Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
2 819 29

Польські фанати вивісили банер про Волинську трагедію під час матчу з "Шахтарем" у Кракові: посол України відреагував. ФОТО

23 жовтня під час футбольного матчу "Шахтаря" з варшавською "Легією" польські вболівальники вигукували образливі гасла та розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь". Посол України Василь Боднар назвав це провокацією.

Про це Боднар написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

Матч між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією" проходив у Кракові, оскільки українська команда не може проводити ігри в окупованому Росією Донецьку. На матчі польські вболівальники розгорнули банер з написом "Ми пам’ятаємо про Волинь" (йдеться про Волинську трагедію - ред.).

Також під час гри польські фанати скандували "До біса Україну", ""Шахтар" з Донецька — стара радянська повія", а також вивісили банер "Вільнюс та Львів — польські".

https://censor.net/ua/tag/4989/volynska_tragediya

Також під час матчу лунала кричалка "До біса УПА й Бандеру".

Реакція посла України

"Вчора під час матчу донецького "Шахтаря" проти варшавської "Легії" на трибунах уболівальників "Легії" з'явилися провокаційні транспаранти, не пов'язані зі спортивною подією чи вболіванням за команди. Поважаючи право польських уболівальників висловлювати свою думку, важко зрозуміти мотиви такої провокації. Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі", - написав Боднар.

Він додав, що, попри все, українці не перестануть дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту з початку повномасштабної російської агресії, та розмістив відео, на якому футболісти "Шахтаря" висловлюють свою вдячність.

Боднар Василь (165) Польща (9116) провокація (795) футбол (1598) Волинська трагедія (150)
Топ коментарі
+8
Вони пам'ятають як Армія Крайова вбивала етнічних українців, і як такі ж як і вони громадяни Польщі вбивали етнічних поляків? Чи про щось інше йде мова.
24.10.2025 19:50 Відповісти
+8
Довбойоби!!!
24.10.2025 20:00 Відповісти
+7
А про Смоленськ вони вже забули?
24.10.2025 19:59 Відповісти
Діями фанатів у Польщі, керують на Польські футболісти, а діючі агенти фсб з московитів ******!!
Прикро, що вони так обгадили Президента і память, убитих в смоленську, Урядовців Польщі!!
24.10.2025 19:48 Відповісти
українським фанатам треба вивісити контрбанер:

"на відміну від поляків українці памьятають про смоленьку трагедію та російські дрони"

