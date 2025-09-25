Польша просила Украину о проведении поисково-эксгумационных работ в Харькове и Херсоне, а не только на Волыни

Польша направила запрос Украине о проведении поисково-эксгумационных работ на Харьковщине и Херсонщине, а не только на Волыни.

Об этом сказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я был удивлен, в положительном контексте, когда мы получили от Польши запрос на Харьков и Херсон (на проведение поисково-эксгумационных работ. - Ред.) Потому что польские граждане погибли в том числе от рук НКВД, красной армии и на территории этих городов. И то, что они озвучили не только Волынь, это интересно, поскольку они расширяют горизонт мышления. И это определенный шаг к деполитизации, поскольку мы говорим не только о Волыни, а они заботятся о каждом поляке, замученном, убитом НКВД, советской армией", - рассказал Наджос.

Он добавил, что сейчас ситуация с безопасностью не позволяет проведение таких работ ни в Харькове, ни в Херсоне, однако эти локации зафиксировали.

В целом, как отметил заместитель министра, Польша озвучила намерения провести поисково-эксгумационные работы на территории Украины на 13 локациях, большая часть которых расположена на Волыни.

