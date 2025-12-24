С США обсуждали дату вступления Украины в ЕС. Пока без европейского подтверждения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США обсуждали дату вступления Украины в Евросоюз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
Подробности
Так он прокомментировал 7-й пункт проекта плана прекращения войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
"Даты вступления для Украины на сегодня – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения.
Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", - пояснил президент.
Зеленский отметил, что Украина считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности, даже если оно вступит в силу через один или несколько лет.
"Членство в Евросоюзе - это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату - когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год - должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", - подытожил глава государства.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
ну, я чк?
сша дозволило вступати?
а єс про це знає?
ой, не знає....
кончена тупа зелена гундоса потвора!!!!
Наврядч це входить у реальні плани ес. Фронтір входить.
Буде черговий "міст" чи "двері відчинені". Бо як тоді бути з статтею 42.7 ЕС
"Якщо держава-член зазнає збройної агресії, інші держави-члени зобов'язані надавати допомогу усіма можливими засобами."