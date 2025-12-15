РУС
2 373 31

Украина является "черной дырой", поглощающей миллиарды евро, - Фицо

Фицо об Украине и ЕС: "черная дыра" и невозможное вступление

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Украину "черной дырой", через которую якобы исчезают миллиарды евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фицо написал в Facebook.

"Украина - это черная дыра, через которую исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Евросоюза", - написал Фицо.

Он также критиковал давление ЕС на лидеров стран-членов.

"Если скажете на встречах лидеров ЕС, что не хотите давать деньги на оружие Украине, то вы становитесь плохим, потому что это обязанность - предоставлять деньги на оружие", - заявил премьер Словакии.

Невозможное вступление Украины в ЕС в краткосрочной перспективе

Фицо считает "абсолютно невозможным" членство Украины в ЕС до 1 января 2027 года, отметив, что для вступления необходимо согласие всех стран-членов.

По его словам, некоторые крупные страны Евросоюза, которые поддерживают Киев в войне против РФ, якобы будут против вступления Украины в союз.

Премьер Словакии отметил, что Сербия, Черногория и Албания "в сотни раз лучше подготовлены к вступлению в ЕС", чем Украина.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+13
Єдине що побажаю щоби і твоя держава стала такою ж "чорною дірою"
15.12.2025 09:08 Ответить
+9
Це ще Фіцо не бачив пики 44-річного прокурора з Олександрії - одного з пожирачів українського бюджету!
15.12.2025 09:11 Ответить
+8
вчора виступив Боба (орбан) , сьогодні Біба (фіцо) , два кремлівські довбо@ба .
15.12.2025 09:12 Ответить
путінський рожок трубить.... або в куй путінський свистить
15.12.2025 09:06 Ответить
Словаччина може платити життям своїх солдат, тоді витрати будуть ще більшими!
15.12.2025 09:48 Ответить
Чума на твою прокацапську голову!
15.12.2025 09:06 Ответить
15.12.2025 09:08 Ответить
Так вона такою вже є! Сидить на дотаціях ЄС, сере на голову і кусає руку годувальника.
показать весь комментарий
15.12.2025 09:23 Ответить
15.12.2025 09:10 Ответить
А він часом не навів історичний приклад безкоштовної війни?
15.12.2025 09:11 Ответить
15.12.2025 09:11 Ответить
219 тисяч... Пенсія в 44...
Всіх причетних до такого ...лядства слід засудити до довічного.
З повною конфіскацією до десятого коліна.
Ау, ТЦК! А ви продемонструйте, що в Україні всі громадяни рівні перед законом.
15.12.2025 09:52 Ответить
Згоден про довічне, бо це постріл в напівсмертельний постіл в спину українському воїну перед атакою. Або море гівна на пожертвування для держави від суспільства. І один із тісяч цвяхів в домовину української державності.
А далі питання самого і всіх нас нас:
- ми що, усі сліпі і не бачили ніколи такого раніш?
- забули і заборонили на мовному рівні російську аксіому "А судьи кто?"
- Про ТЦК це вже шедевр - з такою пенсією і не відкупитись?!! Шановний, ау, в якій країні ви проживаєте? Американці кажуть про Верховного суддю, якого обирають, що це той, кому можна довірити власну зубну щітку. Що ви можете довірити ТЦК якщо у вас є в заначці 10 000 долларів і вам не більше 60 років? Це як показати санітару в дурдомі де ви ховаєте контрабандну самогонку, бо результат є тільки один - або ви її більше не пʼєте, або санітар пʼє хеннесі а ви свою самогонку.
15.12.2025 10:17 Ответить
Про ТЦК я просто не міг не згадати
15.12.2025 10:22 Ответить
Можемо легко помінятися місцями.

Словаччина тоді втратить суверенітет за один день. І навряд Фіцо зможе тоді взагалі щось говорити.
15.12.2025 09:12 Ответить
15.12.2025 09:12 Ответить
Твій рот чорна діра, потвора
15.12.2025 09:12 Ответить
Все вже давно сказано...
15.12.2025 09:53 Ответить
за такі слова можна і фанеру тобі пробитипи
15.12.2025 09:16 Ответить
Лише одне коригування, і текст фіцо набуває глибинного змісту:
----------------------

словаччина - це чорна діра, через яку зникають мільярди євро та руйнується майбутнє ЄС

Прем'єр словаччини зазначив, що Сербія, Чорногорія й Албанія "у сотню разів краще підготовлені до вступу до ЄС", ніж словаччина .
15.12.2025 09:17 Ответить
Ти то яким боком до цього бабла коли сам смокчеш у ***** та ЄС, а Словакія смокче у ЄС живя з дотацій?
15.12.2025 09:17 Ответить
Нажаль,він не далекий від істини!
15.12.2025 09:17 Ответить
Чорна дира це росія, яка пожирає все і всіх.
15.12.2025 10:08 Ответить
Чорна діра-це очко кремлівської шльондри фіци.
15.12.2025 09:21 Ответить
От який хрін, із-за прекрасного океану, благословив розлучення Чехословаччини на Чехію і словакію
15.12.2025 09:23 Ответить
Свою дупу змащує під путяру кожного дня, ****!
15.12.2025 09:31 Ответить
А коли це війна була раєм? Ну, не для міндічєй-фламінгічєй - 3,14здить, як троцький
15.12.2025 09:42 Ответить
Путін тут ні до чого, чи не так? На кого розрахована ця нісенітниця?
15.12.2025 10:01 Ответить
🙃 ,,Чорні дири ,, - це як раз і є Фіцо й Орбан в тілі Європи зі своїми бандами. І ці дири треба закривати , ще й поставити їм запитання; ,, А що ви в загалі робите в Євросоюзі та НАТО ?? " 🤨👎
15.12.2025 10:08 Ответить
Чорні дири - це і Міндіч СоТоварищі, і будівники фортифікацій, і місцеві князьки, які перекладують бескінечно тротуарну плитку... А ті прокурори-інваліди пенсіонери це вже з розряду гнусу, який є сопутнім еффектом до прекрасних українськиї краєвидів - такий собі бзик української ментальності...
Але українське правосуддя - то трьохголовий Цербер з жорским ошийником і повідком, який періодично продається в Україні на аукціоні, який називається Вибори до Верховної Ради і місцевих рад. Плюс окремий бонус - вибори Президента.
15.12.2025 10:31 Ответить
Про золотой унитаз кореша шашлычника знает весь мир уже,они ещё не подсчитали колчество держслужбовцив на брони и их зарплаты с премиями,совсем охренеют.
15.12.2025 10:18 Ответить
Так, війна - це чорна дира, а Фіцо з Орбаном - її спонсори.
15.12.2025 10:21 Ответить
 
 