74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА
Рівень підтримки дій ЗС РФ серед жителів Росії дещо знизився.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить соціологічне дослідження "Левада-Центру".
Так, про підтримку армії РФ заявили 74% респондентів (42% - безперечно підтримують, а 32% - скоріше підтримують).
Водночас не підтримують дії окупаційної армії в Україні 16% росіян (7% - безперечно не підтримують, 9% - скоріше не підтримують).
Найвищий рівень підтримки армії РФ серед чоловіків старшого віку.
Дві третини громадян Росії вважають, що зараз варто переходити до мирних переговорів, а не продовжувати військові дії (максимальні значення цього показника фіксуються вже другий місяць поспіль).
У червні 2025 року знизилася частка респондентів, які вважають, що використання ядерної зброї може бути виправданим – до 24% (зниження на 15 в.п. з листопада 2024 року). Водночас зросла кількість опитаних, які вважають, що використання ядерної зброї виправдано бути не може – до 65%.
Опитування проведено із 19 по 25 червня 2025 року серед 1614 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.
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Левада може опитувати скільки завгодно , але намалює виключно те що сЦарь скажуть , не більше і не менше .
Я гадав що всі це давно розуміють .
Потвори.
"безумовно підтримують"
По-перше ці суки знають що їх не призвуть, а на дітей їм пофіг самиці ще понароджують, а гроші завжди пригодяться. А в друге цікаво дивитися на дебіл ТБ, про героїв які своїх не кидають перш ніж не застрелять і не заберуть все що у них є
https://ru.rt.com/w74k Короткая ссылка
4 июля 2025, 09:49