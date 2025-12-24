РУС
6 279 83

Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения: Сегодня станет известна реакция РФ

Зеленский о мирном соглашении

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас я готов оговорить драфт 20-пунктного документа, и это документ, который называется framework, базовый документ о прекращении войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими", - рассказал Зеленский журналистам.

Он подчеркнул, что проект этого документа во многом отражает общую украинско-американскую позицию, в чем-то - американскую позицию, а некоторые вещи, по словам Президента, еще подлежат решению.

"Но мы значительно приблизились к финализации документов", - сказал он.

Зеленский поделился с журналистами содержанием каждого из 20 пунктов проекта базового документа об окончании войны, раскрыв его суть. Он подчеркнул, что это проект документа, поэтому его пункты в процессе переговоров могут меняться. Приводим их в изложении.

Пункты мирного плана

Пункт 1

Суверенитет Украины будет подтвержден. Констатируем, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.

Пункт 2

Этот документ представляет собой полное и бесспорное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией соприкосновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего уведомления о нарушениях и устранения конфликтов.

Пункт 3

Украина получит прочные гарантии безопасности.

Пункт 4

Численность Вооруженных сил Украины останется на уровне 800 тысяч в мирное время.

Пункт 5

США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.

Пункт 6

Россия закрепит политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.

Пункт 7

Украина станет членом Европейского Союза в определенный конкретно оговоренный срок, а также что Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

Пункт 8

Украина получит прочный пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и это будет охватывать широкий спектр экономических сфер.

Пункт 9

Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора.

Пункт 10

После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11

Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12

Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украиной, США, РФ.

Однако относительно деталей эксплуатации еще ведутся дискуссии. По словам Зеленского, Украина "после всего" не желает вести бизнес с россиянами напрямую. Этот пункт сторонам еще предстоит согласовать.

Пункт 13

Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняющие расизм и предрассудки. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Территориальный вопрос

Пункт 14

Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения.

Вариант 1. "Стоим там, где стоим". В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения, которую будут контролировать международные силы.

Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, предусматривающей демилитаризацию этой зоны. Украина выступает против отвода своих войск, но в случае реализации этого варианта выступает за зеркальный отвод сил - то есть и российских также. Этот вариант требует проведения в Украине общенационального референдума для ратификации соглашения.

Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.

Пункт 15

После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.

Пункт 16

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17

Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Пункт предусматривает обмен всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года, а также возвращение всех гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных.

Пункт 18

Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

Пункт 19

Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Пункт 20

После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Есть ли консенсус?

Подводя итоги документа, президент Украины сказал: "Мы не достигли консенсуса с американской стороной относительно территории Донецкой области и относительно ЗАЭС. Но значительно сблизили большинство позиций. В принципе, весь остальной консенсус в этом договоре у нас с ними найден".

Реакция РФ

Зеленский рассказал, что сегодня, 24 декабря, будет известна реакция россиян на этот проект документа после того, как с ними поговорит американская сторона.

"Тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений. Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенситивных вопросов. Такие вещи, как территориальные вопросы, нужно проговаривать на уровне лидеров", - подчеркнул президент.

Кроме проекта базового документа об окончании войны, по словам Зеленского, проработаны и другие документы, необходимые для ее завершения. А именно - многосторонняя рамка гарантий безопасности для Украины, это трехсторонний документ - Украина, США и Европа. Есть также рамка гарантий безопасности для Украины от США - это, по словам Зеленского, двусторонний документ.

"У нас есть отдельное приложение - это военное измерение по гарантиям безопасности для Украины, и это подробный план того, как реально гарантируется безопасность в тех или иных обстоятельствах. Фактически благодаря этим документам о гарантиях мы сможем видеть сильную Украину - Украину с поддержкой со стороны Коалиции желающих, с механизмом наблюдения за соблюдением мира и конкретикой по реагированию на возможное возобновление агрессии со стороны России", - сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, Украина и США проработали документ по восстановлению и экономическому развитию, который называется Дорожная карта процветания Украины.

+8
тобто ЮРИДИЧНО назавжди віддає 20% України.

ну і ще слово "потужно" замінив на слово "міцно". ПАТУЖНО
показать весь комментарий
24.12.2025 10:19 Ответить
+7
не переймайтесь, оскільки кацапстан на жодні компроміси щодо територій та ЗАЕС не піде, то решта пунктів не має жодного значення.
жодної угоди, що було зрозуміло, не буде.
дивні, я зараз вкрай толерантно висловився, ті люди, які вірили й чекали на якусь "мирнуугоду".
показать весь комментарий
24.12.2025 10:23 Ответить
+5
А ви десь прочитали юридичне визнання?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:23 Ответить
тобто ЮРИДИЧНО назавжди віддає 20% України.

