Обнаруженные во время поисковых работ в Пужниках останки перезахоронили на Тернопольщине: на церемонию прибыла делегация из Польши. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 сентября, в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.

Об этом сообщает"Укрінформ" с места события, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что были перезахоронены останки 42 человек, обнаруженных во время поисковых работ на месте села Пужники.

Фото: Укринформ

Польскую делегацию на церемонии возглавил маршалок Сената Малгожата Кидава-Блонская, в ее состав вошли министр культуры и национального наследия Марта Ценковская, временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич и генконсул в Луцке Анна Новаковская.

Фото: Укринформ

От украинской власти присутствовали и.о. министра культуры Татьяна Бережная, заместитель спикера Рады Елена Контратюк, заместитель главы МИД Александр Мищенко и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Фото: Укринформ

Также на церемонии перезахоронении присутствовали около 40 потомков жителей бывшего села Пужники.

Фото: Укринформ

Перезахоронение проводится на первичном месте захоронения, где проводили эксгумационные работы - старом кладбище Пужников. Во время церемонии перезахоронения состоялась месса римско-католического обряда.

Фото: Укринформ

Сейчас памятные знаки будут безымянными, поскольку ДНК-исследования останков еще не завершены.

