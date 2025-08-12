Вопрос "обмена территориями" невозможно решить на референдуме, - Стефанчук
Вопрос "обмена территориями" для завершения войны в Украине, о котором говорил президент США Дональд Трамп невозможно решить на референдуме.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Украина не может осуществлять каких-либо передач или обмена собственных территорий. Это запрещено как на конституционном уровне, так и на законодательном. Это нельзя решить даже через референдум. Потому что, хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть никем разрушена.
И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики. И поэтому мы очень хотим, чтобы кто бы ни говорил, о чем бы ни говорили, они имели в виду, что именно Конституция Украины, законодательство Украины запрещает любые действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях", - сказал Стефанчук.
Спикер парламента отметил, что эту позицию Украина объясняет партнерам. Соответствующие коммуникации председателя ВР состоялись с парламентариями ряда стран, в частности Германии, Дании, также ожидается разговор с представителями парламента Канады.
"Для нас очень важно, чтобы, парламентские объединения демонстрировали всему миру, что парламентарии, которые являются представителями своих народов, объединены вокруг вопросов Украины. И объяснить позицию Украины - чего Украина не может допустить при любых переговорах. И самое главное - что ничего об Украине без Украины, и те красные линии, которые Украина никогда не примет ни при каких переговорах", - сказал Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здали не Крим а здали ЗЕЄРМАКОублюдки сухопутні шляхи до нього саме для неможливості повернення
розберіться з Чонгаром та Ванькою завербованим Масляковим у Кремлівському КВН
Пояснюю, референдум це процедура, котора проводиться згідно Закону.
В московитському законодавстві нічогісінько немає про референдум, а в українському законодавстві референдум по зміні кордонів мав би проводотись всіма громадянами України.
В кримській конституції немає положень про референдум, которий мав би повноваження вирішувати територіальну цілісність держави.
А те дійство, зігране окупантами, де в Севастополі проголосувало аж 146% за "воссоєдінєніє с радной говєнью" не вартує нічого, тобто "0" - дешева реприза, на котору даже лукашенко не повівся.
Українська влада рішуче відкинула так званий референдум у Криму та його результати, назвавши його незаконним і неконституційним. Влада заявила, що Крим є територією України, і Україна ніколи не змириться з його анексією Росією.
Ось детальніше про реакцію української влади:
Невизнання результатів:
Українська влада на чолі з виконувачем обов'язків Президента Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком заявила про невизнання результатів референдуму та підкреслила, що Крим є українською територією.
Протест та дипломатичні заходи:
До МЗС України було викликано тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, якому вручили ноту протесту проти визнання Росією республіки Крим та підписання договору про анексію.
Міжнародна підтримка:
Україна отримала підтримку з боку міжнародної спільноти, зокрема, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка підкреслила нелегітимність референдуму і підтримала територіальну цілісність України.
Декларація про боротьбу за звільнення:
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про боротьбу за звільнення України, в якій заявила про порушення Росією міжнародного права.
Заходи щодо захисту:
Україна вжила заходів для посилення контролю на кордоні з Кримом та вжила інших заходів для захисту своїх інтересів.
Визнання кримськотатарського народу:
Верховна Рада визнала кримськотатарський народ корінним та його органи Меджліс і Курултай повноважними.
Заява про можливий візовий режим з Росією:
Україна заявила про можливість введення візового режиму з Росією.
Українська влада послідовно відстоювала свою позицію щодо Криму, наголошуючи на його незаконній анексії та прагнучи до його повернення під контроль України.
ну? як Вам рівень учасників зустрічі у Лондоні ?А тема- майбутні перемовини ХЙЛА трампом
зелені чоловічки - були без знаків
тобто путя ссяв та розраховував дати задню!!!
треба було вбивати згідно уставу а не сраку чесати
Вся надія лише на Андрія Борисовича. От як він вирішить, так і буде.
до речі, правник за освітою.
THE TELEGRAPH:11 August 2025 9:52pm
УКРАЇНА ГОТОВА ПОСТУПИТИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ УТРИМУЄ Пом'якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп-Путін на Алясці у п'ятницю.
Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
УКРАЇНА ГОТОВА ПОСТУПИТИСЯ ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ УТРИМУЄ Пом'якшення позиції Зеленського відбувається напередодні мирного саміту Трамп-Путін на Алясці у п'ятницю.
Україна може погодитися припинити бойові дії та https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передати Росії території, які та вже утримує, у рамках підтриманого Європою мирного плану, https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/11/ukraine-prepared-freeze-war-current-frontline-summit/ пише The Telegraph.
Володимир Зеленський закликав європейських лідерів відхилити будь-яке врегулювання, яке запропонує Дональд Трамп, якщо воно передбачатиме передачу Росії нових українських територій. Водночас, за його словами, Росія могла б зберегти частину земель, які вже захопила.
Це означало б «заморожування» лінії фронту в її поточному вигляді та фактичну передачу Росії контролю над територіями, які вона займає у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці у п'ятницю.
Україна готова поступитися територією, що утримується РосієюПом'якшена позиція Зеленського відбувається напередодні п'ятничного мирного саміту Трампа-Путіна на
Україна може погодитися припинити бойові дії та поступитися територією, яку вже утримувала Росія, в рамках підтримуваного Європою https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/08/10/neither-russia-nor-ukraine-will-be-happy-with-peace-plan-us/ плану миру.
Володимир Зеленський сказав європейським лідерам, що вони повинні відхилити будь-яке врегулювання, запропоноване Дональдом Трампомhttps://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/08/orban-could-host-trump-putin-summit/ , в якому Україна відмовляється від подальшої території, але Росії можна дозволити зберегти частину землі, яку вона захопила.
