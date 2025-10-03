Україна найближчим часом видасть нові дозволи на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії, - посол Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що найближчим часом Україна видасть нові дозволи на пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії.

Про це дипломат сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є відповідні домовленості, які реалізуються. Сподіваємося, що роботи триватимуть і в інших місцях, щодо яких звернулася українська і польська сторони. Українська сторона до цього готова і видасть дозволи найближчим часом", - заявив Боднар.

За його словами, дозволи стосуватимуться, зокрема, населених пунктів Гута Пеняцька на Львівщині та Угли у Рівненській області. Посол уточнив, що це може відбутися вже у найближчі тижні.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.

Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.

