74% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Уровень поддержки действий ВС РФ среди жителей России несколько снизился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует социологическое исследование "Левада-Центра".

Так, о поддержке армии РФ заявили 74% респондентов (42% - бесспорно поддерживают, а 32% - скорее поддерживают).

В то же время не поддерживают действия оккупационной армии в Украине 16% россиян (7% - определенно не поддерживают, 9% - скорее не поддерживают).

Самый высокий уровень поддержки армии РФ среди мужчин старшего возраста.





Две трети граждан России считают, что сейчас стоит переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения этого показателя фиксируются уже второй месяц подряд).

В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправданным - до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года). В то же время выросло количество опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может - до 65%.

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Опрос проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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