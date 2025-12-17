У Варшаві сумніваються у вступі України до ЄС до 2027 року

Президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти ідеї прискореного вступу України до Європейського Союзу та не підтримує скорочені процедури євроінтеграції для будь-якої країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача, яку наводить Bankier.pl.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про позицію польського президента Пшидач розповів під час брифінгу в кулуарах підготовчої зустрічі до саміту G20, який запланований у Флориді у 2026 році за участі Польщі.

За його словами, Навроцький неодноразово публічно наголошував, що шлях до ЄС має базуватися на повному виконанні всіх вимог та реформ.

Також читайте: Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік

Позиція Польщі щодо вступу України до ЄС

Представник Канцелярії президента підкреслив, що, на думку Навроцького, в процесі європейської інтеграції не існує "коротких шляхів", а кожна держава-кандидат має пройти повний реформаторський шлях.

"Президент уже висловлювався про це публічно. Він не є прихильником будь-якого прискореного шляху для будь-якої країни. Немає коротких шляхів. Необхідно провести всі можливі реформи", — заявив Марцін Пшидач.

За його оцінкою, вступ України до ЄС до 2027 року, про що раніше писали окремі західні медіа, виглядає малоймовірним з огляду на складну безпекову та економічну ситуацію.

Також читайте: Євросоюз готує репараційний кредит Україні на €90 мільярдів - дві третини на військову підтримку

Польські інтереси та теми переговорів із Зеленським

Пшидач також наголосив, що Польща як держава-член Європейського Союзу має захищати власні національні інтереси. Як приклад він навів ситуацію із зерновою кризою, яка, за його словами, призвела до потрясінь на польському аграрному ринку.

Водночас євроатлантичні прагнення України стануть однією з тем переговорів президента Польщі Кароля Навроцького з президентом України Володимиром Зеленським, запланованих на п’ятницю, 19 грудня.

Серед інших питань сторони обговорять безпеку, двосторонні відносини, історичні аспекти співпраці та участь польських компаній у відбудові України.

Раніше Європейські посадовці заявили, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.

Читайте: Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо