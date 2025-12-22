В Кремле заявляют, что американская разведка ошибается, если считает, что диктатор России Владимир Путин стремится захватить всю Украину и части Европы, которые когда-то входили в состав Советского Союза.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на шесть неназванных источников сообщило, что американская разведка продолжает предупреждать о том, что Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину и бывшие республики СССР.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил журналистам, что Москва не может оценить надежность источников, на которые ссылается Reuters, но если информация достоверна, выводы американских спецслужб являются ошибочными.

"Это абсолютно неправда", - заявил Песков об оценке американской разведки.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне издание Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что отчеты разведки США свидетельствуют о намерении Путина захватить всю Украину и часть Европы.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард также отметила, что информация не соответствует действительности.

