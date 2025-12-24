Продовження війни проти України хочуть 15% росіян - це рекордний мінімум, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Частка росіян, які хочуть продовження війни проти України впала до рекордного показника - 15%.

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка війни

Соціологи відзначають, що рівень підтримки дій російських окупантів в Україні залишається високим - 73% (42% безперечно підтримують, а 31% - скоріше підтримують).

Водночас протягом останніх місяців цей показний знижується.

Не підтримують дій РФ проти України 18% (9% - безумовно не підтримують, 9% - швидше не підтримують). Частка таких людей зросла із травня 2025 року.

Агресію РФ проти України підтримують 77% чоловіків, серед жінок цей показник становить 68%.

Переговори

Кількість росіян, які вважають, що зараз потрібно переходити до мирних переговорів за останні місяці зросла та досягла 66%.

Водночас частка тих, хто вважає, що треба продовжувати військові дії, знижується – до 25%, що є мінімальним показником за весь час спостережень.

Частка прихильників мирних переговорів вища серед жінок (71%). Частка прихильників продовження військових дій вища серед чоловіків (32%).





Методологія

Опитування проводили із 11 грудня по 19 грудня 2025 року. Всього було опитано 1618 респондентів.

Читайте: 74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА