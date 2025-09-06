УКР
Виявлені під час пошукових робіт у Пужниках останки перепоховали на Тернопільщині: на церемонію прибула делегація з Польщі. ФОТОрепортаж

У суботу, 6 вересня, в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що було перепоховано останки 42 людей, виявлених під час пошукових робіт на місці села Пужники.

поховання
Фото: Укрінформ

Польську делегацію на церемонії очолив маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська, до її складу увійшли міністерка культури і національної спадщини Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та генконсул у Луцьку Анна Новаковська.

поховання
Фото: Укрінформ

Від української влади були присутні в.о. міністра культури Тетяна Бережна, заступниця спікера Ради Олена Контратюк, заступник глави МЗС Олександр Міщенко і очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.

поховання
Фото: Укрінформ

Також на церемонії перепохованні були присутні близько 40 нащадків жителів колишнього села Пужники.

поховання
Фото: Укрінформ

Перепоховання проводиться на первинному місці захоронення, де проводили ексгумаційні роботи – старому кладовищі Пужників. Під час церемонії перепоховання відбулася меса римо-католицького обряду.

поховання
Фото: Укрінформ

Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені.

Читайте також: Україна планує восени почати ексгумації українців, неналежно похованих на території Польщі, - МКСК

поховання (211) Польща (8796) Волинська трагедія (147) Тернопільська область (618)
Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені. Джерело: https://censor.net/ua/p3572615
Якщо дослідження не завершені, то які підстави вважати, що це останки поляків?
показати весь коментар
06.09.2025 18:56 Відповісти
Нехай копають (я думаю, що це хитрі поляки шукають козацьке золото Полуботка). Прийдеться дати полякам 25%, якщо знайдуть золото.
показати весь коментар
06.09.2025 18:56 Відповісти
 
 