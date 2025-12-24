РУС
Документ о завершении войны могут вынести на общенациональный референдум, - Зеленский

Окончание войны: в Украине могут провести референдум

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Территориальный вопрос

"Предложение выглядело так, что они выходят из этих территорий (из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. - Ред.), и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона".

Если мы дойдем до вопроса потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе, то объясняем, что согласно украинскому законодательству не можем этого сделать даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет об особом формате, а следовательно - особом решении, а следовательно - референдуме", - пояснил президент.

По словам Зеленского, только референдум может определить, "согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое - либо это, либо война".

Президент считает, что на референдум должен быть вынесен весь документ, а не какие-то его части.

"Люди могут высказаться по всему документу - сказать: да или нет", - добавил он.

Референдум

На подготовку к волеизъявлению нужно не менее 60 дней, сказал Зеленский.

"И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы его не проведем. То есть референдум не будет легитимным. Нелегитимный референдум - это раскол государства внутри", - добавил президент.

В то же время он отметил, что общенациональное волеизъявление при любых обстоятельствах станет серьезным вызовом для украинского общества.

"Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно - они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. Это просто неправильно, на мой взгляд. Много дискуссий об этом.

Но на подконтрольной территории, где реально провести законный и честный референдум, голосование и процесс подготовки к референдуму - как, кстати, и к возможным выборам, о которых говорят партнеры - должны проходить в условиях безопасности.

Если нет безопасности, под вопросом и легитимность. Мы все это объясняем нашим партнерам", - сказал он.

В то же время глава государства подчеркнул, что если территориальный вопрос будет решен без создания потенциальных свободных экономических зон, а по принципу "стоим там, где стоим", который предлагает Украина - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату Мирного соглашения будет де-факто признанной линией соприкосновения, которую будут контролировать международные силы - тогда, по мнению Зеленского, такое мирное соглашение достаточно будет ратифицировать в парламенте Украины.

"На мой взгляд, что в варианте А - "стоим там, где стоим" - я не считаю, что нам нужен референдум.

Потому что если мы "стоим там, где стоим" - мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно", - подытожил Зеленский.

Мирный план

Зеленский Владимир (23099) референдум (1508)
Топ комментарии
+9
- двушечка в Москву на референдум не виносилась
- знищення оборони не виносилось
- знищення ракетної програми не виносилось
- знищення енергетики не виносилась

а тепер "я ні прі чом ето все народ віноват вот пусть он і расхлебівает".

Треба пункт на референдумі - чи згодні ви повісити зелену шоблу на Золотих Воротах
24.12.2025 10:17 Ответить
+9
Прикрыть свои преступления и прое...бы референдумом?
24.12.2025 10:20 Ответить
+5
Стаття 157 Конституції України встановлює незмінні положення Основного Закону: зміни не можуть скасовувати чи обмежувати права і свободи громадян, ліквідувати незалежність або порушувати територіальну цілісність України, а також не можна змінювати Конституцію під час воєнного або надзвичайного стану.

як же оце тупе зелене гундосе чмо зайобує!!!!
дипломований юрист, до речі!
24.12.2025 10:24 Ответить
- двушечка в Москву на референдум не виносилась
- знищення оборони не виносилось
- знищення ракетної програми не виносилось
- знищення енергетики не виносилась

а тепер "я ні прі чом ето все народ віноват вот пусть он і расхлебівает".

Треба пункт на референдумі - чи згодні ви повісити зелену шоблу на Золотих Воротах
24.12.2025 10:17 Ответить
Чи згодні Ви повісити зелену шоблу-***** на Золотих Воротах - "ТАК" (100% опитуваних)!
показать весь комментарий
24.12.2025 10:24 Ответить
золоті ворота, то історичний пам'ятник.
на арці "дружби народов"!
до гори ногами!
24.12.2025 10:25 Ответить
Який з п'яти документів буде виноситись на референдум? Навіщо наплодили п'ять документів? Щоб приховати що? Народу України не потрібні такі мирні угоди і такі переговорники! Війна до перемоги!
24.12.2025 10:44 Ответить
Прикрыть свои преступления и прое...бы референдумом?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:20 Ответить
Референдумом влада хоче перекинути всю свою відповідальність за антизаконні та антиконституційні рішення на людей.
24.12.2025 11:08 Ответить
А пункт про відновлення ядерки нашої там буде?
показать весь комментарий
Читай пункт 11 внимательно, прежде чем задавать глупые вопросы!
показать весь комментарий
24.12.2025 10:24 Ответить
Тоді треба виходити на Майдан ЗА УКРАЇНСЬКУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ!
24.12.2025 10:38 Ответить
приезжай крутить центрифуги
24.12.2025 10:44 Ответить
Пакістан накрутить і продасть все готове. Я в Україні, чмоня.
показать весь комментарий
Патужний!
Такі питання на референдум взагалі не виносяться!
Референдум тобі потрібен для чого, для бусифікації на виході з дільниць?!
24.12.2025 10:21 Ответить
Треба не документ виносить на референдум, а вас виносить з влади
24.12.2025 10:23 Ответить
Стаття 157 Конституції України встановлює незмінні положення Основного Закону: зміни не можуть скасовувати чи обмежувати права і свободи громадян, ліквідувати незалежність або порушувати територіальну цілісність України, а також не можна змінювати Конституцію під час воєнного або надзвичайного стану.

