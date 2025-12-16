Україна і Польща узгодили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік

Україна продовжує співпрацю з Польщею з питань історичної пам’яті. 16 грудня 2025 року у Варшаві відбулося вже п’яте у 2025 році засідання українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті, утвореної наприкінці 2024 року під егідою міністрів культури обох країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сторони обговорили питання підготовки спільного підсумкового документа за результатами ексгумаційних робіт в Пужниках та важливість продовження співпраці з історичних питань для обох країн.

Українська сторона передала польським колегам "Пропозиції стосовно проведення пошукових та ексгумаційних досліджень в Україні в умовах правового режиму воєнного стану та в Республіці Польща".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгумовані у Львові останки польських солдатів перепоховають у Мостиськах

Робоча група підбила підсумки діяльності за 2025 рік, а також напрацювала плани і засади подальшої роботи в 2026. Зокрема стосовно ексгумаційних та пошукових робіт як на території України, так і на території Республіки Польща.

Домовленості були окреслені у спільному комюніке, ухваленому учасниками Робочої групи.

Також дивіться: Польські фанати вивісили банер про Волинську трагедію під час матчу з "Шахтарем" у Кракові: посол України відреагував. ФОТО