Польські фанати вивісили банер про Волинську трагедію під час матчу з "Шахтарем" у Кракові: посол України відреагував. ФОТО

23 жовтня під час футбольного матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" польські вболівальники вигукували образливі гасла та розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь". Посол України Василь Боднар назвав це провокацією.

Про це Боднар написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

Матч між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією" проходив у Кракові, оскільки українська команда не може проводити ігри в окупованому Росією Донецьку. На матчі польські вболівальники розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь" (йдеться про Волинську трагедію - ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виявлені під час пошукових робіт у Пужниках останки перепоховали на Тернопільщині: на церемонію прибула делегація з Польщі. ФОТОрепортаж

Також під час гри польські фанати скандували "До біса Україну", ""Шахтар" з Донецька — стара радянська повія", а також вивісили банер "Вільнюс та Львів — польські".

Також під час матчу лунала кричалка "До біса УПА й Бандеру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна дозволила Польщі провести ексгумаційні роботи на Рівненщині

Реакція посла України

"Вчора під час матчу донецького "Шахтаря" проти варшавської "Легії" на трибунах уболівальників "Легії" з'явилися провокаційні транспаранти, не пов'язані зі спортивною подією чи вболіванням за команди. Поважаючи право польських уболівальників висловлювати свою думку, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі", - написав Боднар.

Він додав, що, попри все, українці не перестануть дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту з початку повномасштабної російської агресії, та розмістив відео, на якому футболісти "Шахтаря" висловлюють свою вдячність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща блокуватиме вступ України до ЄС, поки Київ не визнає Волинську трагедію, - віцепрем’єр Косіняк-Камиш