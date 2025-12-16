РУС
260 3

Украина и Польша согласовали планы поисково-эксгумационных работ на 2026 год

Эксгумация жертв Волынской трагедии в Тернопольской области

Украина продолжает сотрудничество с Польшей по вопросам исторической памяти. 16 декабря 2025 года в Варшаве состоялось уже пятое в 2025 году заседание украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, созданной в конце 2024 года под эгидой министров культуры обеих стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры.

Стороны обсудили вопросы подготовки совместного итогового документа по результатам эксгумационных работ в Пужниках и важность продолжения сотрудничества по историческим вопросам для обеих стран.

Украинская сторона передала польским коллегам "Предложения по проведению поисковых и эксгумационных исследований в Украине в условиях правового режима военного положения и в Республике Польша".

Рабочая группа подвела итоги деятельности за 2025 год, а также разработала планы и основы дальнейшей работы в 2026 году. В частности, в отношении эксгумационных и поисковых работ как на территории Украины, так и на территории Республики Польша.

Договоренности были изложены в совместном коммюнике, принятом участниками Рабочей группы.

16.12.2025 21:42 Ответить
Навіть засновник Польщі Лєнін не допоміг.
16.12.2025 21:52 Ответить
Тут війна 4 роки, геноцид українського народу ЗАРАЗ!... а вони ніяк за кістки не угомоняться
16.12.2025 22:12 Ответить
 
 