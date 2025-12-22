Путін контролює питання гарантій безпеки України, - Politico

Малоймовірно, що Вашингтон готовий надати Україні реальні гарантії безпеки, які передбачають військове втручання, залишаючи простір для тиску Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Уроки Будапештського меморандуму

"Президент України Володимир Зеленський у нинішніх переговорах щодо безпеки має врахувати уроки провалу Будапештського меморандуму та наполягати на юридично зобов’язуючих гарантіях", - пише видання.

Та зазначає, що Зеленський готовий розглянути відмову від прагнення України до членства в НАТО в обмін на надійні безпекові гарантії. Очікується, що вони можуть включати постачання Україні крилатих ракет "Томагавк" із дальністю дії до 1000 кілометрів. Такий крок, на думку авторів матеріалу, дозволив би Україні завдавати ударів по ключових політичних і військових центрах Росії та потенційно стримувати Кремль від відновлення бойових дій.

При цьому Зеленський сподівається, що на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, який був укладений на рівні виконавчої влади, будь-які нові зобов’язання матимуть повну юридичну силу. Йдеться про необхідність ратифікації угоди Палатою представників і Сенатом США з подальшим підписанням президентом.

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У разі такої ратифікації безпекові гарантії для України могли б бути прирівняні до двосторонніх договорів США з Японією та Південною Кореєю. Це, як зазначає Politico, дало б Києву можливість впливати на Конгрес і сприяло б збереженню стабільної двопартійної підтримки.

Невизначеність статті 5 і позиція Трампа

Водночас видання наголошує на наявних ризиках. Зокрема, президент США Дональд Трамп раніше звертав увагу на різні трактування статті 5 Північноатлантичного договору, яка була сформульована так, аби уникнути автоматичного втягування США у масштабну війну в Європі.

На цьому тлі автори матеріалу сумніваються, що Вашингтон погодився б на гарантії, які могли б зобов’язати США до прямого військового втручання в Україні, особливо з огляду на послідовне блокування шляху Києва до НАТО з 2022 року.

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Крім того, Politico звертає увагу на паралельні двосторонні контакти між США та Росією. Позиція президента РФ Володимира Путіна залишається ключовим фактором, оскільки Москва прагне ширшої угоди зі США щодо європейської безпеки і не демонструє готовності відмовлятися від своїх максималістських вимог.