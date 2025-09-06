Обнаруженные во время поисковых работ в Пужниках останки перезахоронили на Тернопольщине: на церемонию прибыла делегация из Польши. ФОТОрепортаж
В субботу, 6 сентября, в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
Об этом сообщает"Укрінформ" с места события, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что были перезахоронены останки 42 человек, обнаруженных во время поисковых работ на месте села Пужники.
Польскую делегацию на церемонии возглавил маршалок Сената Малгожата Кидава-Блонская, в ее состав вошли министр культуры и национального наследия Марта Ценковская, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и генконсул в Луцке Анна Новаковская.
От украинской власти присутствовали и.о. министра культуры Татьяна Бережная, заместитель спикера Рады Елена Контратюк, заместитель главы МИД Александр Мищенко и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.
Также на церемонии перезахоронении присутствовали около 40 потомков жителей бывшего села Пужники.
Перезахоронение проводится на первичном месте захоронения, где проводили эксгумационные работы - старом кладбище Пужников. Во время церемонии перезахоронения состоялась месса римско-католического обряда.
Сейчас памятные знаки будут безымянными, поскольку ДНК-исследования останков еще не завершены.
Якщо дослідження не завершені, то які підстави вважати, що це останки поляків?
у наших сусідів відусіль просто традиція навалювати ХУЦПУ. Відчувають що влада слабка а народ лоХоватий, добродушний та наівний"
А ще додамо, що Українці тоді не мали державності а тобто усього силового-репресивного апарату: поліції, розвідки, спецорганів, штабів, військових і спецслужбістьских академій тощо... Тобто це не проблема створена Україною - тоді на її території діяли німці, поляки та загони нквд ( руднєв, ковпак, вершигора, фєдоров ) .