ну і ще слово "потужно" замінив на слово "міцно". ПАТУЖНО
показать весь комментарий
24.12.2025 10:19 Ответить
А ви десь прочитали юридичне визнання?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:23 Ответить
Це не документ, це якась ідіотська маячня. А де решта документів? Чому рознесли різні пункти по різним документам? Цей документ це не документ, це Будапештський меморандум 2, заява про наміри і не більше. Такими документами росія підітреться як тільки підпише їх.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:27 Ответить
Зеленський цим документом підтвердив що він не дипломат і не політик, а дешевий комедіант!
показать весь комментарий
24.12.2025 10:28 Ответить
У першу чергк він не україгський патріот і не україгський президент.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:36 Ответить
Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Зеленський не буде російської мови та російської церкви в Україні
показать весь комментарий
24.12.2025 10:42 Ответить
Україна має провести вибори якомога швидше після підписання

А чому росія не проводить дострокові вибори, чому ця вимога тільки до України?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:47 Ответить
Україна підтверджує, що вона залишатиметься без'ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї

Чому ми відмовляємось від ядерної зброї проти розв'язаної агресивної війни проти нас ядерною державою? Зеленський ідіот?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:49 Ответить
Вже минуло 80 років як московити окупували північ Японії і включили окуповані території до складу своєї імперії. І повертати ці окуповані території вони не збираються, хоча питання цієї анексії неодноразово вирішувалось на рівні ООН. І ніякого юридичного визнання окупованих територій москалям не потрібно.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
А зараз в світі і не потрібно ніякого юридичного визнання. Зараз багато є невизнаних держав але все вирішується по факту. Це буде як з окупованим кримом коли юридично він український але по факту всі в тому числі частина європейських політиків і бізнесменів вважають його рашистським. Да і не факт що Тромб після підписання Україною цієї капітуляції зробить маленьку примітку що сша визнає окуповані території територією Сосії, щоб задовольнити свого друга вольдемара. Бо крім офіційних перемовин ще йдуть і неофіційні на яких вирішується на порядок більше договорняків чим на тих переговорах де присутні журналісти. Сподіваюсь тільки що ***** настільки шизонуте що пошле всіх нахрен з цією угодою
показать весь комментарий
24.12.2025 11:07 Ответить
не переймайтесь, оскільки кацапстан на жодні компроміси щодо територій та ЗАЕС не піде, то решта пунктів не має жодного значення.
жодної угоди, що було зрозуміло, не буде.
дивні, я зараз вкрай толерантно висловився, ті люди, які вірили й чекали на якусь "мирнуугоду".
показать весь комментарий
24.12.2025 10:23 Ответить
згоден, бо ху*ло неоднарозово казав що вони хочуть 4 області та Крим
показать весь комментарий
24.12.2025 10:29 Ответить
кацапстан на жодний пункт не піде.
ліліпутін нападав на Державу Україна не для того щоб з неї мирні договори підписувати, а щоб повністю, остаточно і безповоротно вирішити "українське питання" - знищення всього і вся щоб навіть згадки в історії не залишилося...
показать весь комментарий
24.12.2025 10:56 Ответить
Мабуть, потрібен такий, в якому Україна визнала поразку.
Він є. Там 28 пунктів, на які вже згодна русня.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:31 Ответить
гітлер у 1942му - 43му теж думав що він перемагає. Те саме буде з путлером. Головне не припиняти допомогати ЗСУ.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:31 Ответить
... і в 1945 гітлер вірив в перемогу, аж до самого останнього моменту, коли кірзач українського воїна не загрюкав у бункерні двері - лиш тоді він спакував речі і поплив до Аргентини...
показать весь комментарий
24.12.2025 10:59 Ответить
Все, що підпише просрочка та зрадник умеров можна викидати на смітник. Вони не представляють український народ.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:24 Ответить
ху*ло не погодиться на ці умови, марна трата часу та зустрічей

