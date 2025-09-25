30 вересня Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі, - МКСК

Польська сторона погодила Україні на 30 вересня початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

"Виїзд запланований на 29 вересня. Ми говоримо про приблизні дати, початок робіт польська сторона погодила на 30 вересня. Уже відома геолокація, ми повідомили польській стороні, яку ділянку в лісі ми плануємо досліджувати. На цій ділянці стоїть старий камʼяний хрест, тобто він теж для нас є певним маркером, хоча не факт, що саме на цьому місці розташована братська могила", - розповів Наджос.

Він зазначив, що на першому етапі робіт передбачається зняти верхній шар ґрунту, можливо, буде необхідно провести зрізання дерев на місці роботи пошуково-ексгумаційної експедиції. Це може потребувати погодження з місцевою владою.

За словами заступника міністра, роботи триватимуть протягом місяця.

"За тиждень ми будемо розуміти, що знайшла наша експедиція в Польщі", - додав він.

Наджос розповів, що в Юречковій попередньо йдеться про останки близько 20 осіб - воїнів УПА. Ця цифра була визначена на підставі досліджень українських істориків.

Також зазначається, що загалом польська сторона погодила Україні проведення пошуково-ексгумаційних робіт на чотирьох локаціях. Водночас, за словами Наджоса, таких місць може бути більше, та через брак фахівців з українського боку поки що йдеться про пошуково-ексгумаційні роботи на чотирьох локаціях.

"Кожна експедиція потребує ретельної підготовки, фахівців та фінансування. Навіть якщо ми заявимо 20 локацій, а теоретично їх може бути навіть більше, ми їх не можемо подужати. За практикою, за законодавством дозволи (на пошуково-ексгумаційні роботи. - Ред.) даються на рік. Що ми встигаємо зробити протягом року, те і встигаємо. Термін для таких робіт обмежений природою, кліматичними умовами. Взимку ми не можемо копати. Фактично, активний етап робіт може тривати до 6 місяців протягом року. Тому ми тверезо підходимо до своїх амбіцій щодо пошукових робіт. Ми розуміємо, що дай бог нам у цьому році "закрити" Юречкову", - пояснив Наджос.

Стосовно проведення тестів ДНК останків, які потенційно будуть знайдені в Юречковій, він зазначив, що це відбуватиметься в середньостроковій перспективі через певні фінансові та кадрові обмеження.