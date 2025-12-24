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Новини Вступ України до ЄС
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Зі США обговорювали дату вступу України в ЄС. Поки без європейського підтвердження, - Зеленський

Вступ до ЄС: Україна та США обговорювали дату

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорювали дату вступу України до Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

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Подробиці

Так він прокоментував 7-й пункт проєкту плану припинення війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

"Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження.

Ми говоримо про те, що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС, що це правильна гарантія безпеки, і загалом ми відчуваємо, що Америка це підтримує", - пояснив президент.

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Зеленський зауважив, що Україна вважає членство в ЄС обов’язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набувають чинності через один чи кілька років.

"Членство в Євросоюзі – це теж набуття частини наших гарантій безпеки, і тому ми хочемо закріпити дату – коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік або 2028 рік – має бути якась конкретика, бо без конкретики гарантія безпеки не виглядає як справді гарантія безпеки", - підсумував глава держави.

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Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) США (26909) членство в ЄС (1541)
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Топ коментарі
+9
я вже гне можу стримуватися!
ну, я чк?
сша дозволило вступати?
а єс про це знає?
ой, не знає....
кончена тупа зелена гундоса потвора!!!!
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24.12.2025 10:28 Відповісти
+4
США дозволяє Україні увійти в ЄС, але ЄС про це нічого не знає. Дякуємо США за таку щедрість, але ми без США розберемось з ЄС як нам туди вступати.
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24.12.2025 10:31 Відповісти
+2
Тобто, ні слова про Україну без України, але про ЄС можна рішати з США без ЄС
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24.12.2025 10:32 Відповісти

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