Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину "черной дырой", через которую якобы исчезают миллиарды евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал в Facebook.
"Украина - это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", - написал Фицо.
Он также критиковал давление ЕС на лидеров стран-членов.
"Если скажете на встречах лидеров ЕС, что не хотите давать деньги на оружие Украине, то вы становитесь плохим, потому что это обязанность - предоставлять деньги на оружие", - заявил премьер Словакии.
Невозможное вступление Украины в ЕС в краткосрочной перспективе
Фицо считает "абсолютно невозможным" членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года, отметив, что для вступления необходимо согласие всех стран-членов.
По его словам, некоторые крупные страны Евросоюза, которые поддерживают Киев в войне против РФ, якобы будут против вступления Украины в союз.
Премьер Словакии отметил, что Сербия, Черногория и Албания "в сотни раз лучше подготовлены к вступлению в ЕС", чем Украина.
Что предшествовало?
- Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.
- В Европейском Союзе не исключали возможности обойти вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины, однако Европейская комиссия призывает венгерскую сторону обсуждать вопросы, связанные с правами меньшинств, уже в рамках первого кластера переговоров.
Всіх причетних до такого ...лядства слід засудити до довічного.
З повною конфіскацією до десятого коліна.
Ау, ТЦК! А ви продемонструйте, що в Україні всі громадяни рівні перед законом.
А далі питання самого і всіх нас нас:
- ми що, усі сліпі і не бачили ніколи такого раніш?
- забули і заборонили на мовному рівні російську аксіому "А судьи кто?"
- Про ТЦК це вже шедевр - з такою пенсією і не відкупитись?!! Шановний, ау, в якій країні ви проживаєте? Американці кажуть про Верховного суддю, якого обирають, що це той, кому можна довірити власну зубну щітку. Що ви можете довірити ТЦК якщо у вас є в заначці 10 000 долларів і вам не більше 60 років? Це як показати санітару в дурдомі де ви ховаєте контрабандну самогонку, бо результат є тільки один - або ви її більше не пʼєте, або санітар пʼє хеннесі а ви свою самогонку.
Словаччина тоді втратить суверенітет за один день. І навряд Фіцо зможе тоді взагалі щось говорити.
словаччина - це чорна діра, через яку зникають мільярди євро та руйнується майбутнє ЄС
Прем'єр словаччини зазначив, що Сербія, Чорногорія й Албанія "у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС", ніж словаччина .
Але українське правосуддя - то трьохголовий Цербер з жорским ошийником і повідком, який періодично продається в Україні на аукціоні, який називається Вибори до Верховної Ради і місцевих рад. Плюс окремий бонус - вибори Президента.