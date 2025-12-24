РУС
Новости Вступление Украины в ЕС
445 10

С США обсуждали дату вступления Украины в ЕС. Пока без европейского подтверждения, - Зеленский

Вступление в ЕС: Украина и США обсуждали дату

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США обсуждали дату вступления Украины в Евросоюз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Подробности

Так он прокомментировал 7-й пункт проекта плана прекращения войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

"Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения.

Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", - пояснил президент.

Зеленский отметил, что Украина считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности, даже если оно вступит в силу через один или несколько лет.

"Членство в Евросоюзе - это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату - когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год - должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", - подытожил глава государства.

Проект плана прекращения войны

Зеленский Владимир (23099) США (28757) членство в ЕС (1205)
я вже гне можу стримуватися!
ну, я чк?
сша дозволило вступати?
а єс про це знає?
ой, не знає....
кончена тупа зелена гундоса потвора!!!!
24.12.2025 10:28 Ответить
США дозволяє Україні увійти в ЄС, але ЄС про це нічого не знає. Дякуємо США за таку щедрість, але ми без США розберемось з ЄС як нам туди вступати.
24.12.2025 10:31 Ответить
ВІН ***...ТИЙ. От і все.
24.12.2025 10:48 Ответить
?????????????????????????????????????????
24.12.2025 10:29 Ответить
Це як обговорювати вступ до США в якості 51 штату з Європою
24.12.2025 10:31 Ответить
Тобто, ні слова про Україну без України, але про ЄС можна рішати з США без ЄС
24.12.2025 10:32 Ответить
Цирк на дроті, вава зажігаєт
24.12.2025 10:33 Ответить
А ми вступаємо в США? ІМБІЦИЛ. Це при тому що США по факту союзник РФ і веде холодну війну з Европою
24.12.2025 10:39 Ответить
Ё моё, это шо за бред такой теперь шо в ЕС принимают США???
24.12.2025 10:41 Ответить
що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС

Наврядч це входить у реальні плани ес. Фронтір входить.

Буде черговий "міст" чи "двері відчинені". Бо як тоді бути з статтею 42.7 ЕС
"Якщо держава-член зазнає збройної агресії, інші держави-члени зобов'язані надавати допомогу усіма можливими засобами."
24.12.2025 10:56 Ответить
 
 