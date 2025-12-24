РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России Отмена санкций
719 11

США будут постепенно отменять санкции против РФ после окончания войны, - Зеленский

США могут отменить санкции против РФ: что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский считает, что США после окончания войны намерены последовательно отменять введенные против РФ санкции.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы", – сказал он.

Зеленский не считает важным, чтобы при подписании соглашения было написано, что с РФ снимают санкции, поскольку не понятно, что будет дальше.

Читайте: Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия

"Американские санкции - это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других.

Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть документы о гарантиях безопасности, восстановлении и базовых рамках для окончания войны, - Зеленский

Свободная торговля

По словам президента, США хотят иметь определенный паритет с РФ, если они будут давать свободную торговлю Украине, то есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и РФ.

"Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами.

То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией. Но это они говорят. Мы говорим о себе – о такой возможности свободной торговли Украины с США", - подытожил он.

Читайте: С США обсуждали дату вступления Украины в ЕС. Пока без европейского подтверждения, - Зеленский

Проект плана прекращения войны

Читайте также: В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23099) россия (98490) санкции (12107) США (28757)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По цимбалам... Цікавіше, а нашим мародерам, які носять американські доляри мішками будуть хоча би санкції...??? Чи то була благодійність з боку Америки ?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:41 Ответить
1) що тобі до США
2) НЕ ФАКТ. Через рік Трамп може бути уже в буцигарні давати показання за держзраду
показать весь комментарий
24.12.2025 10:42 Ответить
Вряд ли .Демократы определенно выигрывают промежуточные выборы и даже третий импичмент трампу огласят .Но до его реализации дело не дойдет если конечно не случится ничего экстраординарного такого что большинство американцев сами станут требовать отставки трамп как было с Никсоном. На файлы Эпштейна я бы слишком не надеялся ибо их подадут к столу в очень подправленном виде где упоминание имени трампа максимально подчистят выборочно подавая информацию ,стерев оттуда дискредитирующие трампа моменты такие как сексуальная близость с несовершеннолетнимии.

показать весь комментарий
24.12.2025 10:56 Ответить
А як же репарації та контрибуції?
показать весь комментарий
24.12.2025 10:47 Ответить
США можуть вести бізнес хоч з людоїдами. Такий принцип.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
Вже порішали..на приватних кулуарах з патрушевим як і 5 років тому
показать весь комментарий
24.12.2025 10:50 Ответить
Якщо США знімуть санкції то не слід очікувати їх продовження від Європи. Там також захочуть заробляти. І все по новій.
показать весь комментарий
24.12.2025 10:54 Ответить
Как это мило, ну надо же поощрить убийц за всё что они натворили в Украине...
показать весь комментарий
24.12.2025 10:54 Ответить
Пробачте, але в цьому "новому прекрасному" світі можна сподіватися тільки на себе. Якщо малограмотні дебіли при владі цього ще не зрозуміли, то така вже в України доля.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:10 Ответить
Да, это так. но мир не вчера стал таким, он был таковым всегда и похоже что всегда и будет таковым.
показать весь комментарий
24.12.2025 11:26 Ответить
Яка ганьба!
показать весь комментарий
24.12.2025 11:25 Ответить
 
 