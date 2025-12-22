Путин контролирует вопрос гарантий безопасности Украины, - Politico
Маловероятно, что Вашингтон готов предоставить Украине реальные гарантии безопасности, предусматривающие военное вмешательство, оставляя пространство для давления России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Уроки Будапештского меморандума
"Президент Украины Владимир Зеленский в нынешних переговорах по безопасности должен учесть уроки провала Будапештского меморандума и настаивать на юридически обязывающих гарантиях", - пишет издание.
Но отмечает, что Зеленский готов рассмотреть отказ от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Ожидается, что они могут включать поставки Украине крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 1000 километров. Такой шаг, по мнению авторов материала, позволил бы Украине наносить удары по ключевым политическим и военным центрам России и потенциально сдерживать Кремль от возобновления боевых действий.
При этом Зеленский надеется, что в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, который был заключен на уровне исполнительной власти, любые новые обязательства будут иметь полную юридическую силу. Речь идет о необходимости ратификации соглашения Палатой представителей и Сенатом США с последующим подписанием президентом.
В случае такой ратификации гарантии безопасности для Украины могли бы быть приравнены к двусторонним договорам США с Японией и Южной Кореей. Это, как отмечает Politico, дало бы Киеву возможность влиять на Конгресс и способствовало бы сохранению стабильной двухпартийной поддержки.
Неопределенность статьи 5 и позиция Трампа
В то же время издание отмечает существующие риски. В частности, президент США Дональд Трамп ранее обращал внимание на различные трактовки статьи 5 Североатлантического договора, которая была сформулирована так, чтобы избежать автоматического втягивания США в масштабную войну в Европе.
На этом фоне авторы материала сомневаются, что Вашингтон согласился бы на гарантии, которые могли бы обязать США к прямому военному вмешательству в Украине, особенно учитывая последовательное блокирование пути Киева в НАТО с 2022 года.
Кроме того, Politico обращает внимание на параллельные двусторонние контакты между США и Россией. Позиция президента РФ Владимира Путина остается ключевым фактором, поскольку Москва стремится к более широкому соглашению с США по европейской безопасности и не демонстрирует готовности отказываться от своих максималистских требований.
В конце концов, независимо от того, насколько сильной Зеленский считает гарантию безопасности со стороны Америки, ее прочность может зависеть от того, как ее интерпретирует Путин", - резюмирует издание.
