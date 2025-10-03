УКР
Новини
Україна найближчим часом видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії, - посол Боднар

Зеленський призначив Василя Боднара новим послом у Польщі

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що найближчим часом Україна видасть нові дозволи на пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії.

Про це дипломат сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є відповідні домовленості, які реалізуються. Сподіваємося, що роботи триватимуть і в інших місцях, щодо яких звернулася українська і польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом", - заявив Боднар.

За його словами, дозволи стосуватимуться, зокрема, населених пунктів Гута Пеняцька на Львівщині та Угли у Рівненській області. Посол уточнив, що це може відбутися вже у найближчі тижні.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. ФОТОрепортаж

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.

Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.

Навротського вже час єксгумувати
показати весь коментар
03.10.2025 18:04 Відповісти
А також українців Надсяння, Холмщини, Лемківщина, вбитих комуністичною армією крайовою до депортації
показати весь коментар
03.10.2025 18:07 Відповісти
А ще, розслідування по концтабору Береза Картузька. Ексгумація й т.п.
показати весь коментар
03.10.2025 18:25 Відповісти
Вся ******* східна Польща була заселена переважно українцями. Багато з них знищено поляками. Чому Україні зараз на них фіолетово?! Поляки риють в Україні і кричать про Геноцид. Потім потребують землю.
показати весь коментар
03.10.2025 18:08 Відповісти
Тому шо у нас зараз президент Ze, вже прострочнний та првномаштаьна війна з Парашею на нашой, а не на польськой території. Пока не на польсткой.
показати весь коментар
03.10.2025 18:18 Відповісти
Пани гонорові, сого ви до...сь до України з цім трагичним для Польші випадком коли громадяни Польші почали межетничну різанину на території окупованой націстами Польші? При чому одну сторону у різанині підтримувала гитлірівська Германія, а саме Армію Крайову та батальони хлопськи. Всралась та Варшава а притензії до ********* Києва?
показати весь коментар
03.10.2025 18:14 Відповісти
А поляки не хочуть розслідувати Смоленську трагедію? Чи їм часи половців і печенегів важливіші
показати весь коментар
03.10.2025 18:15 Відповісти
Навіщо? Щоб пєтух Навроцький знову обливав помиями Україну в контексті так званої "Волинської трагедії"?
показати весь коментар
03.10.2025 18:25 Відповісти
А коли Польща дасть дозволи на ексгумацію убитих поляками українців, на території Польщі?
показати весь коментар
03.10.2025 18:26 Відповісти
 
 