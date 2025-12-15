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Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо

Фіцо про Україну та ЄС: "чорна діра" і неможливий вступ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну "чорною дірою", через яку нібито зникають мільярди євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав у фейсбук.

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"Україна - це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу", - написав Фіцо.

Він також критикував тиск ЄС на лідерів країн-членів.

"Якщо скажете на зустрічах лідерів ЄС, що не хочете давати гроші на зброю Україні, то ви стаєте поганим, бо це обов'язок - надавати гроші на зброю", - заявив прем’єр Словаччини.

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Неможливий вступ України до ЄС у короткій перспективі

Фіцо вважає "абсолютно неможливим" членство України в ЄС до 1 січня 2027 року, наголосивши, що для вступу потрібна згода всіх країн-членів.

За його словами, деякі великі країни Євросоюзу, які підтримують Київ у війні проти РФ, нібито будуть проти вступу України до союзу.

Прем’єр Словаччини зазначив, що Сербія, Чорногорія й Албанія "у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС", ніж Україна.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
  • В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

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Автор: 

Словаччина (1335) Україна (7528) Євросоюз (15319) Фіцо Роберт (371)
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Топ коментарі
+20
Єдине що побажаю щоби і твоя держава стала такою ж "чорною дірою"
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15.12.2025 09:08 Відповісти
+14
Твій рот чорна діра, потвора
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15.12.2025 09:12 Відповісти
+12
Це ще Фіцо не бачив пики 44-річного прокурора з Олександрії - одного з пожирачів українського бюджету!
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15.12.2025 09:11 Відповісти

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