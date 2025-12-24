Зі США обговорювали дату вступу України в ЄС. Поки без європейського підтвердження, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США обговорювали дату вступу України до Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.
Подробиці
Так він прокоментував 7-й пункт проєкту плану припинення війни, який передбачає, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.
"Дати вступу для України на сьогодні – це двостороння розмова Америки і України без поки що європейського підтвердження.
Ми говоримо про те, що ми хочемо мати конкретну дату вступу в ЄС, що це правильна гарантія безпеки, і загалом ми відчуваємо, що Америка це підтримує", - пояснив президент.
Зеленський зауважив, що Україна вважає членство в ЄС обов’язковою гарантією безпеки, навіть якщо вони набувають чинності через один чи кілька років.
"Членство в Євросоюзі – це теж набуття частини наших гарантій безпеки, і тому ми хочемо закріпити дату – коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік або 2028 рік – має бути якась конкретика, бо без конкретики гарантія безпеки не виглядає як справді гарантія безпеки", - підсумував глава держави.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
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ну, я чк?
сша дозволило вступати?
а єс про це знає?
ой, не знає....
кончена тупа зелена гундоса потвора!!!!