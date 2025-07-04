74% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА
Уровень поддержки действий ВС РФ среди жителей России несколько снизился.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует социологическое исследование "Левада-Центра".
Так, о поддержке армии РФ заявили 74% респондентов (42% - бесспорно поддерживают, а 32% - скорее поддерживают).
В то же время не поддерживают действия оккупационной армии в Украине 16% россиян (7% - определенно не поддерживают, 9% - скорее не поддерживают).
Самый высокий уровень поддержки армии РФ среди мужчин старшего возраста.
Две трети граждан России считают, что сейчас стоит переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения этого показателя фиксируются уже второй месяц подряд).
В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправданным - до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года). В то же время выросло количество опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может - до 65%.
Опрос проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
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Левада може опитувати скільки завгодно , але намалює виключно те що сЦарь скажуть , не більше і не менше .
Я гадав що всі це давно розуміють .
Потвори.
"безумовно підтримують"
По-перше ці суки знають що їх не призвуть, а на дітей їм пофіг самиці ще понароджують, а гроші завжди пригодяться. А в друге цікаво дивитися на дебіл ТБ, про героїв які своїх не кидають перш ніж не застрелять і не заберуть все що у них є
https://ru.rt.com/w74k Короткая ссылка
4 июля 2025, 09:49