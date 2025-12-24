С США обсуждали дату вступления Украины в ЕС. Пока без европейского подтверждения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США обсуждали дату вступления Украины в Евросоюз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Подробности

Так он прокомментировал 7-й пункт проекта плана прекращения войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

"Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения.

Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что Украина считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности, даже если оно вступит в силу через один или несколько лет.

"Членство в Евросоюзе - это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату - когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год - должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", - подытожил глава государства.

Проект плана прекращения войны

24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.

По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.