цей договір не про що, тому що його може порушувати будь яка сторона
показать весь комментарий
24.12.2025 10:26 Ответить
Нікчемний проєкт.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:26 Ответить
От на 28 пунктів - то діло, вірно?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:33 Ответить
Діло це українська ядерна зброя, зелебот
показать весь комментарий
24.12.2025 10:58 Ответить
Якась чергова х7йня з серії "пірістать стрілять, сайтісь па сєрєдінє"..... нічого з цього не вийде. Максимум на якийсь час доки рашисти знову зберуть сили для агресії.
Не кажучи що такими пропозиціями Зеленський , вчергове, порушує Конституцію України.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:28 Ответить
Тобто припиниться одні порушення конституції і будуть вже інші? Ну нічого, 800т потужних з коментів проконтролюють, щоб все було ок.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:36 Ответить
Як відрізнити "міцні" гарантії безпеки від будь яких інших?
Люба дійсна " гарантія безпеки" це війна між гарантом і агресором.
2 питання виникають -- що робити коли гарант передумає воювати , і навіщо це взагалі гаранту потрібно?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:29 Ответить
Цікаво, а що, у великому договорі між Україною і РФ був пункт про зміни кордонів силою? Ні не був. Тоді все підписане РФ вартує туалетного паперу часів СРСР (газета правда чи ізвестія)
показать весь комментарий
24.12.2025 10:30 Ответить
Пункт 11 це подарована війна нашим дітям.
Ви готові виходити на Майдан за ЯДЕРНУ ЗБРОЮ?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:30 Ответить
Ваші діти збираються тут жити? Чи в новоспечених європейок діти українці народжуються? Щось дуже сумніваюсь.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:38 Ответить
Я в Україні, зелений боте
Ядерка - необхідна умова для існування України
показать весь комментарий
24.12.2025 10:51 Ответить
Для існування України потрібен здоровий глузд у головах 70% "населенія".
показать весь комментарий
24.12.2025 11:14 Ответить
Без ядерки жоден глузд не врятує, твоє патякання на користь кацапів.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:21 Ответить
Тобто виходимо на майдан і одразу з'являється ядерка? Я думав це науковці створюють, фізики, математики. Яких в нас до речі майже немає. Ви в курсі, що в Україні найменше балів на ЗНО завжди було з математики. В університети постійний недобір на фіз мат. Хто буде ту ядерку робити з нуля?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:38 Ответить
Купити ядерку в Пакістану.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
Ти не можеш як на базарі підійти і купити ядерку. І з якого дива Пакістан буде продавати ядерку, коли в них періодичні конфлікти з Індією? Пакістан не підписував Будапештський меморандум і нічого Україні не винен. Ядерку повинна надати Європа, яку ми захищаємо від ядерної держави. Чому Україну називають щитом Європи, коли ми воюємо проти держави з ядеркою, а самі її не маємо? Тобто Україна, яка здала всю ядерку, захищає Європу де є країни з ядеркою. Захищає проти іншої ядерної держави. А ці європейці не знахабніли взагалі? Хай дають або всю ядерку або військовий контингент.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:03 Ответить
Майдан примусить владу здобути ядерку, не важливо як!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:07 Ответить
Чому 2 попередні майдани не змусили? Ось саме 3 майдан змусить? А може 4?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:11 Ответить
Наступний Майдан матиме чітку вимогу - УКРАЇНСЬКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ
показать весь комментарий
24.12.2025 11:12 Ответить
Жаль, але Майдан навіть не домігся у нової влади на бесплатний чай ветеранам не те що у київських кафешках, а навіть на ж-д вокзалі. не кажу вже за канапки від жінки Яйценюка...
показать весь комментарий
24.12.2025 11:18 Ответить
Так можна і в Одессі - на Малій Арнаутській.
Правда випробувати, чи вона працює не вдасться - заборонені блін випробовування!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:15 Ответить
Да так и будет.Ни в коем случае нельзя соглашаться и включать в договор 11 пункт ибо его включение это насмешка над Украиной.Этот пункт страшнее для Украины даже чем сдача всего донбасса кацапам и гарантирует продолжение войны в ближайшем будущем и никакие гарантии типа 5 статьи этого не изменят ибо правительства в западных странах меняются как и их политика в отношении Украины.То есть сегодня они благосклонно к нам относятся как Германия во главе с Мерцем ,а завтра когда там придет к власти какая нибудь АДГ наоборот как сейчас Фицо и Орбан в Венгрии и Словакии.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:45 Ответить
Тобто, це краще, ніж "мінськ", який уклав барига? Ілі ета дургоє?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:31 Ответить
А чи погодиться ху*ло на ці умови ?

