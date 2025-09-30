Украинская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши. ФОТОрепортаж
30 сентября украинская экспедиция в составе исследователей мемориально-поискового центра "Доля" из Львова начала поисково-эксгумационные работы на территории Польши
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Исследование села Юречкова
Экспедиция начала исследовать территорию посреди леса в Карпатах в селе Юркове (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства. Здесь могут быть похоронены до 18 воинов Украинской Повстанческой армии, погибших в бою с польской Армией Людовой в 1947 году.
По словам украинских специалистов, уповцы оборонялись, защищая гражданское украинское население от принудительного вывоза.
На месте возможного захоронения ранее установили металлический крест, и этот участок исследуют.
Бой в селе Юречкова состоялся 4 марта 1947 года, но дальше от места, где начали поиск. Как переносили погибших уповцев, перевезли ли их телегами и кто именно это делал, доподлинно неизвестно.
После завершения войны в 1945 году село Юречкова отошло к Польше. С апреля 1947 года украинское население выселили из Юречкова во время операции "Висла" на западные и северные территории Польши. Принудительная депортация стала следствием договоренностей между советской и польской коммунистическими властями.
Списки населенных пунктов, где будут проводить поиски
Украинская и польская стороны обменялись списками населенных пунктов, где будут проводить поисково-эксгумационные работы жертв Второй мировой войны.
Поляки намерены провести исследования в 13 местах на территории Украины, а украинцы - в четырех.
Уже завершены поисковые-эксгумационные работы в несуществующем селе Пужники на Тернопольщине периода 1945 года, где найдены 42 останка гражданских и военных, а также во Львове - найдены останки более 40 воинов Польской армии, которые погибли в сентябре 1939 года, обороняя город от немецкого войска.
Украинская группа будет проводить поиск до 4 октября. Если обнаружат останки, то начнут их эксгумацию, которая продлится до месяца.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса по эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные во время эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
Польская сторона согласовала Украине на 30 сентября 2025 года начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова.
