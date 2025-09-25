30 сентября Украина начнет поисково-эксгумационные работы в Польше, - МКСК
Польская сторона согласовала Украине на 30 сентября начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.
"Выезд запланирован на 29 сентября. Мы говорим о приблизительных датах, начало работ польская сторона согласовала на 30 сентября. Уже известна геолокация, мы сообщили польской стороне, какой участок в лесу мы планируем исследовать. На этом участке стоит старый каменный крест, то есть он тоже для нас является определенным маркером, хотя не факт, что именно на этом месте находится братская могила", - рассказал Наджос.
Он отметил, что на первом этапе работ предполагается снять верхний слой почвы, возможно, будет необходимо провести срезку деревьев на месте работы поисково-эксгумационной экспедиции. Это может потребовать согласования с местными властями.
По словам заместителя министра, работы будут продолжаться в течение месяца.
"Через неделю мы будем понимать, что нашла наша экспедиция в Польше", - добавил он.
Наджос рассказал, что в Юречковой, предварительно, речь идет об останках около 20 человек - воинов УПА. Эта цифра была определена на основании исследований украинских историков.
Также отмечается, что в целом польская сторона согласовала Украине проведение поисково-эксгумационных работ на четырех локациях. В то же время, по словам Наджоса, таких мест может быть больше, но из-за нехватки специалистов с украинской стороны пока речь идет о поисково-эксгумационных работах на четырех локациях.
"Каждая экспедиция требует тщательной подготовки, специалистов и финансирования. Даже если мы заявим 20 локаций, а теоретически их может быть даже больше, мы их не можем осилить. По практике, по законодательству разрешения (на поисково-эксгумационные работы. - Ред.) даются на год. Что мы успеваем сделать в течение года, то и успеваем. Срок для таких работ ограничен природой, климатическими условиями. Зимой мы не можем копать. Фактически, активный этап работ может длиться до 6 месяцев в течение года. Поэтому мы трезво подходим к своим амбициям относительно поисковых работ. Мы понимаем, что дай Бог нам в этом году "закрыть" Юречкову", - пояснил Наджос.
Относительно проведения тестов ДНК останков, которые потенциально будут найдены в Юречковой, он отметил, что это будет происходить в среднесрочной перспективе из-за определенных финансовых и кадровых ограничений.
