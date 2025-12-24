РУС
Новости Отношение россиян к войне против Ураины
1 691 12

Продолжение войны против Украины хотят 15% россиян - это рекордный минимум, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Сколько россиян хотят продолжения войны против Украины?

Доля россиян, которые хотят продолжения войны против Украины, упала до рекордного показателя - 15%.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка войны

Социологи отмечают, что уровень поддержки действий российских оккупантов в Украине остается высоким - 73% (42% безоговорочно поддерживают, а 31% - скорее поддерживают). 

В то же время в течение последних месяцев этот показатель снижается.

Не поддерживают действия РФ против Украины 18% (9% - безусловно не поддерживают, 9% - скорее не поддерживают). Доля таких людей выросла с мая 2025 года.

Агрессию РФ против Украины поддерживают 77% мужчин, среди женщин этот показатель составляет 68%.

Сколько россиян хотят продолжения войны против Украины?

Переговоры

Количество россиян, считающих, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам, за последние месяцы выросло и достигло 66%. 

В то же время доля тех, кто считает, что нужно продолжать военные действия, снижается – до 25%, что является минимальным показателем за все время наблюдений.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (71%). Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (32%).

Сколько россиян хотят продолжения войны против Украины?
Сколько россиян хотят продолжения войны против Украины?

Методология

Опрос проводился с 11 по 19 декабря 2025 года. Всего было опрошено 1618 респондентов.

Читайте: 74% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (3000) россия (98490) Левада-Центр (105) война в Украине (7324)
Топ комментарии
Не вірю, бо вся соціологія на росії - підконтрольна.
Якщо ви бачите такі цифри, це значить, що ви їм маєте бачити саме такими.
Для чого - то вже окреме питання.
24.12.2025 09:42 Ответить
У Першій Імпералістичній війні коли не захотіли воювати - то штики в землю - а так це балачки
24.12.2025 09:42 Ответить
Це вони ще нових податків, зборів та продуктових карток не бачили. Ще тєрпєть і тєрпєть.
24.12.2025 10:00 Ответить
Ні *** не зрозумів, але так цікаво
24.12.2025 09:44 Ответить
Свинособаки вже хочуть https://youtu.be/BgvNFwe3zQE?t=780 миритися з Україною.
24.12.2025 09:52 Ответить
Вони хочуть ще 1 млн дохлих.
24.12.2025 09:56 Ответить
нові ціни ***** на пальне кацапів залишать кацапам незабутні враження
24.12.2025 10:03 Ответить
ціни на пальне будуть тримати до останнього. Там з іншого боку заходять - податки, нові тарифи ЖКХ, утільсбор тощо... Ну і я дуже вболіваю за православну десятину - хоча би скоріше.
24.12.2025 10:13 Ответить
Не стоит эту дурь обговаривать, ну какие могут быть объективные социологические опросы на болотах? Правильно, НИКАКИЕ, но то что стали подрисовывать понемногу противников войны это неплохо.
24.12.2025 10:06 Ответить
Испугались как побитые собаки.
24.12.2025 10:07 Ответить
дивна якась назва в статті. З опитання видно що НЕ підтримують лише 15 відсотків, а в назві фігурує що "хочуть продовження війни 15 %".. ???
24.12.2025 10:14 Ответить
Взагалі в заголовку якісь 15 відсотків невідомо звідкіля взялися....
24.12.2025 10:33 Ответить
 
 