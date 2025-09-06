Виявлені під час пошукових робіт у Пужниках останки перепоховали на Тернопільщині: на церемонію прибула делегація з Польщі. ФОТОрепортаж
У суботу, 6 вересня, в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.
Про це повідомляє "Укрінформ" з місця події, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що було перепоховано останки 42 людей, виявлених під час пошукових робіт на місці села Пужники.
Польську делегацію на церемонії очолив маршалок Сенату Малгожата Кідава-Блонська, до її складу увійшли міністерка культури і національної спадщини Марта Ценковська, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та генконсул у Луцьку Анна Новаковська.
Від української влади були присутні в.о. міністра культури Тетяна Бережна, заступниця спікера Ради Олена Контратюк, заступник глави МЗС Олександр Міщенко і очільник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
Також на церемонії перепохованні були присутні близько 40 нащадків жителів колишнього села Пужники.
Перепоховання проводиться на первинному місці захоронення, де проводили ексгумаційні роботи – старому кладовищі Пужників. Під час церемонії перепоховання відбулася меса римо-католицького обряду.
Наразі пам'ятні знаки будуть безіменними, оскільки ДНК-дослідження останків ще не завершені.
Якщо дослідження не завершені, то які підстави вважати, що це останки поляків?