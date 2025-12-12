В Угорщини немає підстав блокувати вступ України в ЄС, - єврокомісарка Кос
Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу є ключовим політичним інструментом зміцнення європейської безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це Кос зазначила під час неформального засідання Ради ЄС у Львові.
"Ми в Європейській комісії розглядаємо членство України в ЄС як політичний інструмент гарантії європейської безпеки для України. Це найнадійніший шлях для забезпечення стійкості будь-якого мирного врегулювання та для процвітання України", - відзначила єврокомісарка.
Реформи - головна умова, вето неможливе
За словами єврокомісарки, пріоритетом на етапі переговорів лишається виконання Україною "домашнього завдання" - реформ та гармонізації законодавства з нормами ЄС.
Вона наголосила, що це - процес, на який жодна країна-член не може накласти вето:
"На це ніхто не зможе накласти вето", - зазначила Кос, натякаючи на позицію Угорщини.
Закарпаття та угорська меншина: проблем, що не вирішуються, немає
Марта Кос також прокоментувала аргументи Будапешта щодо "питання меншин".
"Я була у Закарпатті у вересні та розмовляла з угорськими меншинами, і вони не розповідали мені про проблеми, які не можна вирішити під час процесу вступу", - сказала вона.
Єврокомісарка нагадала, що Україна вже реалізовує план дій щодо національних меншин відповідно до статті 2 Європейського договору.
Марта Кос підкреслила, що всі питання, які Угорщина підіймає у контексті меншин, можуть бути врегульовані в ході переговорного процесу.
"Немає нічого, що не можна вирішити в процесі вступу, але блокування цього процесу не є європейським підходом", - резюмувала вона.
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