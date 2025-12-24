США будут постепенно отменять санкции против РФ после окончания войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что США после окончания войны намерены последовательно отменять введенные против РФ санкции.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы", – сказал он.

Зеленский не считает важным, чтобы при подписании соглашения было написано, что с РФ снимают санкции, поскольку не понятно, что будет дальше.

"Американские санкции - это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других.

Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны", - пояснил он.

Свободная торговля

По словам президента, США хотят иметь определенный паритет с РФ, если они будут давать свободную торговлю Украине, то есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и РФ.

"Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами.

То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией. Но это они говорят. Мы говорим о себе – о такой возможности свободной торговли Украины с США", - подытожил он.

Проект плана прекращения войны

24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.

По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.

