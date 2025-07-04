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Новости Отношение россиян к войне против Ураины
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74% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Как россияне относятся к войне в Украине. Социология

Уровень поддержки действий ВС РФ среди жителей России несколько снизился.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует социологическое исследование "Левада-Центра".

Так, о поддержке армии РФ заявили 74% респондентов (42% - бесспорно поддерживают, а 32% - скорее поддерживают).

В то же время не поддерживают действия оккупационной армии в Украине 16% россиян (7% - определенно не поддерживают, 9% - скорее не поддерживают).

Самый высокий уровень поддержки армии РФ среди мужчин старшего возраста.

Как россияне относятся к войне в Украине. Социология
Как россияне относятся к войне в Украине. Социология

Две трети граждан России считают, что сейчас стоит переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (максимальные значения этого показателя фиксируются уже второй месяц подряд).

В июне 2025 года снизилась доля респондентов, которые считают, что использование ядерного оружия может быть оправданным - до 24% (снижение на 15 п.п. с ноября 2024 года). В то же время выросло количество опрошенных, которые считают, что использование ядерного оружия оправдано быть не может - до 65%.

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Как россияне относятся к войне в Украине. Социология
Как россияне относятся к войне в Украине. Социология

Опрос проведен с 19 по 25 июня 2025 года среди 1614 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

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Автор: 

опрос (2871) россия (96492) Левада-Центр (104) война в Украине (5058)


