Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину "черной дырой", через которую якобы исчезают миллиарды евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал в Facebook.

"Украина - это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", - написал Фицо.

Он также критиковал давление ЕС на лидеров стран-членов.

"Если скажете на встречах лидеров ЕС, что не хотите давать деньги на оружие Украине, то вы становитесь плохим, потому что это обязанность - предоставлять деньги на оружие", - заявил премьер Словакии.

Невозможное вступление Украины в ЕС в краткосрочной перспективе

Фицо считает "абсолютно невозможным" членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года, отметив, что для вступления необходимо согласие всех стран-членов.

По его словам, некоторые крупные страны Евросоюза, которые поддерживают Киев в войне против РФ, якобы будут против вступления Украины в союз.

Премьер Словакии отметил, что Сербия, Черногория и Албания "в сотни раз лучше подготовлены к вступлению в ЕС", чем Украина.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.

В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.