.
24.10.2025 20:39 Відповісти
Вони пам'ятають як Армія Крайова вбивала етнічних українців, і як такі ж як і вони громадяни Польщі вбивали етнічних поляків? Чи про щось інше йде мова.
24.10.2025 19:50 Відповісти
про Волинь ляхи пам'ятають тільки про Катинь і Смоленск не пам'ятають і не знають нічого ! рейси шахедів в Польщу повинні бути регулярними .
24.10.2025 19:53 Відповісти
Тому що поляки значно раніше вбивали українців чим кацапи поляків тому і не памятають покидькі, які живуть за рахунок європи і українців, мабуть сподобалося цюлувати кацапьські сапог тому у свої проблемах з кацапами звинувачують українців.
24.10.2025 20:18 Відповісти
Мені цікаво одне - а литовців навіщо зачіпать? Якщо вже "копать історичне минуле, то Вільнюс "польським" був нетривалий час, тільки в першій половині ХХ ст. Більшість часу існування цього міста (що тоді іменувалося "Вільно") - перебування у складі Великого князівства Литовського. До його знищення у 18 ст, населення там було , переважно білоруське. Після знищення ВКЛ, місто стало "російським". Після революції 1917 року, за наслідками переділу територій колишньої Російської імперії , та підписаних мирних договорів, Вільнюс став литовським. А потім поляки, маючи "ширшу морду", відкусили, нахабно, шматок чужої території...
І до того ж - і Литва, і Польща, - члени одного оборонного союзу... На місці полььської влади, варто зайняться провокаторами. Бо лозунг про те, що Вільнюс належить Польщі - це зазіхання на територію союзника... Тобто, провокація дипломатичного скандалу, як мінімум...
24.10.2025 20:27 Відповісти
Тільки-но вийшло (чи виходить) польське дослідження "Стрибки: з АК під крила НКВД" про масовий перехід Армії Крайової у "стрибки" НКВД, щоб вбивати українців. Хай вони ЦЕ на трибунах кричать!
24.10.2025 19:55 Відповісти
Банерів про пацифікацію і її наслідки не вивішували?
24.10.2025 19:56 Відповісти
Як класно тепер буде москалям цитувати Гоголя
24.10.2025 19:58 Відповісти
ой, давно їх не ділили
24.10.2025 20:01 Відповісти
А про Смоленськ вони вже забули?
24.10.2025 19:59 Відповісти
Довбойоби!!!
24.10.2025 20:00 Відповісти
коли країна слабка то тикати в неї будуть всі
24.10.2025 20:01 Відповісти
Це добре що вони пам'ятають . Нехай навіки запам'ятають що таке - влаштовувати українцям репресії !!
24.10.2025 20:02 Відповісти
А про авиакрушение под смоленском молча взглотнули, утёрлись, встали с колен и молча заняли своё место возле толчка.
24.10.2025 20:02 Відповісти
Німці вбили поляків в десятки разів більше і нічого. Забули вже. Так само і до москалів жодних образ. Вони гавкають тільки на тих кого не бояться.
24.10.2025 20:22 Відповісти
Та ні - якраз починаються голоси про вимоги репарацій від Німеччини.
24.10.2025 20:42 Відповісти
Якщо Львів і Вільнюс польський то чого вони не йдуть їх захищати, чи знову встялися перед кацапами, а коли українці воюють з кацапами захищаючи себе і їх в цей час штрикають українців ніжом в спину і розказують що українці їх вбивали хоча це поляки вбивали українців, а потім кацапи вбивали поляків, ну ненависні дебили більш нічого добавити.
24.10.2025 20:05 Відповісти
пішли пшеки разом з кацапами накуй
24.10.2025 20:13 Відповісти
Справа не тільки московських грошах. Поляки усвідомлюють свій гріх стосовно окупації України і що вони були не тільки жертвами в цій історії. Сплановану різню мирних українців за наказом керівницта Армії Крайової вони скромно називають "відплата"б і воліють про це взагалі не згадувати. А ще їм зудить імперський нацизм, який вони старанно приховують. Тому, звинувачуючи ******** українців, вони намагаються зняти з себе відповідальність і виставити претензії ослабленій війною Україні.
24.10.2025 20:18 Відповісти
Польща ніколи не була імперією, як ни крути . Королівством тільки.
24.10.2025 20:21 Відповісти
Формально ні, але що в російській імперіїб що в Речі Посполитій українців утискали і асимілювали. А Польща Пілсудського не сильно відрізнялась від гітлерівської Німеччини.
24.10.2025 20:27 Відповісти
Украінці не змогли в свою власну державу ,тож і вигрібали від усіх. Та і від своїх,чого там.
24.10.2025 20:36 Відповісти
Польская гиена ещё не начинала скалиться, чем слабее Украина, тем с большим остервенением гиена будет её терзать, а она начнёт, даже не сомневайся.
24.10.2025 20:23 Відповісти
А нам немає що полякам відповісти? Якого хара поляки століттями робили на українських землях?
24.10.2025 20:21 Відповісти
Треба було підтримати братів-поляків і теж вивісити свій банер про Волинь.
"Можемо повторити" чи шось таке 🥴
24.10.2025 20:25 Відповісти
Єдина вірна реакція , з нашого боку , на такі речі - просто натякнути полякам , що наступні кацапські шахеди , по Польщі , нас не взагалі будуть цікавити ... бо нам буде ніколи - ми історію Волині будемо вивчати !
24.10.2025 20:30 Відповісти
Бойкотуймо польський крам у крамницях!
24.10.2025 20:41 Відповісти
 
 