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Новини Ставлення росіян до війни проти України
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74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Як росіяни ставляться до війни в Україні. Соціологія

Рівень підтримки дій ЗС РФ серед жителів Росії дещо знизився.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить соціологічне дослідження "Левада-Центру".

Так, про підтримку армії РФ заявили 74% респондентів (42% - безперечно підтримують, а 32% - скоріше підтримують).

Водночас не підтримують дії окупаційної армії в Україні 16% росіян (7% - безперечно не підтримують, 9% - скоріше не підтримують).

Найвищий рівень підтримки армії РФ серед чоловіків старшого віку.

Як росіяни ставляться до війни в Україні. Соціологія
Як росіяни ставляться до війни в Україні. Соціологія

Дві третини громадян Росії вважають, що зараз варто переходити до мирних переговорів, а не продовжувати військові дії (максимальні значення цього показника фіксуються вже другий місяць поспіль).

У червні 2025 року знизилася частка респондентів, які вважають, що використання ядерної зброї може бути виправданим – до 24% (зниження на 15 в.п. з листопада 2024 року). Водночас зросла кількість опитаних, які вважають, що використання ядерної зброї виправдано бути не може – до 65%.

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Як росіяни ставляться до війни в Україні. Соціологія
Як росіяни ставляться до війни в Україні. Соціологія

Опитування проведено із 19 по 25 червня 2025 року серед 1614 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, - опитування

Автор: 

опитування (1988) росія (66545) Левада-Центр (75) війна в Україні (5094)


