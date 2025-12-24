Продолжение войны против Украины хотят 15% россиян - это рекордный минимум, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Доля россиян, которые хотят продолжения войны против Украины, упала до рекордного показателя - 15%.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра", передает Цензор.НЕТ.
Поддержка войны
Социологи отмечают, что уровень поддержки действий российских оккупантов в Украине остается высоким - 73% (42% безоговорочно поддерживают, а 31% - скорее поддерживают).
В то же время в течение последних месяцев этот показатель снижается.
Не поддерживают действия РФ против Украины 18% (9% - безусловно не поддерживают, 9% - скорее не поддерживают). Доля таких людей выросла с мая 2025 года.
Агрессию РФ против Украины поддерживают 77% мужчин, среди женщин этот показатель составляет 68%.
Переговоры
Количество россиян, считающих, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам, за последние месяцы выросло и достигло 66%.
В то же время доля тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия, снижается – до 25%, что является минимальным показателем за все время наблюдений.
Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (71%). Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (32%).
Методология
Опрос проводился с 11 по 19 декабря 2025 года. Всего было опрошено 1618 респондентов.
