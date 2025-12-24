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Новини Ставлення росіян до війни проти України
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Продовження війни проти України хочуть 15% росіян - це рекордний мінімум, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Скільки росіян хочуть продовження війни проти України?

Частка росіян, які хочуть продовження війни проти України впала до рекордного показника - 15%.

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка війни

Соціологи відзначають, що рівень підтримки дій російських окупантів в Україні залишається високим - 73% (42% безперечно підтримують, а 31% - скоріше підтримують). 

Водночас протягом останніх місяців цей показний знижується.

Не підтримують дій РФ проти України 18% (9% - безумовно не підтримують, 9% - швидше не підтримують). Частка таких людей зросла із травня 2025 року.

Агресію РФ проти України підтримують 77% чоловіків, серед жінок цей показник становить 68%.

Скільки росіян хочуть продовження війни проти України?

Переговори

Кількість росіян, які вважають, що зараз потрібно переходити до мирних переговорів за останні місяці зросла та досягла 66%. 

Водночас частка тих, хто вважає, що треба продовжувати військові дії, знижується – до 25%, що є мінімальним показником за весь час спостережень.

Частка прихильників мирних переговорів вища серед жінок (71%). Частка прихильників продовження військових дій вища серед чоловіків (32%).

Скільки росіян хочуть продовження війни проти України?
Скільки росіян хочуть продовження війни проти України?

Методологія

Опитування проводили із 11 грудня по 19 грудня 2025 року. Всього було опитано 1618 респондентів.

Читайте: 74% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2214) росія (70778) Левада-Центр (72) війна в Україні (8729)
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Топ коментарі
+13
Не вірю, бо вся соціологія на росії - підконтрольна.
Якщо ви бачите такі цифри, це значить, що ви їм маєте бачити саме такими.
Для чого - то вже окреме питання.
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24.12.2025 09:42 Відповісти
+5
У Першій Імпералістичній війні коли не захотіли воювати - то штики в землю - а так це балачки
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24.12.2025 09:42 Відповісти
+2
Це вони ще нових податків, зборів та продуктових карток не бачили. Ще тєрпєть і тєрпєть.
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24.12.2025 10:00 Відповісти

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