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Топ комментарии
+8
Звісно, адже війна їх не зачіпає. Вона в них по телевізору. Їхні міста не руйнуються, кордони не закриті, їх як собак по вулицях не виловлюють
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04.07.2025 09:19 Ответить
+7
а зелений недоумок базікае що тільки куйло у війні винен....а расціяне ні
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04.07.2025 09:18 Ответить
+7
Опитування пацієнтів психлікарні і не більше того.
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04.07.2025 09:18 Ответить
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а зелений недоумок базікае що тільки куйло у війні винен....а расціяне ні
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04.07.2025 09:18 Ответить
Мертвий пуйліст - добрий пуйліст.
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04.07.2025 09:23 Ответить
Опитування пацієнтів психлікарні і не більше того.
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04.07.2025 09:18 Ответить
Не погоджуюсь, це дає розуміння хто такі кацапи і що ***** - це свідомий вибір репожерів і квінтесенція їх волі, а не «диктатор».
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04.07.2025 09:28 Ответить
Зеленому недоумку ще потім в КВН грати на росії, він не може так про аудиторію висловлюватись
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04.07.2025 10:00 Ответить
% збіглися
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04.07.2025 09:18 Ответить
Звісно, адже війна їх не зачіпає. Вона в них по телевізору. Їхні міста не руйнуються, кордони не закриті, їх як собак по вулицях не виловлюють
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04.07.2025 09:19 Ответить
Мене пинили зранку бугаї, але я їх обламав, показав що хлоп заброньований
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04.07.2025 09:32 Ответить
Кажуть, найкраща броня - це портретик Лідора в гаманці
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04.07.2025 10:01 Ответить
Совкодрочери кацапські, як завжди, на першому місті.
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04.07.2025 09:21 Ответить
Насколько помню что такой процент давала только Москва этой зимой и опрос проходи наверняка там а в регионах воевать хотят в половину меньше.
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04.07.2025 09:21 Ответить
для регіонів це заробіток, виходить 7-8 мільйонів рублів ( 100т $), разом зі смертю. багато хто не запрацює до кінця життя...
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04.07.2025 10:13 Ответить
це якщо ти в перший день помер, а якщо ще підзаробив ? до речі виплачують навіть без тіла, після 6 місяців.
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04.07.2025 10:15 Ответить
А наші 73 відсотки зебіляток вже давно усталі ат війни і хоч поржуть.. смішно вам гниди
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04.07.2025 09:22 Ответить
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04.07.2025 09:33 Ответить
Диван не розламай, неуставший воєн.
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04.07.2025 09:43 Ответить
Приїзжай в Україну,поржеш,а потом будеш свого ******* відкривати,хто воін ,а хто ні.
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04.07.2025 09:50 Ответить
Я в Києві. Далі що, воєн диванний?
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04.07.2025 09:51 Ответить
І тільки масова і неперервна підтримка України зброєю зможе зменшити цей відсоток (кількість) кацапів до мінімуму.
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04.07.2025 09:24 Ответить
Це не народ, це зомбоване бидлонаселеніє ,бодай ці виродки зазнали стільки біди і страждань як їхні варвари спричинили в Україні.Смерть рашиській путінській росії.
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04.07.2025 09:24 Ответить
"Єта вайна путєна" - кажуть "хороші" росіянці.
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04.07.2025 09:26 Ответить
Звичайно підтримують: воювати проти безядерної країни легко й немає якихось екзистенційних ризиків. Тому я і пишу постійно про необхідність створення ядерної та хімічної зброї: якщо русня буде розуміти, що ми можемо знищувати населення цілими містами, вони будуть боятися.
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04.07.2025 09:26 Ответить
Тому я і кажу своїм друзям : коли почуєш, як хтось штокає чи какає - стреляй, не промахнись.
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04.07.2025 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nQ8weXPQzM4&list=RDnQ8weXPQzM4&start_radio=1 -це про рашистів ,які за продовження війни в Україні
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04.07.2025 09:27 Ответить
74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру" ці % на срасії завжди були і є вже 1000 років ...нам до цього не звикать , ненависть до красоти української нації до нашого розуму ,в Азії генетична ,і не можуть вони пробачити шо вертають їх родичів у пакетах з України , і ніколи вони не зрозуміють шо ,ми їх до себе не запрошували ...а наші 73% це якраз ті хто був штучно розведений змішанням ...але любов до миру та любові є там де є розум ,незалежно від національності , тому в 19р ,українців 🤡 біс попутав, ,тепер хай каяться ...
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04.07.2025 09:34 Ответить
З приводу "наших 73%" з Вами цілком згоден. В Україні сіманєнкі/вітрєнкі та зєлєнскіє/януковічі обираються до влади не зовсім випадково (точніше сказати, зовсім не випадково). Цей лохторат нам, українцям, почав закладувати ще таваріщ сталін з 30-х років минулого сторіччя. Пройдіться по цвинтарю та почитайте прізвища на надгробках: як не чєкмарьов/газізов, так зайцев/волков. Пилипенків/ковальчуків там відсотків 25...30. Тож і не дивно, що на вищих щаблях влади у Києві деркачі/сівковічі.
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04.07.2025 09:57 Ответить
Нічого дивного у цьому опитуванні. Кровожерливість- частина скрєп населення болотяної недоімперії. Усю свою історію вони були такими. Дивно, що за багато сторічь наглядних прикладів кровожерливості антилюдей їх досі багато хто ідеалізує та сприймає за людей.
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04.07.2025 09:34 Ответить
А чому так мало? Царь може абідіцца, а ефесбешники вломляться у хату та морду натовчуть об підлогу.
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04.07.2025 09:37 Ответить
Які соцопитування на болоті ?? Ви про що ?
Левада може опитувати скільки завгодно , але намалює виключно те що сЦарь скажуть , не більше і не менше .
Я гадав що всі це давно розуміють .
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04.07.2025 09:37 Ответить
Нєт-нєт, праастиє расіянє ні прі чьом. С ніх надо снять санкциі.
Потвори.
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04.07.2025 09:39 Ответить
По опросу видно ,что граждане рф очень счастливы и всем довольны
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04.07.2025 09:40 Ответить
Нє, а чого ж їм не підтRимувать, як влада щедРо платить за м'ясо? ПRодать синка ---- мілоє дєло....
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04.07.2025 09:44 Ответить
Значить їх усіх потрібно знищити, так як це пряма загроза державі Україна та її народу!
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04.07.2025 09:50 Ответить
Це пряма загроза для всього людства
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04.07.2025 10:05 Ответить
Підтримують бо не відчувають що таке війна,по бомбосховищам не сидять,завали не розбирають,своїх рідних не ховають.
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04.07.2025 09:52 Ответить
а 25%
"безумовно підтримують"
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04.07.2025 09:59 Ответить
.....Найвищий рівень підтримки армії РФ серед чоловіків старшого віку....
По-перше ці суки знають що їх не призвуть, а на дітей їм пофіг самиці ще понароджують, а гроші завжди пригодяться. А в друге цікаво дивитися на дебіл ТБ, про героїв які своїх не кидають перш ніж не застрелять і не заберуть все що у них є
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04.07.2025 10:03 Ответить
З ти 16 що не підтримують війну, 8 недовольні тим що пуйло діє недостатньо жорстко, інші вісім вимагають ультранасилля навіть до скиду ядерної бомби
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04.07.2025 10:05 Ответить
ФОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян вырос до 82%

https://ru.rt.com/w74k Короткая ссылка

4 июля 2025, 09:49
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04.07.2025 10:15 Ответить
 
 