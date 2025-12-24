Зі США обговорювали дату вступу України в ЄС. Поки без європейського підтвердження, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорювали дату вступу України до Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

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Подробиці

Так він прокоментував 7-й пункт проєкту плану припинення війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

"Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження.

Ми говоримо про те, що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС, що це правильна гарантія безпеки, і загалом ми відчуваємо, що Америка це підтримує", - пояснив президент.

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Зеленський зауважив, що Україна вважає членство в ЄС обов’язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набувають чинності через один чи кілька років.

"Членство в Євросоюзі – це теж набуття частини наших гарантій безпеки, і тому ми хочемо закріпити дату – коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік або 2028 рік – має бути якась конкретика, бо без конкретики гарантія безпеки не виглядає як справді гарантія безпеки", - підсумував глава держави.

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Проєкт плану припинення війни

24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.

За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.

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