як же оце тупе зелене гундосе чмо зайобує!!!!
дипломований юрист, до речі!
24.12.2025 10:24 Ответить
Це для вави нечитабельне, його інше цікавить. Він комік-актор, не обзивайте його поганими словами юрист, дипломат
24.12.2025 10:38 Ответить
Дупломовний юрист.
24.12.2025 10:43 Ответить
На Загальнонаціональний референдум потрібно вивести на повістку дня відставку тебе і твоєї зеленої шобли!
24.12.2025 10:25 Ответить
В 2010 році хрипатий жартівник показав і розказав, що чекає Україну. Крім добитого велосипеда під назвою "Україна", кинутого під ноги цей політик обіцяв зі сцени, що цілим передає "бардачок", а потім уточнив "великий бардак". Чи не так, люителі поржать, бо я не дивився те лайно?
24.12.2025 10:27 Ответить
Символом його президенства буде отой велосипед.
24.12.2025 10:30 Ответить
Тільки но переглянув коротеньку відеонарізку про "велосипед", до цей діяч в 2004 році бере "велосипед", а 2000 році повертає і говорить, що цей "велосипед" викинемо на помийку, а я хочу, щоб мені дали ще 5 років покерувати новим "велосипедом". Мабуть потрібно дати шанс на 5 років керівництва, скучно не буде, хоть паржьом?
https://youtu.be/VuNYQg6Tk-8?si=ccagUQCGROo-GcFh
Зеленский и велосипед «Украина». Послание из 2009
24.12.2025 10:43 Ответить
*в 2009-му, пардон, - не на ту клавішу натиснув
24.12.2025 10:44 Ответить
Ага, реферундум за день проведемо через диряву "дію", і таким чином вільнемо від відповідальності, типу: ну, наймудрєйший наріт так захотів... дайте нам ще пару років порулити країному, ми ще вчимось і в нагрузу +100500 млрд$
24.12.2025 10:28 Ответить
Ми тут зі слугами народу продали кацапам частину території України, частина громадян загинула воюючи (вони просто самі жадібні були - не хотіли віддаватися Московії), частина повиїжджали за кордон. А тепер залишки громадян вирішуйте: хочете далі воювати без зброї і підтримки, або відразу капітулювати. Нам золоті унітази, а вам відповідальність за територї , злидні і руїни. А ще референдум буде проходити в Дії, щоб кацапські хакери намалювали потрібний результат.

 «Вільна економічна зона» - янєлох у всій красі.
24.12.2025 10:29 Ответить
ти знаєш де живуть ці гандони. козин, конча-заспа і інші дєрьовні.
ти знаєш, що треба робити.
але не робиш.
дивно.
24.12.2025 11:13 Ответить
Як просрочений щоб у корита протриматися і невідповідати за шашлики віддав надра продав землю увів громадянство подвійне для своїх міндічів , йому референдум не потрібен був .
24.12.2025 10:32 Ответить
☝Трохи про винесення питання на референдум:
Ст. 157 Конституції України не дозволяє зміни, які спрямовані, серед іншого, на порушення територіальної цілісності України.
Саме тому з погляду як Конституції України, так і референдумного законодавства (і 2012, і 2021 років), референдум щодо зміни території України:
- Не повинен порушувати територіальну цілісність України, тобто бути таким, що змінює територію України чи межі державного кордону в протиправний спосіб та всупереч порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про всеукраїнський референдум".

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
24.12.2025 10:32 Ответить
Президент України вже злочинно погодився з тим, що окуповані
території можна буде повернути лише дипломатичним шляхом.
А це означає, що з його вини українці вже ніколи не повернуть
свою рідну українську землю! А її загальна площа 125 000 кв. км.
яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. А
через таку продажну владу наша Батьківщина яка ще поки що
тимчасово окупована фашистським кремлем. Вона може вже
скоро на віки стати гидкою кацапською територію.
24.12.2025 11:06 Ответить
Голосуйте в Раді, а ми подивимось хто за це проголосує
24.12.2025 10:33 Ответить
Вибори неможливі з міркувань безпеки, в тому числі.
Референдум можна.
24.12.2025 10:34 Ответить
На референдум потрібно винести одне питання - якнайшвидшого виносу тіла Володимира Зєлєньського з президентського крісла!
24.12.2025 10:34 Ответить
Натворили біди, а тепер хочуть на народ повісити все це
24.12.2025 10:35 Ответить
Всю свою каденцію, цей шматок 💩 намагається перекладати будь-яку відповідальність на когось іншого.
Страус Криворізький!
24.12.2025 10:39 Ответить
Ага, можно конечно попробовать вынести на референдум попытку сдать Украину ***** но я бы не советовал...
24.12.2025 10:43 Ответить
Ще раніше в одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності
24 серпня, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава
боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - московією (росією), а також
з підступним хитрим та корупційним ворогом на внутрішньому фронті.
Варто додати, що Степан Хмара казав, що він за все своє життя аж до
останнього свого часу «ніколи не бачив тієї України, про яку так мріяв».
Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе -усе своє
політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською
а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою. Така як і зараз бо ця
влада вона злочинно торгує нашими рідними але тимчасово окупованими
москалями українськими землями. Може хоч кривава війна навчить
Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну в
24.12.2025 10:57 Ответить
Схоже що Трамп таки його покусав.
24.12.2025 11:14 Ответить
Безтолковий ішак сподівається перекласти усю особисту відповідальність за капітуляцію на народ. Мохнате чмо намагається вийти сухим із води.
24.12.2025 11:25 Ответить
Найкращий вихід з цього правового цугцвангу, в який Зеленський загнав сам себе під настанови Тромба і *****, - це відставка після фактичної передачі влади в Україні генералу Залужному.
24.12.2025 11:25 Ответить
 
 