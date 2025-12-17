У Варшаві сумніваються у вступі України до ЄС до 2027 року
Президент Польщі Кароль Навроцький виступає проти ідеї прискореного вступу України до Європейського Союзу та не підтримує скорочені процедури євроінтеграції для будь-якої країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача, яку наводить Bankier.pl.
Про позицію польського президента Пшидач розповів під час брифінгу в кулуарах підготовчої зустрічі до саміту G20, який запланований у Флориді у 2026 році за участі Польщі.
За його словами, Навроцький неодноразово публічно наголошував, що шлях до ЄС має базуватися на повному виконанні всіх вимог та реформ.
Позиція Польщі щодо вступу України до ЄС
Представник Канцелярії президента підкреслив, що, на думку Навроцького, в процесі європейської інтеграції не існує "коротких шляхів", а кожна держава-кандидат має пройти повний реформаторський шлях.
"Президент уже висловлювався про це публічно. Він не є прихильником будь-якого прискореного шляху для будь-якої країни. Немає коротких шляхів. Необхідно провести всі можливі реформи", — заявив Марцін Пшидач.
За його оцінкою, вступ України до ЄС до 2027 року, про що раніше писали окремі західні медіа, виглядає малоймовірним з огляду на складну безпекову та економічну ситуацію.
Польські інтереси та теми переговорів із Зеленським
Пшидач також наголосив, що Польща як держава-член Європейського Союзу має захищати власні національні інтереси. Як приклад він навів ситуацію із зерновою кризою, яка, за його словами, призвела до потрясінь на польському аграрному ринку.
- Водночас євроатлантичні прагнення України стануть однією з тем переговорів президента Польщі Кароля Навроцького з президентом України Володимиром Зеленським, запланованих на п’ятницю, 19 грудня.
- Серед інших питань сторони обговорять безпеку, двосторонні відносини, історичні аспекти співпраці та участь польських компаній у відбудові України.
Раніше Європейські посадовці заявили, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть ні. Нууууу нація зменшилась на 45% - уже ні на чому вчитись