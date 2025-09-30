Українська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. ФОТОрепортаж

30 вересня українська експедиція у складі дослідників меморіально-пошукового центру "Доля" зі Львова розпочала пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Дослідження села Юречкова

Експедиція почала досліджувати територію посеред лісу у Карпатах у селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства. Тут можуть бути поховані до 18 вояків Української Повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році.

За словами українських фахівців, упівці оборонялись, захищаючи цивільне українське населення від примусового вивезення.

На місці можливого поховання раніше встановили металевий хрест, і цю ділянку досліджують.

Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але далі від місця, де почали пошук. Як переносили загиблих упівців, чи перевезли їх возами і хто саме це робив, достеменно невідомо.

Після завершення війни у 1945 році село Юречкова відійшло до Польщі. З квітня 1947 року українське населення виселили з Юречкова під час операції "Вісла" на західні та північні терени Польщі. Примусова депортація стала наслідком домовленостей між радянською та польською комуністичними владами.

Списки населених пунктів, де проводитимуть пошуки

Українська і польська сторони обмінялись списками населених пунктів, де проводитимуть пошуково-ексгумаційні роботи жертв Другої світової війни.

Поляки мають намір провести дослідження у 13 місцях на території України, а українці ‒ у чотирьох.

Вже завершені пошукові-ексгумаційні роботи в неіснуючому селі Пужники на Тернопільщині періоду 1945 року, де знайдені 42 останки цивільних і військових, а також у Львові ‒ віднайдені останки понад 40 воїнів Польської армії, які загинули у вересні 1939 року, обороняючи місто від німецького війська.

Українська група проводитиме пошук до 4 жовтня. Якщо виявлять останки, то розпочнуть їхню ексгумацію, яка триватиме до місяця.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

У вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

6 вересня в Тернопільській області перепоховали останки, виявлені під час ексгумацій на місці колишнього села Пужники. У заході взяли участь делегації України та Польщі.

Польська сторона погодила Україні на 30 вересня 2025 року початок пошуково-ексгумаційних робіт у польському селі Юречкова.