Це означало б заморожування лінії фронту, де вона знаходиться, і передати Росії де-факто контроль над територією, яку вона окупує в Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та Криму.
Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/09/why-alaska-is-a-winner-as-trump-putin-summit-venue/ переговорів між паном Трампом та Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю.
"План може бути пов'язаний лише з поточними позиціями, які займають військові", - сказав західний чиновник, характеризуючи шалені вихідні дипломатії між Києвом та його союзниками
Україна та Європа все більше стурбовані тим, що пан Трамп і Путін можуть домовитися про припинення тривалої війни через голову пана Зеленського.
"У мене багато страхів і багато надій", - сказав Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, у понеділок. Він додав, що американські чиновники пообіцяли проконсультуватися з європейськими лідерами перед віч-на-вічними розмовами між https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/09/why-trump-is-walking-into-trap-meeting-putin-alaska/ паном Трампом та Путіним.
..............................
Ніщо з цього не виключає https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/10/trump-putin-zelensky-meeting-alaska-ukraine-war/ президента України від прийняття жорсткого рішення про те, щоб поступитися територією, яка вже є в руках російських сил вторгнення.
Європейські чиновники вважають, що пан Зеленський має свободу дії зі зростаючою кількістю виборців, які змирилися б з передачею землі Москві як ціною за закінчення війни.
Київ мало може дозволити собі поступитися далі територією, особливо в східному районі Донецька, тому що це дозволило б московським військам вільно обійти укріплення, побудовані з часів первісної війни на Донбасі 2014 року.
Президенту України також доведеться виконати акт жонглювання, оскільки конституція його країни не поступиться територією без загальнонаціонального референдуму.
Пан Трамп розкритикував свого українського колегу за відмову від поступок, заявивши в понеділок: "Мене трохи турбував той факт, що Зеленський сказав: "Ну, я повинен отримати конституційне схвалення". Я маю на увазі, що у нього є дозвіл вступити на війну і вбити всіх, але йому потрібно дозвіл на обмін землею?"
В даний час Росія займає близько 20 відсотків території України, як це погоджено в рамках міжнародно визнаних кордонів Києва 1991 року.
У телефонній розмові в понеділок сер Кейр Стармер і Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, привітали мирні зусилля, але застерігали від "нав'язу" угоди на Україну.
Представник Даунінг-стріт сказав: "Вони обговорили свою непохитну підтримку України та триваючу роботу, щоб зупинити вбивства та припинити агресивну війну Росії. Обидва лідери підкреслили, що майбутнє України має бути вільним, суверенітетом та самовизначенням.
"Вони вітали постійні міжнародні зусилля, очолювані президентом Трампом, щоб принести мир, і погодилися, що це має бути побудовано з Україною, а не нав'язано їй. Обидва лідери погодилися, що продовжать тісно співпрацювати з президентом Трампом та президентом Зеленським протягом найближчих днів. Вони погодилися залишатися на зв'язку".
"1. Що там з Угодою про корисні копалини з безпековими гаратіями від США?
2. Що там з 30 підписаними, так званими, безпековими угодами Зеленського?
3. Що там з планом стійкості Зеленського?
4. Що там з планом перемоги Зеленського, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків?
5. Що там з формулою миру Зеленського?
6. Що там з другим Самітом миру?
7. Що там з обіцянкою побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року?
8. Що там з обіцянкою створити 3000 ракет до кінця 2025 року?
9. Що там з репараціями з боку РФ?
10. Що там з підтягуванням у Зеленського?
Яких ще планів, формул, обіцянок та заяв вам не вистачає? А от якщо б він не займався різною хернею, не робив би порожних гучних заяв та не обіцяв би того, що не може і не планує робити, не ліз би в керування армією, не зривів би мобілізацію та не знімав би головкома, то ми мали б геть інший результат сьогодні. Але шоумен може лише це. Маєте сумнів? Тоді дайте відповіді на ці запитання."
Причини введення Національної гвардії та контроль над поліцією у Вашингтоні
Президент Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні, пояснюючи це «спалахом злочинності, безладу, бруду і безгосподарності» в столиці. Він заявив, що «цього більше не буде» і назвав день дій Liberation Day - «день визволення Вашингтона
Він застосував 48-годинні повноваження щодо тимчасового федерального контролю над поліцією, спираючись на розділ 740 «Home Rule Act» 1973 року. За законом, це можливо лише на 48 годин без повідомлення Конгресу, а подовження до 30 днів - можливе за згодою Конгресу .
До міста вже переміщено 800 солдатів Нацгвардії, а також 120+ агентів ФБР для підтримки патрулювання в «гарячих точках». Наразі до 200 гвардійців можуть бути на чергуванні одночасно
Офіційні статистики показують, що злочинність у Вашингтоні знижується - на 26 % зростання відбулося в 2023-му, але вже 2024-2025 роки показують значне падіння - вбивства -32 %, викрадення авто -53 %, інші показники також знижуються .
Мер міста, Мюріел Боузер, назвала дії президентства «непередбачуваними і неконституційними».
Нє, КНДР не комільфо.
А як так сталося, що Верховна Рада всупереч Конституції приймає закон про "множинне громадянство"? Я вже заплутався, то Конституція основний закон, чи для "зелених" дишло? В Україні офіційно дозволено множинне громадянство, тобто можливість мати громадянство кількох держав одночасно, з певними обмеженнями. Закон, який це врегульовує, був ухвалений Верховною Радою 18 червня 2025 року і набрав чинності після підписання президентом.
але!
єрмачина, тут взагалі ні до чого. він в туалеті був.
а й навіть своїх батьків!