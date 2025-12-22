Путин контролирует вопрос гарантий безопасности Украины, - Politico

Маловероятно, что Вашингтон готов предоставить Украине реальные гарантии безопасности, предусматривающие военное вмешательство, оставляя пространство для давления России.

Уроки Будапештского меморандума

"Президент Украины Владимир Зеленский в нынешних переговорах по безопасности должен учесть уроки провала Будапештского меморандума и настаивать на юридически обязывающих гарантиях", - пишет издание.

Но отмечает, что Зеленский готов рассмотреть отказ от стремления Украины к членству в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности. Ожидается, что они могут включать поставки Украине крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия до 1000 километров. Такой шаг, по мнению авторов материала, позволил бы Украине наносить удары по ключевым политическим и военным центрам России и потенциально сдерживать Кремль от возобновления боевых действий.

При этом Зеленский надеется, что в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, который был заключен на уровне исполнительной власти, любые новые обязательства будут иметь полную юридическую силу. Речь идет о необходимости ратификации соглашения Палатой представителей и Сенатом США с последующим подписанием президентом.

В случае такой ратификации гарантии безопасности для Украины могли бы быть приравнены к двусторонним договорам США с Японией и Южной Кореей. Это, как отмечает Politico, дало бы Киеву возможность влиять на Конгресс и способствовало бы сохранению стабильной двухпартийной поддержки.

Неопределенность статьи 5 и позиция Трампа

В то же время издание отмечает существующие риски. В частности, президент США Дональд Трамп ранее обращал внимание на различные трактовки статьи 5 Североатлантического договора, которая была сформулирована так, чтобы избежать автоматического втягивания США в масштабную войну в Европе.

На этом фоне авторы материала сомневаются, что Вашингтон согласился бы на гарантии, которые могли бы обязать США к прямому военному вмешательству в Украине, особенно учитывая последовательное блокирование пути Киева в НАТО с 2022 года.

Кроме того, Politico обращает внимание на параллельные двусторонние контакты между США и Россией. Позиция президента РФ Владимира Путина остается ключевым фактором, поскольку Москва стремится к более широкому соглашению с США по европейской безопасности и не демонстрирует готовности отказываться от своих максималистских требований.