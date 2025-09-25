РУС
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Польша просила Украину о проведении поисково-эксгумационных работ в Харькове и Херсоне, а не только на Волыни

Эксгумация жертв Волынской трагедии в Тернопольской области

Польша направила запрос Украине о проведении поисково-эксгумационных работ на Харьковщине и Херсонщине, а не только на Волыни.

Об этом сказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос

"Я был удивлен, в положительном контексте, когда мы получили от Польши запрос на Харьков и Херсон (на проведение поисково-эксгумационных работ. - Ред.) Потому что польские граждане погибли в том числе от рук НКВД, красной армии и на территории этих городов. И то, что они озвучили не только Волынь, это интересно, поскольку они расширяют горизонт мышления. И это определенный шаг к деполитизации, поскольку мы говорим не только о Волыни, а они заботятся о каждом поляке, замученном, убитом НКВД, советской армией", - рассказал Наджос.

Он добавил, что сейчас ситуация с безопасностью не позволяет проведение таких работ ни в Харькове, ни в Херсоне, однако эти локации зафиксировали.

В целом, как отметил заместитель министра, Польша озвучила намерения провести поисково-эксгумационные работы на территории Украины на 13 локациях, большая часть которых расположена на Волыни.

Біля Покровська можуть пошукати
25.09.2025 19:55 Ответить
Опера́ція «Ві́сла» (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла», пол. Akcja Wisła) - етнічна чистка, здійснена протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини
25.09.2025 19:58 Ответить
Та нема проблем!... Пару разів побудуть під обстрілами, хтось на "лепесток" наступить, чи лопатою нерозірваний снаряд зачепить - буде купа "емоцій"... Відразу думка про Україну та українців, зміниться...
25.09.2025 20:03 Ответить
Симферополя)
25.09.2025 20:01 Ответить
Могли би почати з Катині. Там не стріляють.
25.09.2025 19:57 Ответить
Опера́ція «Ві́сла» (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла», пол. Akcja Wisła) - етнічна чистка, здійснена протягом квітня-липня 1947 року за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини
25.09.2025 19:58 Ответить
системні злочини проти українців почалися ще в 1930 році під час т.н. "пацифікації Галичини"
25.09.2025 20:35 Ответить
Було переселено 140 575 осіб, ув'язнено в концтаборі Явожно 3936 осіб (з них: 823 жінки, 27 священники. Унаслідок катувань загинуло близько 200 бранців), убито 655 осіб, заарештовано 2800 членів українського руху ОУН і УПА у Закерзонні.
25.09.2025 19:59 Ответить
Тут будущее Польши под угрозой а эти спердолянти за привидениями гоняются..
25.09.2025 20:56 Ответить
У Херсоні на старому міському кладовищі поховані вояки Війська Польського, розстріляні там німцями у 1942 року, серед яких польський генерал Маріуш Заруський та інші. Є ще у Херсоні відоме німецьке військове кладовище....
25.09.2025 20:05 Ответить
DW

Під час Другої світової війни до 450 000 поляків служили у вермахті.
25.09.2025 20:14 Ответить
Після окупації Польщі нацистською Німеччиною восени 1939 року до "третього рейху" з порушенням міжнародних норм було приєднано великі частини польської території, у тому числі такі регіони як Лодзь, Західну Польщу із містом Познань, Верхню Сілезію та Померанію, де знаходиться місто Гданськ.
 Польське керівництво в анексованих областях - політиків, священнослужителів, чиновників та вчителів - убили чи відправили до концентраційних таборів.
25.09.2025 20:16 Ответить
Жертвами першої хвилі нацистського терору стали десятки тисяч поляків. Внаслідок політики "германізації" ("онімечення") групи населення, класифіковані як "зайві", вислали.
Тим, кого в Німеччині визнавали "здатними до германізації", вносили до "списку німецьких громадян" ("Deutsche Volksliste", DVL). Це давало жителям окупованих земель деякі привілеї - наприклад, німецьке громадянство, спершу обмежене 10 роками, - але означало й обов'язки, насамперед військову службу у вермахті.
25.09.2025 20:17 Ответить
Рішення про внесення до "списку німецьких громадян" ухвалювала влада нацистської Німеччини.
У разі відмови польським громадянам загрожували репресії аж до відправлення до концтабору.
До кінця Другої світової війни у даному списку перебували 2,9 мільйона людей з окупованих польських територій.
Чим гіршою для вермахту ставала ситуація на фронті, насамперед після поразки у Сталінградській битві на початку 1943 року, тим сильнішим був попит на свіже "гарматне м'ясо".
25.09.2025 20:18 Ответить
Призовники мали обирати: вони могли уникнути військової служби і "залягти на дно", що означало жорсткі наслідки для їхніх родин, у тому числі концтабір, або змиритися зі своєю долею.
Упіймані дезертири найчастіше опинялися на гільйотині. На Західному фронті майже 90 000 польських солдатів вермахту перейшли до британських та американських військ. Згодом у лавах союзників вони боролися проти нацистської Німеччини.
Після закінчення війни поляки, чиї імена були у "списку німецьких громадян", вважалися державними зрадниками. Декого засудили за колабораціонізм.
Тому колишні солдати вермахту з Польщі мовчали про своє минуле, ховали викривальні документи або знищували їх.
25.09.2025 20:20 Ответить
Польська політика пам'яті знає лише чорне та біле, героїв чи зрадників.
25.09.2025 20:22 Ответить
Однозначно дозволити
25.09.2025 20:08 Ответить
Хоть би в Польщі, не забули про ексгумацію убитих Польських лідерів, в смоленській авіаТрощі ************!!!
25.09.2025 20:12 Ответить
Коли собаці робити нехер, вона лиже яйця.
25.09.2025 21:07 Ответить
 
 