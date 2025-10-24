РУС
Польские фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии во время матча с "Шахтером" в Кракове: посол Украины отреагировал. ФОТО

23 октября во время футбольного матча "Шахтера" с варшавской "Легией" польские болельщики выкрикивали оскорбительные лозунги и развернули баннер с надписью "Мы помним о Волыни". Посол Украины Василий Боднар назвал это провокацией.

Об этом Боднар написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Матч между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" проходил в Кракове, поскольку украинская команда не может проводить игры в оккупированном Россией Донецке. На матче польские болельщики развернули баннер с надписью "Мы помним о Волыни" (речь идет о Волынской трагедии. - Ред.).

Боднар отреагировал на баннер о Волынской трагедии во время матча "Шахтар"-"Легія" у Кракові

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаруженные во время поисковых работ в Пужниках останки перезахоронили на Тернопольщине: на церемонию прибыла делегация из Польши. ФОТОрепортаж

Также во время игры польские фанаты скандировали "К черту Украину", "Шахтер" из Донецка - старая советская проститутка", а также вывесили баннер "Вильнюс и Львов - польские".

https://censor.net/ua/tag/4989/volynska_tragediya

Боднар отреагировал на баннер о Волынской трагедии во время матча "Шахтар"-"Легія" у Кракові

Также во время матча звучала кричалка "К черту УПА и Бандеру".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина разрешила Польше провести эксгумационные работы на Ровенщине

Реакция посла Украины

"Вчера во время матча донецкого "Шахтера" против варшавской "Легии" на трибунах болельщиков "Легии" появились провокационные транспаранты, не связанные со спортивным событием или болельщиками за команды. Уважая право польских болельщиков выражать свое мнение, трудно понять мотивы такой провокации. Или это делается, чтобы затмить искреннюю помощь Польши для украинцев, которые нашли убежище от войны, или это попытка перебить негативом слова благодарности от украинских спортсменов, или это желание отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны России, в том числе и для Польши", - написал Боднар.

Он добавил, что, несмотря на все, украинцы не перестанут благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта с начала полномасштабной российской агрессии, и разместил видео, на котором футболисты "Шахтера" выражают свою благодарность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не признает Волынскую трагедию, - вице-премьер Косиняк-Камыш

Автор: 

Боднар Василий (174) Польша (8945) провокация (1473) футбол (3595) Волынская трагедия (219)
Топ комментарии
+9
Довбойоби!!!
24.10.2025 20:00 Ответить
24.10.2025 20:00 Ответить
+8
Вони пам'ятають як Армія Крайова вбивала етнічних українців, і як такі ж як і вони громадяни Польщі вбивали етнічних поляків? Чи про щось інше йде мова.
24.10.2025 19:50 Ответить
24.10.2025 19:50 Ответить
+7
А про Смоленськ вони вже забули?
24.10.2025 19:59 Ответить
24.10.2025 19:59 Ответить
Діями фанатів у Польщі, керують на Польські футболісти, а діючі агенти фсб з московитів ******!!
Прикро, що вони так обгадили Президента і память, убитих в смоленську, Урядовців Польщі!!
24.10.2025 19:48 Ответить
24.10.2025 19:48 Ответить
українським фанатам треба вивісити контрбанер:

"на відміну від поляків українці памьятають про смоленьку трагедію та російські дрони"

