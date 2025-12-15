Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну "чорною дірою", через яку нібито зникають мільярди євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав у фейсбук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Україна - це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу", - написав Фіцо.

Він також критикував тиск ЄС на лідерів країн-членів.

"Якщо скажете на зустрічах лідерів ЄС, що не хочете давати гроші на зброю Україні, то ви стаєте поганим, бо це обов'язок - надавати гроші на зброю", - заявив прем’єр Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Угорщини немає підстав блокувати вступ України в ЄС, - єврокомісарка Кос

Неможливий вступ України до ЄС у короткій перспективі

Фіцо вважає "абсолютно неможливим" членство України в ЄС до 1 січня 2027 року, наголосивши, що для вступу потрібна згода всіх країн-членів.

За його словами, деякі великі країни Євросоюзу, які підтримують Київ у війні проти РФ, нібито будуть проти вступу України до союзу.

Прем’єр Словаччини зазначив, що Сербія, Чорногорія й Албанія "у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС", ніж Україна.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо блокуватиме "репараційний кредит" для України: Військового вирішення немає