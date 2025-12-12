У Венгрии нет оснований блокировать вступление Украины в ЕС, - еврокомиссар Кос

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз является ключевым политическим инструментом укрепления европейской безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Эспрессо, об этом Кос заявила во время неформального заседания Совета ЕС во Львове.

"Мы в Европейской комиссии рассматриваем членство Украины в ЕС как политический инструмент гарантии европейской безопасности для Украины. Это самый надежный путь для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования и для процветания Украины", - отметила еврокомиссар.

Реформы - главное условие, вето невозможно

По словам еврокомиссара, приоритетом на этапе переговоров остается выполнение Украиной "домашнего задания" - реформ и гармонизации законодательства с нормами ЕС.

Она подчеркнула, что это - процесс, на который ни одна страна-член не может наложить вето:

"На это никто не сможет наложить вето", - отметила Кос, намекая на позицию Венгрии.

Закарпатье и венгерское меньшинство: нерешаемых проблем нет

Марта Кос также прокомментировала аргументы Будапешта по "вопросу меньшинств".

"Я была на Закарпатье в сентябре и разговаривала с венгерскими меньшинствами, и они не рассказывали мне о проблемах, которые нельзя решить в процессе вступления", - сказала она.

Еврокомиссар напомнила, что Украина уже реализует план действий по национальным меньшинствам в соответствии со статьей 2 Европейского договора.

Марта Кос подчеркнула, что все вопросы, которые Венгрия поднимает в контексте меньшинств, могут быть урегулированы в ходе переговорного процесса.

"Нет ничего, что нельзя решить в процессе вступления, но блокирование этого процесса не является европейским подходом", - резюмировала она.

