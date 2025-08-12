Вопрос "обмена территориями" невозможно решить на референдуме, - Стефанчук

Вопрос "обмена территориями" для завершения войны в Украине, о котором говорил президент США Дональд Трамп невозможно решить на референдуме.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина не может осуществлять каких-либо передач или обмена собственных территорий. Это запрещено как на конституционном уровне, так и на законодательном. Это нельзя решить даже через референдум. Потому что, хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть никем разрушена.

И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики. И поэтому мы очень хотим, чтобы кто бы ни говорил, о чем бы ни говорили, они имели в виду, что именно Конституция Украины, законодательство Украины запрещает любые действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях", - сказал Стефанчук.

Читайте: Трамп о мирном соглашении между Украиной и РФ: Состоится обмен территориями

Спикер парламента отметил, что эту позицию Украина объясняет партнерам. Соответствующие коммуникации председателя ВР состоялись с парламентариями ряда стран, в частности Германии, Дании, также ожидается разговор с представителями парламента Канады.

"Для нас очень важно, чтобы, парламентские объединения демонстрировали всему миру, что парламентарии, которые являются представителями своих народов, объединены вокруг вопросов Украины. И объяснить позицию Украины - чего Украина не может допустить при любых переговорах. И самое главное - что ничего об Украине без Украины, и те красные линии, которые Украина никогда не примет ни при каких переговорах", - сказал Стефанчук.

Читайте: Зеленский в разговоре с Фредериксен: Россияне навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию