щодо тимчасового федерального контролю над поліцією, спираючись на розділ 740 «Home Rule Act» 1973 року. За законом, це можливо лише на 48 годин без повідомлення Конгресу, а подовження до 30 днів - можливе за згодою Конгресу .

До міста вже переміщено 800 солдатів Нацгвардії, а також 120+ агентів ФБР для підтримки патрулювання в «гарячих точках». Наразі до 200 гвардійців можуть бути на чергуванні одночасно

Офіційні статистики показують, що злочинність у Вашингтоні знижується - на 26 % зростання відбулося в 2023-му, але вже 2024-2025 роки показують значне падіння - вбивства -32 %, викрадення авто -53 %, інші показники також знижуються .

Мер міста, Мюріел Боузер, назвала дії президентства «непередбачуваними і неконституційними».
показать весь комментарий
12.08.2025 18:26 Ответить
навіть якщо гамерика згорить у пеклі мені особисто похер
показать весь комментарий
12.08.2025 18:49 Ответить
а де умєров з Єрмаком заховаються ?
показать весь комментарий
12.08.2025 18:56 Ответить
Іспанія, Ізраїль, Аргентина тощо.
Нє, КНДР не комільфо.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:59 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 18:56 Ответить
Рожа хоч зараз в сатиричний журнал став на обкладинці.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:49 Ответить
Та ви шо? Згідно з Конституцією України, ст. 4, в державі існує єдине громадянство. Це означає, що особа може мати лише одне громадянство - українське. Подвійне громадянство, тобто наявність громадянства іншої держави, не передбачене.

А як так сталося, що Верховна Рада всупереч Конституції приймає закон про "множинне громадянство"? Я вже заплутався, то Конституція основний закон, чи для "зелених" дишло? В Україні офіційно дозволено множинне громадянство, тобто можливість мати громадянство кількох держав одночасно, з певними обмеженнями. Закон, який це врегульовує, був ухвалений Верховною Радою 18 червня 2025 року і набрав чинності після підписання президентом.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:50 Ответить
зе!поц вже напідписував на довічне з конфіскацією.
але!
єрмачина, тут взагалі ні до чого. він в туалеті був.
показать весь комментарий
12.08.2025 18:58 Ответить
Так, але слугоригам краще щоб Україну завоював ворог, або вона якось розвалилася і не було ні НАБУ, ні СБУ, ні Генпрокурори, які будуть подпавати їх в розшук по всьому світу.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:04 Ответить
Звичайний срач диванного спецназу.
показать весь комментарий
12.08.2025 19:14 Ответить
То не жалійтесь тут, швиденько у тубзік біжіть !! Бігом, бігом ...
показать весь комментарий
12.08.2025 20:00 Ответить
Це не влада, це кінчені БАРИГИ, що продадуть не лише батьківщину,
а й навіть своїх батьків!
показать весь комментарий
12.08.2025 19:56 Ответить
цей коливан - степанчук ,міг би і совість мати , у призідії сидіти , під столом...бо така нудьга навалює ,коли бачиш цей взірець , ************* зеленського балагану 95...
показать весь комментарий
12.08.2025 20:02 Ответить
Цікавий обмін -Україна віддасть раші українські території за українські території.І це буде велика перемога Зе.Прихильники кварталу будуть в захопленні від потужних дій їхнього преза.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:08 Ответить
Про яку конституцію цей пацюк несе, про ту яку порушує кожен другий закон прийнятий цією Радою, який позбавив громадян майже всіх права і свободи, передбачених конституцією
показать весь комментарий
12.08.2025 20:37 Ответить
 
 