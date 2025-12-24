Документ о завершении войны могут вынести на общенациональный референдум, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания документа об окончании войны ратификация может состояться через общенациональный референдум.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Территориальный вопрос
"Предложение выглядело так, что они выходят из этих территорий (из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. - Ред.), и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона".
Если мы дойдем до вопроса потенциальной свободной экономической зоны на Донбассе, то объясняем, что согласно украинскому законодательству не можем этого сделать даже потенциально. То есть если об этом идет речь, то речь идет об особом формате, а следовательно - особом решении, а следовательно - референдуме", - пояснил президент.
По словам Зеленского, только референдум может определить, "согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое - либо это, либо война".
Президент считает, что на референдум должен быть вынесен весь документ, а не какие-то его части.
"Люди могут высказаться по всему документу - сказать: да или нет", - добавил он.
Референдум
На подготовку к волеизъявлению нужно не менее 60 дней, сказал Зеленский.
"И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы его не проведем. То есть референдум не будет легитимным. Нелегитимный референдум - это раскол государства внутри", - добавил президент.
В то же время он отметил, что общенациональное волеизъявление при любых обстоятельствах станет серьезным вызовом для украинского общества.
"Есть часть людей на временно оккупированных территориях, они не могут голосовать. И давайте честно - они не могут выбирать, как нам заканчивать войну. Это просто неправильно, на мой взгляд. Много дискуссий об этом.
Но на подконтрольной территории, где реально провести законный и честный референдум, голосование и процесс подготовки к референдуму - как, кстати, и к возможным выборам, о которых говорят партнеры - должны проходить в условиях безопасности.
Если нет безопасности, под вопросом и легитимность. Мы все это объясняем нашим партнерам", - сказал он.
В то же время глава государства подчеркнул, что если территориальный вопрос будет решен без создания потенциальных свободных экономических зон, а по принципу "стоим там, где стоим", который предлагает Украина - в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату Мирного соглашения будет де-факто признанной линией соприкосновения, которую будут контролировать международные силы - тогда, по мнению Зеленского, такое мирное соглашение достаточно будет ратифицировать в парламенте Украины.
"На мой взгляд, что в варианте А - "стоим там, где стоим" - я не считаю, что нам нужен референдум.
Потому что если мы "стоим там, где стоим" - мы можем закончить войну на основе этого соглашения и дожать вопрос с Запорожской атомной станцией. Если же что-то другое, то одной подписи точно недостаточно", - подытожил Зеленский.
Мирный план
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- знищення оборони не виносилось
- знищення ракетної програми не виносилось
- знищення енергетики не виносилась
а тепер "я ні прі чом ето все народ віноват вот пусть он і расхлебівает".
Треба пункт на референдумі - чи згодні ви повісити зелену шоблу на Золотих Воротах
на арці "дружби народов"!
до гори ногами!
Такі питання на референдум взагалі не виносяться!
Референдум тобі потрібен для чого, для бусифікації на виході з дільниць?!
як же оце тупе зелене гундосе чмо зайобує!!!!
дипломований юрист, до речі!
https://youtu.be/VuNYQg6Tk-8?si=ccagUQCGROo-GcFh
Зеленский и велосипед «Украина». Послание из 2009
«Вільна економічна зона» - янєлох у всій красі.
ти знаєш, що треба робити.
але не робиш.
дивно.
Ст. 157 Конституції України не дозволяє зміни, які спрямовані, серед іншого, на порушення територіальної цілісності України.
Саме тому з погляду як Конституції України, так і референдумного законодавства (і 2012, і 2021 років), референдум щодо зміни території України:
- Не повинен порушувати територіальну цілісність України, тобто бути таким, що змінює територію України чи межі державного кордону в протиправний спосіб та всупереч порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про всеукраїнський референдум".
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
території можна буде повернути лише дипломатичним шляхом.
А це означає, що з його вини українці вже ніколи не повернуть
свою рідну українську землю! А її загальна площа 125 000 кв. км.
яка перевищує разом узяті території Угорщини та Болгарії. А
через таку продажну владу наша Батьківщина яка ще поки що
тимчасово окупована фашистським кремлем. Вона може вже
скоро на віки стати гидкою кацапською територію.
Референдум можна.
Страус Криворізький!
24 серпня, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава
боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - московією (росією), а також
з підступним хитрим та корупційним ворогом на внутрішньому фронті.
Варто додати, що Степан Хмара казав, що він за все своє життя аж до
останнього свого часу «ніколи не бачив тієї України, про яку так мріяв».
Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе -усе своє
політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською
а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою. Така як і зараз бо ця
влада вона злочинно торгує нашими рідними але тимчасово окупованими
москалями українськими землями. Може хоч кривава війна навчить
Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну в