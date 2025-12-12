РУС
У Венгрии нет оснований блокировать вступление Украины в ЕС, - еврокомиссар Кос

Членство Украины в ЕС — самый надежный путь укрепления мира и безопасности.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз является ключевым политическим инструментом укрепления европейской безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Эспрессо, об этом Кос заявила во время неформального заседания Совета ЕС во Львове.

"Мы в Европейской комиссии рассматриваем членство Украины в ЕС как политический инструмент гарантии европейской безопасности для Украины. Это самый надежный путь для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования и для процветания Украины", - отметила еврокомиссар.

Реформы - главное условие, вето невозможно

По словам еврокомиссара, приоритетом на этапе переговоров остается выполнение Украиной "домашнего задания" - реформ и гармонизации законодательства с нормами ЕС.

Она подчеркнула, что это - процесс, на который ни одна страна-член не может наложить вето:

"На это никто не сможет наложить вето", - отметила Кос, намекая на позицию Венгрии.

Закарпатье и венгерское меньшинство: нерешаемых проблем нет

Марта Кос также прокомментировала аргументы Будапешта по "вопросу меньшинств".

"Я была на Закарпатье в сентябре и разговаривала с венгерскими меньшинствами, и они не рассказывали мне о проблемах, которые нельзя решить в процессе вступления", - сказала она.

Еврокомиссар напомнила, что Украина уже реализует план действий по национальным меньшинствам в соответствии со статьей 2 Европейского договора.

Марта Кос подчеркнула, что все вопросы, которые Венгрия поднимает в контексте меньшинств, могут быть урегулированы в ходе переговорного процесса.

"Нет ничего, что нельзя решить в процессе вступления, но блокирование этого процесса не является европейским подходом", - резюмировала она.

Автор: 

Венгрия (2254) Украина (45258) Евросоюз (17941) Кос Марта (38)
У Угорщини - немає... А у Орбана, з Сійярто - Є... Кацапські гроші...
12.12.2025 11:59 Ответить
О господи, коли вже вибори в Угорщині, ці ****і дістали своїм ниттям про Орбана.
12.12.2025 12:06 Ответить
У ЄС немає підстав спонсорувати ×уйловських посіпак.
12.12.2025 12:09 Ответить
Як нема? Навіщо такі пусті заяви робити? А гроші від Пуйла?
12.12.2025 12:18 Ответить
12.12.2025 12:31 Ответить
 
 