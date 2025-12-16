Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік
Україна продовжує співпрацю з Польщею з питань історичної пам’яті. 16 грудня 2025 року у Варшаві відбулося вже п’яте у 2025 році засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, утвореної наприкінці 2024 року під егідою міністрів культури обох країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури.
Сторони обговорили питання підготовки спільного підсумкового документа за результатами ексгумаційних робіт в Пужниках та важливість продовження співпраці з історичних питань для обох країн.
Українська сторона передала польським колегам "Пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану та в Республіці Польща".
Робоча група підбила підсумки діяльності за 2025 рік, а також напрацювала плани і засади подальшої роботи в 2026. Зокрема стосовно ексгумаційних та пошукових робіт як на території України, так і на території Республіки Польща.
Домовленості були окреслені у спільному комюніке, ухваленому учасниками Робочої групи.
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