.
24.10.2025 20:39 Ответить
24.10.2025 20:39 Ответить
Вони пам'ятають як Армія Крайова вбивала етнічних українців, і як такі ж як і вони громадяни Польщі вбивали етнічних поляків? Чи про щось інше йде мова.
24.10.2025 19:50 Ответить
24.10.2025 19:50 Ответить
про Волинь ляхи пам'ятають тільки про Катинь і Смоленск не пам'ятають і не знають нічого ! рейси шахедів в Польщу повинні бути регулярними .
24.10.2025 19:53 Ответить
24.10.2025 19:53 Ответить
Тому що поляки значно раніше вбивали українців чим кацапи поляків тому і не памятають покидькі, які живуть за рахунок європи і українців, мабуть сподобалося цюлувати кацапьські сапог тому у свої проблемах з кацапами звинувачують українців.
24.10.2025 20:18 Ответить
24.10.2025 20:18 Ответить
Мені цікаво одне - а литовців навіщо зачіпать? Якщо вже "копать історичне минуле, то Вільнюс "польським" був нетривалий час, тільки в першій половині ХХ ст. Більшість часу існування цього міста (що тоді іменувалося "Вільно") - перебування у складі Великого князівства Литовського. До його знищення у 18 ст, населення там було , переважно білоруське. Після знищення ВКЛ, місто стало "російським". Після революції 1917 року, за наслідками переділу територій колишньої Російської імперії , та підписаних мирних договорів, Вільнюс став литовським. А потім поляки, маючи "ширшу морду", відкусили, нахабно, шматок чужої території...
І до того ж - і Литва, і Польща, - члени одного оборонного союзу... На місці полььської влади, варто зайняться провокаторами. Бо лозунг про те, що Вільнюс належить Польщі - це зазіхання на територію союзника... Тобто, провокація дипломатичного скандалу, як мінімум...
24.10.2025 20:27 Ответить
24.10.2025 20:27 Ответить
Тільки-но вийшло (чи виходить) польське дослідження "Стрибки: з АК під крила НКВД" про масовий перехід Армії Крайової у "стрибки" НКВД, щоб вбивати українців. Хай вони ЦЕ на трибунах кричать!
24.10.2025 19:55 Ответить
24.10.2025 19:55 Ответить
Банерів про пацифікацію і її наслідки не вивішували?
24.10.2025 19:56 Ответить
24.10.2025 19:56 Ответить
Як класно тепер буде москалям цитувати Гоголя
24.10.2025 19:58 Ответить
24.10.2025 19:58 Ответить
ой, давно їх не ділили
24.10.2025 20:01 Ответить
24.10.2025 20:01 Ответить
А про Смоленськ вони вже забули?
24.10.2025 19:59 Ответить
24.10.2025 19:59 Ответить
Довбойоби!!!
24.10.2025 20:00 Ответить
24.10.2025 20:00 Ответить
коли країна слабка то тикати в неї будуть всі
24.10.2025 20:01 Ответить
24.10.2025 20:01 Ответить
Це добре що вони пам'ятають . Нехай навіки запам'ятають що таке - влаштовувати українцям репресії !!
24.10.2025 20:02 Ответить
24.10.2025 20:02 Ответить
А про авиакрушение под смоленском молча взглотнули, утёрлись, встали с колен и молча заняли своё место возле толчка.
24.10.2025 20:02 Ответить
24.10.2025 20:02 Ответить
Німці вбили поляків в десятки разів більше і нічого. Забули вже. Так само і до москалів жодних образ. Вони гавкають тільки на тих кого не бояться.
24.10.2025 20:22 Ответить
24.10.2025 20:22 Ответить
Та ні - якраз починаються голоси про вимоги репарацій від Німеччини.
24.10.2025 20:42 Ответить
24.10.2025 20:42 Ответить
Якщо Львів і Вільнюс польський то чого вони не йдуть їх захищати, чи знову встялися перед кацапами, а коли українці воюють з кацапами захищаючи себе і їх в цей час штрикають українців ніжом в спину і розказують що українці їх вбивали хоча це поляки вбивали українців, а потім кацапи вбивали поляків, ну ненависні дебили більш нічого добавити.
24.10.2025 20:05 Ответить
24.10.2025 20:05 Ответить
пішли пшеки разом з кацапами накуй
24.10.2025 20:13 Ответить
24.10.2025 20:13 Ответить
Справа не тільки московських грошах. Поляки усвідомлюють свій гріх стосовно окупації України і що вони були не тільки жертвами в цій історії. Сплановану різню мирних українців за наказом керівницта Армії Крайової вони скромно називають "відплата"б і воліють про це взагалі не згадувати. А ще їм зудить імперський нацизм, який вони старанно приховують. Тому, звинувачуючи ******** українців, вони намагаються зняти з себе відповідальність і виставити претензії ослабленій війною Україні.
24.10.2025 20:18 Ответить
24.10.2025 20:18 Ответить
Польща ніколи не була імперією, як ни крути . Королівством тільки.
24.10.2025 20:21 Ответить
24.10.2025 20:21 Ответить
Формально ні, але що в російській імперіїб що в Речі Посполитій українців утискали і асимілювали. А Польща Пілсудського не сильно відрізнялась від гітлерівської Німеччини.
24.10.2025 20:27 Ответить
24.10.2025 20:27 Ответить
Украінці не змогли в свою власну державу ,тож і вигрібали від усіх. Та і від своїх,чого там.
24.10.2025 20:36 Ответить
24.10.2025 20:36 Ответить
Польская гиена ещё не начинала скалиться, чем слабее Украина, тем с большим остервенением гиена будет её терзать, а она начнёт, даже не сомневайся.
24.10.2025 20:23 Ответить
24.10.2025 20:23 Ответить
А нам немає що полякам відповісти? Якого хара поляки століттями робили на українських землях?
24.10.2025 20:21 Ответить
24.10.2025 20:21 Ответить
Треба було підтримати братів-поляків і теж вивісити свій банер про Волинь.
"Можемо повторити" чи шось таке 🥴
24.10.2025 20:25 Ответить
24.10.2025 20:25 Ответить
Єдина вірна реакція , з нашого боку , на такі речі - просто натякнути полякам , що наступні кацапські шахеди , по Польщі , нас не взагалі будуть цікавити ... бо нам буде ніколи - ми історію Волині будемо вивчати !
24.10.2025 20:30 Ответить
24.10.2025 20:30 Ответить
Бойкотуймо польський крам у крамницях!
24.10.2025 20:41 Ответить
24.10.2025 20:41 Ответить
 
 