Тому уся критика Зе начебто він здає Україну марна, так саме як усі зустрічи з США та ЄС
показать весь комментарий
24.12.2025 10:32 Ответить
А там є щось, що б'є по інтересах параши? Їхні всі ратифікації, "закони", акти "про ненапад" псові до ср@ки. Плавалі, знаєм(с).
показать весь комментарий
24.12.2025 10:47 Ответить
вказано що кацапи не нападатимуть на Україну, 800 тис, п. 5 - всі ці умови не в інтересах ху*ла
показать весь комментарий
24.12.2025 11:25 Ответить
Рада Миру під головуванням Дональда Трампа - це круто! Зеленський схоже там буде на вході стояти у штанях з лампасами і наполеніовською шляпою...
Відкрите питання - а хто в цій Раді Миру главврач?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:32 Ответить
Не знаю, хто буде главврач, але міндіч -- завхозом.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:55 Ответить
Багато пустих слів і як завжди---БУДЕ ПІПИСАНО,БУДЕ СТВОРЕНО ІТ, ІНШ, Угода майже ні про що Трам тимчасовий,а ми його вихваляємо Допомоги від США.в даний час ,майже нуль.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:35 Ответить
Особливо улибнуло що Соcія і Тромб там щось зобов'язуються визнавати. Вам дурням мало прикладів того що Сосія що Тромб постійно срали на ваші угоди і зобов'язання? Цей папірець буде діяти тільки до України тому з ним можна до туалету сходити
показать весь комментарий
24.12.2025 10:39 Ответить
Де про репарації та кримінальну відповідальність керівництва рф за військові злочини ???????????
показать весь комментарий
24.12.2025 10:39 Ответить
Пункт 19 ... контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента США Дональда Трампа.
а після Трампа ?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:39 Ответить
Після трампа почнуть саджати всіх, хто з ним щось підписував...
показать весь комментарий
24.12.2025 10:43 Ответить
Та ладно. Схоже на спектакль.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:40 Ответить
Що значить "перепідтверджує" свій суверенітет? Перед ким? На підставі чого?Це якесь "між'яр'я"...
P.S. Але уставшим АТ вайни 2.0. ця тема зайде.
P.P.S. Якщо цей "мир" все ж таки "підпишуть" - наступне "24 лютого 2022р" стане останнім в історії нашої країни.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:43 Ответить
якщо різати бомбардувальники і не робити ракети то так .
показать весь комментарий
24.12.2025 11:05 Ответить
Якщо матимем ядерку то ні. Треба піднімати Майдан за ядерку!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:09 Ответить
Та вже різати нічого.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:10 Ответить
Клоун уже начал лапшу вешать, выходите скоро гречку будут раздавать. Тьфу противно.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:47 Ответить
я проти гречки , я ха локшину
показать весь комментарий
24.12.2025 10:49 Ответить
це як його - Волюнтаризм
показать весь комментарий
24.12.2025 10:47 Ответить
Д@лб@*****.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:49 Ответить
Що таке Рада миру? І Трамп пожиттєвий її голова? Виглядає як, "на діду з полиці пиріжечок" А коли Трамп перестане бути президентом США?

Пункт 6

Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

*****, росія за ніч переписує свої закони. Тут вони не нападають, а тут вже СВО. Як ху"ло скаже, такий закон їхня держ дупа і прийме.
Це вже ж було (с)

Ок. Все одно московити на все це не погодяться.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
якщо США збирається "надавати гарантії подібні до 5-ої статті НАТО", тоді чому не "надати ці гарантії в рамках НАТО"? тому що США нічого не збирається ...

це не документ, це купка розпорошених вимог росії: скоротили з 28 до 20 але зміст залишився старий, русскій

ну як можна трьом країнам керувати однією ЗАЕС?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:51 Ответить
а про НАТО ні слова
показать весь комментарий
24.12.2025 10:51 Ответить
Ну это просто набор слов, нет никакой конкретики, какие гарантии от кого и как будут работать ,какие деньги, сколько и кто платит, зато Донбасс упырям отдай, ЗАЭС отдай, обещая назад не отбирать, какой то антиконституционный референдум, этот документ шо, разрабатывали лбди с диагнозом ШИЗОФРЕНИЯ???
показать весь комментарий
24.12.2025 10:53 Ответить
Так рудий наказав "підпишіть що-небудь до Різдва", от Зєля й "узгоджує" у творчих муках вже цілий місяць оце що-небудь.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:02 Ответить
Чем хорош этот идиотский документ? Да именно своим идиотизмом. Ну допустим что ***** согласилось и Украина проводит референдум, ну мы же прекрасно понимаем каковы будут его результаты а значит как стояли ВСУ на Донбассе так и будут стоять а не согласится ***** то то уже будут не наши проблемы, то пусть Трамп его во всём обвиняет и даёт Украине Томагавки а кацапам санкции.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:22 Ответить
а репарації, а криминальна відповідальність за злочини проти людства?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:53 Ответить
Якась жорстка херня..........
показать весь комментарий
24.12.2025 10:55 Ответить
Тоесть о захваченных частях Запорожской Херсонской областях и Крыме речь вообще не идёт ? И да , это не поощрение агрессора , узаконие оккупации и попрание всех норм международного права .
показать весь комментарий
24.12.2025 10:55 Ответить
ну, жож посполиті, вітаю вас з капітуляцією.
ждуни малороси вітаю вас з перемогою.
встиг зе!гніда до різдва, як і хотів утирок трамп.

