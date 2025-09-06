РУС
Обнаруженные во время поисковых работ в Пужниках останки перезахоронили на Тернопольщине: на церемонию прибыла делегация из Польши. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 сентября, в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.

Об этом сообщает"Укрінформ" с места события, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что были перезахоронены останки 42 человек, обнаруженных во время поисковых работ на месте села Пужники.

Польскую делегацию на церемонии возглавил маршалок Сената Малгожата Кидава-Блонская, в ее состав вошли министр культуры и национального наследия Марта Ценковская, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и генконсул в Луцке Анна Новаковская.

От украинской власти присутствовали и.о. министра культуры Татьяна Бережная, заместитель спикера Рады Елена Контратюк, заместитель главы МИД Александр Мищенко и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Также на церемонии перезахоронении присутствовали около 40 потомков жителей бывшего села Пужники.

Перезахоронение проводится на первичном месте захоронения, где проводили эксгумационные работы - старом кладбище Пужников. Во время церемонии перезахоронения состоялась месса римско-католического обряда.

Сейчас памятные знаки будут безымянными, поскольку ДНК-исследования останков еще не завершены.

Читайте также: Украина планирует осенью начать эксгумации украинцев, неподобающе похороненных на территории Польши, - МКСК

Автор: 

захоронения (228) Польша (8650) Волынская трагедия (217) Тернопольская область (756)
Топ комментарии
+10
А може це українці, вбиті "Армією Крайовою" (АК)?
06.09.2025 19:07 Ответить
+9
Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені. Джерело: https://censor.net/ua/p3572615
Якщо дослідження не завершені, то які підстави вважати, що це останки поляків?
06.09.2025 18:56 Ответить
+7
І завжди всі уряди ковтали це, не вословлюючи заперечень на польську хуцпу!!! Д
А ще додамо, що Українці тоді не мали державності а тобто усього силового-репресивного апарату: поліції, розвідки, спецорганів, штабів, військових і спецслужбістьских академій тощо... Тобто це не проблема створена Україною - тоді на її території діяли німці, поляки та загони нквд ( руднєв, ковпак, вершигора, фєдоров ) .
06.09.2025 19:13 Ответить
Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені. Джерело: https://censor.net/ua/p3572615
Якщо дослідження не завершені, то які підстави вважати, що це останки поляків?
06.09.2025 18:56 Ответить
ніяких.
 у наших сусідів відусіль просто традиція навалювати ХУЦПУ. Відчувають що влада слабка а народ лоХоватий, добродушний та наівний"
06.09.2025 19:15 Ответить
Писати такі негуманні іронічні коментарі розумним людям не личить. Вам не шкода тих селян?
06.09.2025 19:09 Ответить
А це дуже гуманно, користуючись війною викручувати українцям руки?
06.09.2025 19:18 Ответить
Нехай копають (я думаю, що це хитрі поляки шукають козацьке золото Полуботка). Прийдеться дати полякам 25%, якщо знайдуть золото.
06.09.2025 19:22 Ответить
Якийсь у вас односторонній гуманізм
06.09.2025 19:27 Ответить
Вам за кордоном невідомо, що толи відбувалось. Закон джунглів- хто мав зброю, той забирав продукти у тих, хто не мав. Були десятки озброєних загонів невідомого походження; різні групи воювали між собою - по лісах вічна стрілянина.
06.09.2025 19:43 Ответить
У мене вся рідня українських батьків була на Західній Україні під поляками, так що добре знаю, що поляки там виробляли.
06.09.2025 19:51 Ответить
А може це українці, вбиті "Армією Крайовою" (АК)?
06.09.2025 19:07 Ответить
І завжди всі уряди ковтали це, не вословлюючи заперечень на польську хуцпу!!! Д
А ще додамо, що Українці тоді не мали державності а тобто усього силового-репресивного апарату: поліції, розвідки, спецорганів, штабів, військових і спецслужбістьских академій тощо... Тобто це не проблема створена Україною - тоді на її території діяли німці, поляки та загони нквд ( руднєв, ковпак, вершигора, фєдоров ) .
06.09.2025 19:13 Ответить
Якраз, попередня влада заперечила і зупинила розкопки.
06.09.2025 21:26 Ответить
Ну пусть "они" покоятся с миром... Правда, не совсем понятно, кто эти "они".
06.09.2025 19:50 Ответить
що ці поляки (якщо це вони) забули на нашій землі, що їх з такими почестями викопують? може і кацапи скоро будуть вимагати урочистої ексгумації в Бучі чи Бородянці??
06.09.2025 19:54 Ответить
А я нащадок села Вишевадка на краківщині, і що ?
06.09.2025 20:34 Ответить
Согласен с Виктором Литарчуком. Именно пользуясь тем что Украина истекает кровью, ляхи выкручивают нам руки. Я думаю мы ещё будем платить какие-то репарации. И снова такие-не избрал бы придурковатый народ Клоуна, не было бы ни войны, не этих польских поползновений. Сами они ни слова не говорят о том сколько украинцев перебили. И Зебил не выступить на защиту нации. Ему похер. Главное-интересы кагала.
06.09.2025 20:59 Ответить
а де решта пів мільйона про які так ******* розказувати волино-біеси?
06.09.2025 21:01 Ответить
 
 