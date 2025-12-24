Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения: Сегодня станет известна реакция РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас я готов оговорить драфт 20-пунктного документа, и это документ, который называется framework, базовый документ о прекращении войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими", - рассказал Зеленский журналистам.
Он подчеркнул, что проект этого документа во многом отражает общую украинско-американскую позицию, в чем-то - американскую позицию, а некоторые вещи, по словам Президента, еще подлежат решению.
"Но мы значительно приблизились к финализации документов", - сказал он.
Зеленский поделился с журналистами содержанием каждого из 20 пунктов проекта базового документа об окончании войны, раскрыв его суть. Он подчеркнул, что это проект документа, поэтому его пункты в процессе переговоров могут меняться. Приводим их в изложении.
Пункты мирного плана
Пункт 1
Суверенитет Украины будет подтвержден. Констатируем, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.
Пункт 2
Этот документ представляет собой полное и бесспорное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией соприкосновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего уведомления о нарушениях и устранения конфликтов.
Пункт 3
Украина получит прочные гарантии безопасности.
Пункт 4
Численность Вооруженных сил Украины останется на уровне 800 тысяч в мирное время.
Пункт 5
США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.
Пункт 6
Россия закрепит политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.
Пункт 7
Украина станет членом Европейского Союза в определенный конкретно оговоренный срок, а также что Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
Пункт 8
Украина получит прочный пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании, и это будет охватывать широкий спектр экономических сфер.
Пункт 9
Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора.
Пункт 10
После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
Пункт 11
Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
Пункт 12
Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украиной, США, РФ.
Однако относительно деталей эксплуатации еще ведутся дискуссии. По словам Зеленского, Украина "после всего" не желает вести бизнес с россиянами напрямую. Этот пункт сторонам еще предстоит согласовать.
Пункт 13
Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняющие расизм и предрассудки. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.
Территориальный вопрос
Пункт 14
Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения.
Вариант 1. "Стоим там, где стоим". В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения, которую будут контролировать международные силы.
Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, предусматривающей демилитаризацию этой зоны. Украина выступает против отвода своих войск, но в случае реализации этого варианта выступает за зеркальный отвод сил - то есть и российских также. Этот вариант требует проведения в Украине общенационального референдума для ратификации соглашения.
Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.
Пункт 15
После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой.
Пункт 16
Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
Пункт 17
Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Пункт предусматривает обмен всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года, а также возвращение всех гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных.
Пункт 18
Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
Пункт 19
Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента США Дональда Трампа.
Пункт 20
После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
Есть ли консенсус?
Подводя итоги документа, президент Украины сказал: "Мы не достигли консенсуса с американской стороной относительно территории Донецкой области и относительно ЗАЭС. Но значительно сблизили большинство позиций. В принципе, весь остальной консенсус в этом договоре у нас с ними найден".
Реакция РФ
Зеленский рассказал, что сегодня, 24 декабря, будет известна реакция россиян на этот проект документа после того, как с ними поговорит американская сторона.
"Тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений. Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенситивных вопросов. Такие вещи, как территориальные вопросы, нужно проговаривать на уровне лидеров", - подчеркнул президент.
Кроме проекта базового документа об окончании войны, по словам Зеленского, проработаны и другие документы, необходимые для ее завершения. А именно - многосторонняя рамка гарантий безопасности для Украины, это трехсторонний документ - Украина, США и Европа. Есть также рамка гарантий безопасности для Украины от США - это, по словам Зеленского, двусторонний документ.
"У нас есть отдельное приложение - это военное измерение по гарантиям безопасности для Украины, и это подробный план того, как реально гарантируется безопасность в тех или иных обстоятельствах. Фактически благодаря этим документам о гарантиях мы сможем видеть сильную Украину - Украину с поддержкой со стороны Коалиции желающих, с механизмом наблюдения за соблюдением мира и конкретикой по реагированию на возможное возобновление агрессии со стороны России", - сказал глава государства.
Кроме того, по его словам, Украина и США проработали документ по восстановлению и экономическому развитию, который называется Дорожная карта процветания Украины.
