Польські фанати вивісили банер про Волинську трагедію під час матчу з "Шахтарем" у Кракові: посол України відреагував. ФОТО
23 жовтня під час футбольного матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" польські вболівальники вигукували образливі гасла та розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь". Посол України Василь Боднар назвав це провокацією.
Про це Боднар написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Матч між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією" проходив у Кракові, оскільки українська команда не може проводити ігри в окупованому Росією Донецьку. На матчі польські вболівальники розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь" (йдеться про Волинську трагедію - ред.).
Також під час гри польські фанати скандували "До біса Україну", ""Шахтар" з Донецька — стара радянська повія", а також вивісили банер "Вільнюс та Львів — польські".
Також під час матчу лунала кричалка "До біса УПА й Бандеру".
Реакція посла України
"Вчора під час матчу донецького "Шахтаря" проти варшавської "Легії" на трибунах уболівальників "Легії" з'явилися провокаційні транспаранти, не пов'язані зі спортивною подією чи вболіванням за команди. Поважаючи право польських уболівальників висловлювати свою думку, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі", - написав Боднар.
Він додав, що, попри все, українці не перестануть дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту з початку повномасштабної російської агресії, та розмістив відео, на якому футболісти "Шахтаря" висловлюють свою вдячність.
Прикро, що вони так обгадили Президента і память, убитих в смоленську, Урядовців Польщі!!
"на відміну від поляків українці памьятають про смоленьку трагедію та російські дрони"
І до того ж - і Литва, і Польща, - члени одного оборонного союзу... На місці полььської влади, варто зайняться провокаторами. Бо лозунг про те, що Вільнюс належить Польщі - це зазіхання на територію союзника... Тобто, провокація дипломатичного скандалу, як мінімум...
"Можемо повторити" чи шось таке 🥴