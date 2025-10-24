Польские фанаты вывесили баннер о Волынской трагедии во время матча с "Шахтером" в Кракове: посол Украины отреагировал. ФОТО
23 октября во время футбольного матча "Шахтера" с варшавской "Легией" польские болельщики выкрикивали оскорбительные лозунги и развернули баннер с надписью "Мы помним о Волыни". Посол Украины Василий Боднар назвал это провокацией.
Об этом Боднар написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Матч между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" проходил в Кракове, поскольку украинская команда не может проводить игры в оккупированном Россией Донецке. На матче польские болельщики развернули баннер с надписью "Мы помним о Волыни" (речь идет о Волынской трагедии. - Ред.).
Также во время игры польские фанаты скандировали "К черту Украину", "Шахтер" из Донецка - старая советская проститутка", а также вывесили баннер "Вильнюс и Львов - польские".
Также во время матча звучала кричалка "К черту УПА и Бандеру".
Реакция посла Украины
"Вчера во время матча донецкого "Шахтера" против варшавской "Легии" на трибунах болельщиков "Легии" появились провокационные транспаранты, не связанные со спортивным событием или болельщиками за команды. Уважая право польских болельщиков выражать свое мнение, трудно понять мотивы такой провокации. Или это делается, чтобы затмить искреннюю помощь Польши для украинцев, которые нашли убежище от войны, или это попытка перебить негативом слова благодарности от украинских спортсменов, или это желание отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны России, в том числе и для Польши", - написал Боднар.
Он добавил, что, несмотря на все, украинцы не перестанут благодарить Польшу за поддержку украинских спортсменов и украинского спорта с начала полномасштабной российской агрессии, и разместил видео, на котором футболисты "Шахтера" выражают свою благодарность.
Прикро, що вони так обгадили Президента і память, убитих в смоленську, Урядовців Польщі!!
"на відміну від поляків українці памьятають про смоленьку трагедію та російські дрони"
.
І до того ж - і Литва, і Польща, - члени одного оборонного союзу... На місці полььської влади, варто зайняться провокаторами. Бо лозунг про те, що Вільнюс належить Польщі - це зазіхання на територію союзника... Тобто, провокація дипломатичного скандалу, як мінімум...
"Можемо повторити" чи шось таке 🥴