простими словами:
*с барского плєча нам дозволяють бути українцями. перепідтверджають якісь підписанти.
*ми, добровільно віддаємо свою територію та зобов'язуємось не нападати на окупанта.
*нам нав'язують, як обов'язково кацапську язику та кегебевських попів.
*кордони не відкриються
*демобілізації не буде, бо нема у нас 800к контрактників.
*ніяких гарантій не від кого.
*все це називається: мирний час.

все інше вода ні про що!
особливо про обов'язки кацапії!

і тільки спробуйте зібратися на майдані!
500 к ненавчених воювати, але навчаних крутити цивільних, чекають на вас!

і, що саме цікаве, одноосібний підпис зе!гніди немає ніякої сили. ось тому почали вкидувати закони від ради, референдум від вдячних крипаків.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:59 Ответить
Хоч один ідіот з когорти тих, хто розігрує цей спектакль, згадав про юридичний статус бодай одного пункту цієї писанини? Міжнародне право і все таке? Згадав, що параша, взагалі-то, не партньор, а агресор, яка розпочала і веде агресивну війну? Згадав хоч одним словом, що параша кодифікувала анексію пʼяти областей України у свою бидло-"конституцію", і без скасування цих нікчемних (з точки зору будь-якого міжнародного права) змін ніякого миру не може бути в принципі??

Нікчемний список, складений нікчемними гомосапієнсами.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:00 Ответить
Нікчемно дуже, але кацапи і на таке не погодяться
показать весь комментарий
24.12.2025 11:00 Ответить
Однозначно антиконституційний документ.

Такий же антиконституційний, як і т. з. Мінські домовленості. За підписання таких документів і Порошенку, і Зеленському можна предʼявляти обвинувачення у державному злочині, взагалі-то.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:06 Ответить
Навіть гундосе гівно не змогло шось предʼявити Порошенку! "взагалі-то" (кацап детектед)
показать весь комментарий
24.12.2025 11:14 Ответить
Розкрило воно...
Піди ще пошукай миру в очах *************...
показать весь комментарий
24.12.2025 11:07 Ответить
Рада миру під головуванням Трампа??? Чувака, в якого 4000!!!!! судових справ????? Ви в це вірите????? А після виборів в США і зміною президента де та рада миру буде????
показать весь комментарий
24.12.2025 11:07 Ответить
@ "Сьогодні 1400-й день гарячої фази російсько-української війни.
До рекорду, який може відбутися 11.01.2026, залишилося 18 днів."
показать весь комментарий
24.12.2025 11:09 Ответить
п.21! ООН распустить, как организацию не оправдавшую количество денег потраченных на ее содержание, достигнутым результатам. П. 3, 4, 5 вызывают вопросы. П.15 смех? А так, можно было бы и дальше этой херней забавляться, если бы не ситуация!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:10 Ответить
Зеленський відлизує дупу Трампа за старий косяк з його імпічментом і "стукачество" Байдену...
показать весь комментарий
24.12.2025 11:11 Ответить
Заголовок читається: "Зеленський розікрав..."
показать весь комментарий
24.12.2025 11:12 Ответить
А євреї Кушнер, Віткофф і наші водять перед носом у нашого населенія пачкою грошей у 800 ярдів бакинських! Як тут не встояти...
показать весь комментарий
24.12.2025 11:20 Ответить
Маячня, ЗАЕС вже ніколи не буде працювати і справа не в охолодженні реакторів а в фізичному зносі обладнання. Капремонт на мільйони доларів без сенсу. Маніпуляція. 20 пунктів для заспокоєння народу на Різдво. Нічого раніше квітня 2026 не буде.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:21 Ответить
Короткий підсумок угоди! Козаків- на цвинтар, бидло - в стійло, гроші - хитрожопим і примвкнувшим!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:22 Ответить
 
 