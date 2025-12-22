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Новини Цілі Путіна в Україні
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Пєсков про оцінки розвідки США щодо планів Путіна захопити Україну та ЄС: "Це абсолютно неправда"

пєсков

У Кремлі заявляють, що американська розвідка помиляється, якщо вважає, що диктатор Росії Володимир Путін прагне захопити всю Україну та частини Європи, які колись входили до складу Радянського Союзу.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Минулого тижня агентство з посиланням на шість неназваних джерел повідомило, що американська розвідка продовжує попереджати про те, що Путін не відмовився від своєї мети захопити всю Україну та колишні республіки СРСР.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив журналістам, що Москва не може оцінити надійність джерел, на які посилається Reuters, але якщо інформація достовірна, висновки американських спецслужб є помилковими.

"Це абсолютно неправда", - заявив Пєсков про оцінку американської розвідки.

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Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні видання Reuters із посиланням на шість джерел повідомило, що звіти розвідки США свідчать про намір Путіна захопити всю Україну і частину Європи.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард також зазначила, що інформації не відповідає дійсності.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1883) путін володимир (25569) США (26898)
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Топ коментарі
+16
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22.12.2025 14:00 Відповісти
+11
"Я ніяк не можу зрозу-міти московської вдачі. Москвин бреше вам в очі і, знаючи, що ви бачите його брехню, ані трохи не засоромиться. Видається мені, що москвин узагалі не знає, що таке сором" (с) Т. Рузвельт 🤔
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22.12.2025 14:07 Відповісти
+9
Той самий йоршик про можливість атаки України 21 лютого 2022 року: "Це абсолютно неправда!".
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22.12.2025 14:02 Відповісти

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