Україна є "чорною дірою", яка поглинає мільярди євро, - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну "чорною дірою", через яку нібито зникають мільярди євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо написав у фейсбук.
"Україна - це чорна діра, через яку зникають мільярди євро, раціональне економічне мислення і стійке майбутнє Євросоюзу", - написав Фіцо.
Він також критикував тиск ЄС на лідерів країн-членів.
"Якщо скажете на зустрічах лідерів ЄС, що не хочете давати гроші на зброю Україні, то ви стаєте поганим, бо це обов'язок - надавати гроші на зброю", - заявив прем’єр Словаччини.
Неможливий вступ України до ЄС у короткій перспективі
Фіцо вважає "абсолютно неможливим" членство України в ЄС до 1 січня 2027 року, наголосивши, що для вступу потрібна згода всіх країн-членів.
За його словами, деякі великі країни Євросоюзу, які підтримують Київ у війні проти РФ, нібито будуть проти вступу України до союзу.
Прем’єр Словаччини зазначив, що Сербія, Чорногорія й Албанія "у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС", ніж Україна.
Що передувало?
- Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
- В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.
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