Документ о завершении войны могут вынести на общенациональный референдум, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Территориальный вопрос

"Предложение выглядело так, что они выходят из этих территорий (из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. - Ред.), и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона".

Если мы дойдем до вопроса потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе, то объясняем, что согласно украинскому законодательству не можем этого сделать даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет об особом формате, а следовательно - особом решении, а следовательно - референдуме", - пояснил президент.

По словам Зеленского, только референдум может определить, "согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое - либо это, либо война".

Президент считает, что на референдум должен быть вынесен весь документ, а не какие-то его части.

"Люди могут высказаться по всему документу - сказать: да или нет", - добавил он.

Референдум

На подготовку к волеизъявлению нужно не менее 60 дней, сказал Зеленский.

"И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы его не проведем. То есть референдум не будет легитимным. Нелегитимный референдум - это раскол государства внутри", - добавил президент.

В то же время он отметил, что общенациональное волеизъявление при любых обстоятельствах станет серьезным вызовом для украинского общества.

"Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно - они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. Это просто неправильно, на мой взгляд. Много дискуссий об этом.

Но на подконтрольной территории, где реально провести законный и честный референдум, голосование и процесс подготовки к референдуму - как, кстати, и к возможным выборам, о которых говорят партнеры - должны проходить в условиях безопасности.

Если нет безопасности, под вопросом и легитимность. Мы все это объясняем нашим партнерам", - сказал он.

В то же время глава государства подчеркнул, что если территориальный вопрос будет решен без создания потенциальных свободных экономических зон, а по принципу "стоим там, где стоим", который предлагает Украина - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату Мирного соглашения будет де-факто признанной линией соприкосновения, которую будут контролировать международные силы - тогда, по мнению Зеленского, такое мирное соглашение достаточно будет ратифицировать в парламенте Украины.

"На мой взгляд, что в варианте А - "стоим там, где стоим" - я не считаю, что нам нужен референдум.

Потому что если мы "стоим там, где стоим" - мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно", - подытожил Зеленский.

Мирный план

24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.