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Топ коментарі
+13
а зелений недоумок базікае що тільки куйло у війні винен....а расціяне ні
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04.07.2025 09:18 Відповісти
+11
Опитування пацієнтів психлікарні і не більше того.
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04.07.2025 09:18 Відповісти
+10
А наші 73 відсотки зебіляток вже давно усталі ат війни і хоч поржуть.. смішно вам гниди
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04.07.2025 09:22 Відповісти
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а зелений недоумок базікае що тільки куйло у війні винен....а расціяне ні
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04.07.2025 09:18 Відповісти
Мертвий пуйліст - добрий пуйліст.
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04.07.2025 09:23 Відповісти
Опитування пацієнтів психлікарні і не більше того.
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04.07.2025 09:18 Відповісти
Не погоджуюсь, це дає розуміння хто такі кацапи і що ***** - це свідомий вибір репожерів і квінтесенція їх волі, а не «диктатор».
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04.07.2025 09:28 Відповісти
Зеленому недоумку ще потім в КВН грати на росії, він не може так про аудиторію висловлюватись
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04.07.2025 10:00 Відповісти
% збіглися
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04.07.2025 09:18 Відповісти
Мене пинили зранку бугаї, але я їх обламав, показав що хлоп заброньований
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04.07.2025 09:32 Відповісти
Кажуть, найкраща броня - це портретик Лідора в гаманці
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04.07.2025 10:01 Відповісти
Совкодрочери кацапські, як завжди, на першому місті.
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04.07.2025 09:21 Відповісти
Насколько помню что такой процент давала только Москва этой зимой и опрос проходи наверняка там а в регионах воевать хотят в половину меньше.
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04.07.2025 09:21 Відповісти
для регіонів це заробіток, виходить 7-8 мільйонів рублів ( 100т $), разом зі смертю. багато хто не запрацює до кінця життя...
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04.07.2025 10:13 Відповісти
це якщо ти в перший день помер, а якщо ще підзаробив ? до речі виплачують навіть без тіла, після 6 місяців.
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04.07.2025 10:15 Відповісти
А наші 73 відсотки зебіляток вже давно усталі ат війни і хоч поржуть.. смішно вам гниди
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04.07.2025 09:22 Відповісти
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04.07.2025 09:33 Відповісти
Диван не розламай, неуставший воєн.
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04.07.2025 09:43 Відповісти
Приїзжай в Україну,поржеш,а потом будеш свого ******* відкривати,хто воін ,а хто ні.
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04.07.2025 09:50 Відповісти
Я в Києві. Далі що, воєн диванний?
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04.07.2025 09:51 Відповісти
І тільки масова і неперервна підтримка України зброєю зможе зменшити цей відсоток (кількість) кацапів до мінімуму.
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04.07.2025 09:24 Відповісти
Це не народ, це зомбоване бидлонаселеніє ,бодай ці виродки зазнали стільки біди і страждань як їхні варвари спричинили в Україні.Смерть рашиській путінській росії.
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04.07.2025 09:24 Відповісти
"Єта вайна путєна" - кажуть "хороші" росіянці.
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04.07.2025 09:26 Відповісти
Звичайно підтримують: воювати проти безядерної країни легко й немає якихось екзистенційних ризиків. Тому я і пишу постійно про необхідність створення ядерної та хімічної зброї: якщо русня буде розуміти, що ми можемо знищувати населення цілими містами, вони будуть боятися.
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04.07.2025 09:26 Відповісти
Тому я і кажу своїм друзям : коли почуєш, як хтось штокає чи какає - стреляй, не промахнись.
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04.07.2025 09:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nQ8weXPQzM4&list=RDnQ8weXPQzM4&start_radio=1 -це про рашистів ,які за продовження війни в Україні
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04.07.2025 09:27 Відповісти
74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру" ці % на срасії завжди були і є вже 1000 років ...нам до цього не звикать , ненависть до красоти української нації до нашого розуму ,в Азії генетична ,і не можуть вони пробачити шо вертають їх родичів у пакетах з України , і ніколи вони не зрозуміють шо ,ми їх до себе не запрошували ...а наші 73% це якраз ті хто був штучно розведений змішанням ...але любов до миру та любові є там де є розум ,незалежно від національності , тому в 19р ,українців 🤡 біс попутав, ,тепер хай каяться ...
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04.07.2025 09:34 Відповісти
З приводу "наших 73%" з Вами цілком згоден. В Україні сіманєнкі/вітрєнкі та зєлєнскіє/януковічі обираються до влади не зовсім випадково (точніше сказати, зовсім не випадково). Цей лохторат нам, українцям, почав закладувати ще таваріщ сталін з 30-х років минулого сторіччя. Пройдіться по цвинтарю та почитайте прізвища на надгробках: як не чєкмарьов/газізов, так зайцев/волков. Пилипенків/ковальчуків там відсотків 25...30. Тож і не дивно, що на вищих щаблях влади у Києві деркачі/сівковічі.
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04.07.2025 09:57 Відповісти
Нічого дивного у цьому опитуванні. Кровожерливість- частина скрєп населення болотяної недоімперії. Усю свою історію вони були такими. Дивно, що за багато сторічь наглядних прикладів кровожерливості антилюдей їх досі багато хто ідеалізує та сприймає за людей.
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04.07.2025 09:34 Відповісти
А чому так мало? Царь може абідіцца, а ефесбешники вломляться у хату та морду натовчуть об підлогу.
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04.07.2025 09:37 Відповісти
Які соцопитування на болоті ?? Ви про що ?
Левада може опитувати скільки завгодно , але намалює виключно те що сЦарь скажуть , не більше і не менше .
Я гадав що всі це давно розуміють .
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04.07.2025 09:37 Відповісти
Нєт-нєт, праастиє расіянє ні прі чьом. С ніх надо снять санкциі.
Потвори.
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04.07.2025 09:39 Відповісти
По опросу видно ,что граждане рф очень счастливы и всем довольны
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04.07.2025 09:40 Відповісти
Нє, а чого ж їм не підтRимувать, як влада щедРо платить за м'ясо? ПRодать синка ---- мілоє дєло....
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04.07.2025 09:44 Відповісти
Значить їх усіх потрібно знищити, так як це пряма загроза державі Україна та її народу!
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04.07.2025 09:50 Відповісти
Це пряма загроза для всього людства
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04.07.2025 10:05 Відповісти
Підтримують бо не відчувають що таке війна,по бомбосховищам не сидять,завали не розбирають,своїх рідних не ховають.
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04.07.2025 09:52 Відповісти
а 25%
"безумовно підтримують"
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04.07.2025 09:59 Відповісти
.....Найвищий рівень підтримки армії РФ серед чоловіків старшого віку....
По-перше ці суки знають що їх не призвуть, а на дітей їм пофіг самиці ще понароджують, а гроші завжди пригодяться. А в друге цікаво дивитися на дебіл ТБ, про героїв які своїх не кидають перш ніж не застрелять і не заберуть все що у них є
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04.07.2025 10:03 Відповісти
З ти 16 що не підтримують війну, 8 недовольні тим що пуйло діє недостатньо жорстко, інші вісім вимагають ультранасилля навіть до скиду ядерної бомби
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04.07.2025 10:05 Відповісти
ФОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян вырос до 82%

https://ru.rt.com/w74k Короткая ссылка

4 июля 2025, 09:49
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04.07.2025 10:15 Відповісти
Левада-Центр опитувала леваду в якому селі ???
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04.07.2025 10:17 Відповісти
Потужно
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04.07.2025 10:18 Відповісти
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04.07.2025 10:19 Відповісти
Пошліть їм шахедів, нехай радіють!
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04.07.2025 10:41 Відповісти
 
 