Новости Цели Путина в Украине
Песков об оценках разведки США относительно планов Путина захватить Украину и ЕС: "Это абсолютно неправда"

В Кремле заявляют, что американская разведка ошибается, если считает, что диктатор России Владимир Путин стремится захватить всю Украину и части Европы, которые когда-то входили в состав Советского Союза.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на шесть неназванных источников сообщило, что американская разведка продолжает предупреждать о том, что Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину и бывшие республики СССР.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил журналистам, что Москва не может оценить надежность источников, на которые ссылается Reuters, но если информация достоверна, выводы американских спецслужб являются ошибочными.

"Это абсолютно неправда", - заявил Песков об оценке американской разведки.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне издание Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что отчеты разведки США свидетельствуют о намерении Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард также отметила, что информация не соответствует действительности.

Песков Дмитрий (2063) путин владимир (32579) США (28729)
+6
22.12.2025 14:00 Ответить
+4
"Я ніяк не можу зрозу-міти московської вдачі. Москвин бреше вам в очі і, знаючи, що ви бачите його брехню, ані трохи не засоромиться. Видається мені, що москвин узагалі не знає, що таке сором" (с) Т. Рузвельт 🤔
22.12.2025 14:07 Ответить
+3
Той самий йоршик про можливість атаки України 21 лютого 2022 року: "Це абсолютно неправда!".
22.12.2025 14:02 Ответить
"І ми НІКОЛИ не брешемо!"
22.12.2025 13:59 Ответить
Ну да ,ну да ..https://www.dw.com/ru/putin-vral-chto-vojny-s-ukrainoj-ne-budet-hronologija-obmana/a-60904218
22.12.2025 14:02 Ответить
22.12.2025 14:00 Ответить
"... це було уже ..." (кучма)
22.12.2025 14:01 Ответить
Той самий йоршик про можливість атаки України 21 лютого 2022 року: "Це абсолютно неправда!".
22.12.2025 14:02 Ответить
Було б дуже дивно, якби цей підар заявив,- так, бійтеся нас, сьогодні Україна, а завтра ми по вас прийдемо.
22.12.2025 14:02 Ответить
≪віримо≫ , пам'ятаємо , не забудемо ...
22.12.2025 14:04 Ответить
"Я ніяк не можу зрозу-міти московської вдачі. Москвин бреше вам в очі і, знаючи, що ви бачите його брехню, ані трохи не засоромиться. Видається мені, що москвин узагалі не знає, що таке сором" (с) Т. Рузвельт 🤔
22.12.2025 14:07 Ответить
про це пуйло заявляв коли почалося повномасштабне вторгнення
22.12.2025 14:09 Ответить
я пам'ятаю все ,я був не п'яний
22.12.2025 14:10 Ответить
Ну бреше то зрозуміло, це не новина. Але де була новина про розвідку США, якщо офіційно розвідка США сказала, що то " неправда", а всі інші " неназвані джерела". Чи клікбейкові заголовки наше все.
22.12.2025 14:11 Ответить
Не офіційна розвідка США, а агентка впливу РФ Тулсі Габбард, фанатка ****** та ассада. І вона не заперечила, що РФ не планує захоплення всієї Україні і тд - вона просто сказала, що РФ цього не зможе зробити.
22.12.2025 14:14 Ответить
Ясно, дякую
22.12.2025 14:15 Ответить
Як тільки касап відкрив ***** - він одразу бреше. Бо касап завди бреше.
Якщо не бреше - ***** його дрючком: а раптом здох...
22.12.2025 14:14 Ответить
Це типу натяк, що американську розвідку потрібно скоротити?😁
22.12.2025 14:17 Ответить
Ето абсолютно нєправда. Чєстноє піонєрскоє.
22.12.2025 14:18 Ответить
Тобто )(уйло кожен день бреше коли розказує що хоче всю Україну і почати війну з Європою?
22.12.2025 14:20 Ответить
Как определить что какцап брешет?
- У него рот открывается и губы шевелятся
22.12.2025 14:20 Ответить
Песков, йди напуй, кремлівське рупорне брехло!
Ти ще з 2022 року під всесвітніми санкціями як посіпака вбивці й терориста пуйла!
22.12.2025 14:32 Ответить
 
 