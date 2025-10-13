Україна дозволила Польщі провести ексгумаційні роботи на Рівненщині
Київ надав дозвіл Варшаві на пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли. Україна запрошує польських представників до співпраці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.
"Починаю цей тиждень з доброї новини для наших відносин між Україною та Польщею. Щойно підписав ноту, якою передали дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України польській стороні на проведення пошукових робіт в селі Угли, Рівненської області",- повідомив Боднар.
Він пояснив, що цей дозвіл видано у відповідь на запит громадянки Польщі Кароліни Романовської.
"Українська сторона запрошує відповідних представників польської сторони до участі у проведенні відповідних робіт на місці. Хочу ще раз підкреслити: Україна та я особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння",- написав український дипломат.
Він висловив сподівання, що польські партнери "так само будуть відкриті до справжнього діалогу зі складних питань спільного історичного минулого".
